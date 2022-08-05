УКР
Новини Війна
23 511 47

Морпіхи 503-го окремого батальйону ліквідували близько 20 окупантів. Дочекалися, поки вони зберуться в будівлі, і поцілили туди з артилерії. ВIДЕО безпілотника

Морпіхи 503-го окремого батальйону ліквідували близько 20 окупантів, що зібралися у напівзруйнованій будівлі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійці опублікували в соцмережах. На запису видно, як окупантами групами заходять у будівлю. Як тільки останні три загарбники зайшли усередину, пролунав вибух, що розніс місце дислокації ворогів на друзки.

армія рф (18528) знищення (8055) 503 ОБМП (32)
Топ коментарі
+57
просил 10... ну ладно... нехай будет 20 ))))

05.08.2022 15:00 Відповісти
+47
Такі одночасні почуття, ейфорія від знищення тараканів, велика подяка нашим воїнам, за те що витримали паузу, поки збереться все кубло, і гнів на московитську надовоч, за те що вони здійснюють геноцид українців, руйнують нашу працю, наші будівлі, міста, нехай матеріальне вторинне якщо порівнювати з життям наших людей, яких вони знищили, але ми відбудуємо свою країну, людей не поверпнути.
Московит зі зброєю на Україні, це не людина, має бути якнайшвидше оформлений як вантаж 200
05.08.2022 15:11 Відповісти
+43
Грохот раздался
И сильный вой !
Двадцать кацапов
Летели домой...
05.08.2022 15:11 Відповісти
Зустріли кабздона оваціями.
05.08.2022 14:59 Відповісти
Авто ВАЗ работает в 3 смены
05.08.2022 15:14 Відповісти
загасили тараканов
05.08.2022 15:44 Відповісти
Да нет, в этом случае услуги Авто ВАЗа их родичам не светят. Я так понимаю, что там из всех собравшихся даже одного целого слепить невозможно. Так что они в россии будут пропавшими без вести, а за таких компенсации не положены, нет тела, нет дела.
05.08.2022 18:07 Відповісти
Так целого и не надо, достаточно кусок предъявить для анализа. Другое дело, что куски собирать там будет некому, а уж тем более по адресу отсылать. Но для госбюджета это только выгода.
05.08.2022 19:02 Відповісти
Прікольно !
05.08.2022 15:42 Відповісти
Тысяч?
05.08.2022 15:25 Відповісти
Нагадало анекдот про повію на тонучому судні
- через одну мене грішницю, стільки безвинних постраждає
- якби ти знала скільки часу я вас "лядей" усіх збирав в одному місті.
05.08.2022 16:26 Відповісти
Здорово!!!Дружній привіт від козаків.
05.08.2022 15:01 Відповісти
Найкраще кіно, що я видів останнім часом!
05.08.2022 17:53 Відповісти
Сразу 20 "лада калина"? А не напряжно ли для кацапского автопрома?)
05.08.2022 15:02 Відповісти
Такі одночасні почуття, ейфорія від знищення тараканів, велика подяка нашим воїнам, за те що витримали паузу, поки збереться все кубло, і гнів на московитську надовоч, за те що вони здійснюють геноцид українців, руйнують нашу працю, наші будівлі, міста, нехай матеріальне вторинне якщо порівнювати з життям наших людей, яких вони знищили, але ми відбудуємо свою країну, людей не поверпнути.
Московит зі зброєю на Україні, це не людина, має бути якнайшвидше оформлений як вантаж 200
05.08.2022 15:11 Відповісти
Грохот раздался
И сильный вой !
Двадцать кацапов
Летели домой...
05.08.2022 15:11 Відповісти
Це вони на концерт бігли і встиглі
05.08.2022 15:11 Відповісти
Сабірайтєсь свіні в кучу...
05.08.2022 15:12 Відповісти
Відбігались касатики!
05.08.2022 15:13 Відповісти
Економія місця поховання свинособак
05.08.2022 15:14 Відповісти
Наверно валяются там, лапками дрыгают.
05.08.2022 15:16 Відповісти
***
миною по репе
в клочья жопа-лапти
вот тебе.. be happy
и ..don't worry.. как бы
05.08.2022 15:22 Відповісти
Такая точность , как будто с близкого расстояния прямой наводкой .
05.08.2022 15:22 Відповісти
у них, что там оргия намечалась...?
05.08.2022 15:24 Відповісти
ОрКия намечалпсь
05.08.2022 18:58 Відповісти
1. Цікаво, чому вони туди аж бігом бігли?
2. Якщо уважно подивитись, там є повтор двох одинакових відео. Не варто так робити. Це призводить до втрати довіри.
05.08.2022 15:27 Відповісти
То твої проблеми.
05.08.2022 15:27 Відповісти
amnesty international - а ниче что оккупанты прячутся среди мирного населения? Или скажите что ВСУ стреляют по гражданским объектам.
05.08.2022 15:31 Відповісти
Азербайджанцы мочившие в сортире рюZkих баранов в Нагорном Карабахе совсем недавно...научили украинских воинов и выдержке и усердии...мочить падаль мавзолейную точно и быстро

Слава Азербайджану..,!!!💙💛💪👍
05.08.2022 15:34 Відповісти
забігло 19... 20-й напевне там на стіл накривав.
05.08.2022 15:45 Відповісти
вiдмiнно. орки-*********, як пацюки, в коморi зiбралися...


вперед, у пекло, свинособаки!
05.08.2022 15:45 Відповісти
Вік би дивився.
05.08.2022 15:49 Відповісти
Шикарно , это есть кацапские тараканы , пришли пожрать Щии-куи полощи, ну а тут держи десерт , Украинский дихлофос , мразота, вместе с вашим ибучим поваром с дЯревни, *******...
05.08.2022 15:50 Відповісти
Schön!
05.08.2022 15:56 Відповісти
Блин, точность из арты просто сумасшедшая. Капец - один выстрел - одна цель.
05.08.2022 15:56 Відповісти
красивое
05.08.2022 16:12 Відповісти
Але ж оце все розвалене було колись чиєюсь домiвкою...
05.08.2022 16:29 Відповісти
смешнее вчерашний гопак в окопе вот я поржал..жаль не кинули бомбу на концерт оккупантов в азовсталь. .
на приезд стеклова..
и на показ брата два в мелитополе..
кто сидит смотрит не имеет значения он или завезенка или местный ватник..мелик и был полуватное гетто ..вот почему его здали с другими городами..вопрос..
05.08.2022 17:00 Відповісти
Ібо ***** шастать!
05.08.2022 17:01 Відповісти
А як швиденько бігли орки , мабуть запізнювалися на концерт КабиЗдоха
05.08.2022 17:11 Відповісти
Хлопці, п'ять балів👍
Рашисти бігали-бігали,а ви їх накрили прямим попаданням!
05.08.2022 17:12 Відповісти
Laptenogus vulgaris, помни - Старший брат следит за тобой!
05.08.2022 18:12 Відповісти
Туди кацапам й дорога.
05.08.2022 18:31 Відповісти
Снайперські постріли. Браво!
05.08.2022 18:48 Відповісти
то в енергодарі так само робити
05.08.2022 19:23 Відповісти
Тримав кулачки, аби люди не постраждали. Ну обійшлось
05.08.2022 20:02 Відповісти
Круто! Хай кацапски падлюки дохнут, много и без устали
05.08.2022 20:48 Відповісти
Майор Чернобаев щас позвонит грамоту всем вручит
05.08.2022 21:08 Відповісти
 
 