1 118 10

Гайдай закликав громадян в окупації не брати російські паспорти: Не обмежуйте власні права необґрунтованими рішеннями

гайдай

Окупанти нав'язують українцям на окупованих територіях російські паспорти.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Україна чекає на надходження достатньої кількості далекобійної зброї, що дозволить здобути перевагу над ворогом та піти у контрнаступ.

Водночас колаборанти змушують місцеве населення відмовитися від громадянства і стати власником паспорту РФ та збирають персональні дані для проведення псевдореферендумів.

Читайте також: Триває примусова паспортизація на окупованих територіях, - ГУР

Україна на міжнародному рівні вживає низку заходів для захисту наших громадян, які вимушені були залишитися на окупованих територіях. Україною збережені права і обов’язки кожного громадянина України, який перебуває в окупації.

Однак із отриманням російського паспорта та одночасною відмовою від громадянства України людина сама ускладнює питання збереження соціальних гарантій, вступу у спадщину, купівлі-продажу нерухомості, влаштування на роботу в Україні та Європі, повернення на територію держави.

"Ми боремося за кожного з вас. Тому прошу – не обмежуйте власні права необґрунтованими рішеннями. Перед тим, як вам пропонують паспорт держави-агресора, подумайте – що ви втрачаєте і що вам буде гарантовано в майбутньому? Виданий на окупованій території документ не має тієї юридичної сили, як на Росії. Тобто, ви не набуваєте тих прав, які мають громадяни РФ. І складнощі виникають одразу при потраплянні на територію країни-агресора – Росія не довіряє тим, кого поневолила чи окупувала. Тобто, людина стає заручником, безправною особою. Як на території росії, так і в будь-якій іншій країні світу. Вона не зможе захистити свої права в міжнародних судах. Навіть у разі подорожі неприємності стануться на першому ж кордоні", - наголосив Гайдай.

Також читайте: Окупанти змушують херсонських підприємців "перереєстровуватись", для чого доводиться отримувати російські паспорти, - ОВА

+2
Шановний, Гайдай ще місяці 3 тому казав, ЕВАКУЮЙТЕСЬ, доки не пізно, тоді ще волонтери їздили і забирали всіх, і лежачих, і старих, і інвалідів і т.д. І поїзди курсували по десятку щодня, про що мова зараз?
показати весь коментар
05.08.2022 15:00 Відповісти
+1
Треба заборонити мати українцям російське громодянство на законодавчому рівні. Якщо маєш українське та російське громодянство, зобов'язан якогось позбутися, хочеш бути українцем - позбудься кацапського, хочеш бути кацапом - лишити українського.
показати весь коментар
05.08.2022 14:57 Відповісти
+1
Даже если человек получит 10 паспортов с этой сраной курицей на гербе, никто не имеет право его осуждать!!! Мы сидим ровно на жопе во Львове, Днепре, Ровном и еще где нет этих ублюдков, и невидим что происходит там где люди живут в страхе а будет ли завтра что попить или поесть?? Так что советы свои мы можем себе в одно место засунуть, не отдавая себе отчет что происходит на окуппированных территориях, и как там люди выживают!!! Может от этой бумажки зависит будет кусок хлеба или полкило картохи...
показати весь коментар
05.08.2022 15:30 Відповісти
Людей потрібно вчасно доправляти в безпечні місця.
показати весь коментар
05.08.2022 14:55 Відповісти
І що? А куди евакуювали тих людей? Мається на увазі житло, засоби існування.
показати весь коментар
05.08.2022 15:43 Відповісти
Але це після перемоги!
показати весь коментар
05.08.2022 14:58 Відповісти
В Херсоне один дед получил паспорт.....
1. Это паспорт не рашки а ДНР...
2. Регистрация не в рашке, а в Днепр области, что автоматом делает паспорт недействительным в рашке.
Думаю и в др оккуп территориях то же.....
С этой книжкой даже в туалет не сходишь.
показати весь коментар
05.08.2022 15:35 Відповісти
Спочатку зробіть щось щоб ті люди мали хоч якісь засобі існування, а вже потім закликайте.
показати весь коментар
05.08.2022 15:42 Відповісти
як що цей паспорт врятує людину від смерті, від голода від можливості отримувати лікі, гроші,- то це одна справа і гайдай хай гайдається далі,- але коли цей паспорт дасть місце в окуваційній владі, то це тюрма на довгі роки
показати весь коментар
05.08.2022 16:33 Відповісти
 
 