Гайдай закликав громадян в окупації не брати російські паспорти: Не обмежуйте власні права необґрунтованими рішеннями

Окупанти нав'язують українцям на окупованих територіях російські паспорти.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна чекає на надходження достатньої кількості далекобійної зброї, що дозволить здобути перевагу над ворогом та піти у контрнаступ.

Водночас колаборанти змушують місцеве населення відмовитися від громадянства і стати власником паспорту РФ та збирають персональні дані для проведення псевдореферендумів.

Україна на міжнародному рівні вживає низку заходів для захисту наших громадян, які вимушені були залишитися на окупованих територіях. Україною збережені права і обов’язки кожного громадянина України, який перебуває в окупації.

Однак із отриманням російського паспорта та одночасною відмовою від громадянства України людина сама ускладнює питання збереження соціальних гарантій, вступу у спадщину, купівлі-продажу нерухомості, влаштування на роботу в Україні та Європі, повернення на територію держави.

"Ми боремося за кожного з вас. Тому прошу – не обмежуйте власні права необґрунтованими рішеннями. Перед тим, як вам пропонують паспорт держави-агресора, подумайте – що ви втрачаєте і що вам буде гарантовано в майбутньому? Виданий на окупованій території документ не має тієї юридичної сили, як на Росії. Тобто, ви не набуваєте тих прав, які мають громадяни РФ. І складнощі виникають одразу при потраплянні на територію країни-агресора – Росія не довіряє тим, кого поневолила чи окупувала. Тобто, людина стає заручником, безправною особою. Як на території росії, так і в будь-якій іншій країні світу. Вона не зможе захистити свої права в міжнародних судах. Навіть у разі подорожі неприємності стануться на першому ж кордоні", - наголосив Гайдай.

