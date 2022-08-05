Морпіхи 503-го окремого батальйону ліквідували близько 20 окупантів. Дочекалися, поки вони зберуться в будівлі, і поцілили туди з артилерії. ВIДЕО безпілотника

Морпіхи 503-го окремого батальйону ліквідували близько 20 окупантів, що зібралися у напівзруйнованій будівлі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео успішної атаки бійці опублікували в соцмережах. На запису видно, як окупантами групами заходять у будівлю. Як тільки останні три загарбники зайшли усередину, пролунав вибух, що розніс місце дислокації ворогів на друзки.

