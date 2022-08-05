Морпіхи 503-го окремого батальйону ліквідували близько 20 окупантів. Дочекалися, поки вони зберуться в будівлі, і поцілили туди з артилерії. ВIДЕО безпілотника
Морпіхи 503-го окремого батальйону ліквідували близько 20 окупантів, що зібралися у напівзруйнованій будівлі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійці опублікували в соцмережах. На запису видно, як окупантами групами заходять у будівлю. Як тільки останні три загарбники зайшли усередину, пролунав вибух, що розніс місце дислокації ворогів на друзки.
Топ коментарі
+57 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар05.08.2022 15:00 Відповісти Посилання
+47 Вячеслав Crane
показати весь коментар05.08.2022 15:11 Відповісти Посилання
+43 AbOriginal_UA
показати весь коментар05.08.2022 15:11 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- через одну мене грішницю, стільки безвинних постраждає
- якби ти знала скільки часу я вас "лядей" усіх збирав в одному місті.
Московит зі зброєю на Україні, це не людина, має бути якнайшвидше оформлений як вантаж 200
И сильный вой !
Двадцать кацапов
Летели домой...
миною по репе
в клочья жопа-лапти
вот тебе.. be happy
и ..don't worry.. как бы
2. Якщо уважно подивитись, там є повтор двох одинакових відео. Не варто так робити. Це призводить до втрати довіри.
Слава Азербайджану..,!!!💙💛💪👍
вперед, у пекло, свинособаки!
на приезд стеклова..
и на показ брата два в мелитополе..
кто сидит смотрит не имеет значения он или завезенка или местный ватник..мелик и был полуватное гетто ..вот почему его здали с другими городами..вопрос..
Рашисти бігали-бігали,а ви їх накрили прямим попаданням!