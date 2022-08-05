УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10875 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 753 35

Ердоган прибув в Сочі на перемовини із Путіним. Тема України на порядку денному, - Anadolu

ердоган

У п'ятницю вдень турецький президент Реджеп Таїп Ердоган прилетів до Сочі, де проведе зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке агентство Anadolu.

Планується, що Ердоган пробуде в Росії один день.

В ході переговорів Ердоган та Путін планують обговорити військово-технічне співробітництво і роботу центру з вивезення зерна з України.

Також читайте: Після зустрічі Ердогана з Путіним правильним був би контакт Туреччини з Україною, - посол Боднар

Автор: 

путін володимир (24681) Сочі (55) Туреччина (3670) Ердоган Реджеп Таїп (977)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Ох и скользкий этот тип - султан Эрдоган
показати весь коментар
05.08.2022 15:21 Відповісти
+13
Без України про Україну? Це називається-змова!
показати весь коментар
05.08.2022 15:22 Відповісти
+10
В байрактарі ключовий елемент канадська оптична система наведення. Без неї він просто повітряний змій...
показати весь коментар
05.08.2022 15:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ох и скользкий этот тип - султан Эрдоган
показати весь коментар
05.08.2022 15:21 Відповісти
це Ви його вже зовсым толерантно так..
показати весь коментар
05.08.2022 15:28 Відповісти
Дьявол имеет много обличий, главное из которых тюркское.
показати весь коментар
05.08.2022 15:33 Відповісти
От би путін на ньому підсковзнувся
показати весь коментар
05.08.2022 15:32 Відповісти
Без України про Україну? Це називається-змова!
показати весь коментар
05.08.2022 15:22 Відповісти
Голоане щоб Ердоган взяв з собою ятаган
показати весь коментар
05.08.2022 15:22 Відповісти
Всё равно всё решил ВСУ на поле боя, они там могут говорить сколько угодно.
показати весь коментар
05.08.2022 15:22 Відповісти
пох на обох...
показати весь коментар
05.08.2022 15:24 Відповісти
Абосраний лапатний сцарь апять будєт клянчіть байрактари...
показати весь коментар
05.08.2022 15:24 Відповісти
Міняючи їх на вивід своєї підорви із Сирії на кукарабаху
показати весь коментар
05.08.2022 15:35 Відповісти
Путін зараз всі КДБешні уловки проти Ердогана виконає. Весь арсенал.
показати весь коментар
05.08.2022 16:48 Відповісти
Хоч би отруту якусь пуйлу підсипав, послугу світові зробив
показати весь коментар
05.08.2022 15:24 Відповісти
Чекати чергової турецько-рашистської підлості по відношенні до України і її народу.
показати весь коментар
05.08.2022 15:25 Відповісти
Щось по ТВ кілька разів промайнуло, що обговорюватимуть у т.ч. поставку Байрактарів за поребрик. Сподіваюсь, що я щось недочув чи не так зрозумів, і Байрактари вони побачать лише у себе над головою - безпосередньо перед відправкою на концерт И. Кобзона.
показати весь коментар
05.08.2022 15:25 Відповісти
В байрактарі ключовий елемент канадська оптична система наведення. Без неї він просто повітряний змій...
показати весь коментар
05.08.2022 15:27 Відповісти
тоді Чмут має розірвати контракти з власником Байрактарів, якщо їх почнуть продавати кацапам.
показати весь коментар
05.08.2022 15:40 Відповісти
сподваюсь у Ердогана ятаган з собою
показати весь коментар
05.08.2022 15:25 Відповісти
Дві чмоні зустрічаються.
показати весь коментар
05.08.2022 15:26 Відповісти
а Туреччина це член НАТО? Точно?👇

В ході переговорів Ердоган та Путін планують обговорити військово-технічне співробітництво і роботу центру з вивезення зерна з України. Джерело:
показати весь коментар
05.08.2022 15:27 Відповісти
Русня буде уламувати Ердогана, щоб той дав наказ побудувати завод по виробництву байракатрів на Крисії, а спочатку отримати дозвіл на продаж.
показати весь коментар
05.08.2022 15:36 Відповісти
Угорщина теж член НАТО, який зараз проти санкцій домовився з ****** про постачання газу на 23-24 роки.
показати весь коментар
05.08.2022 15:37 Відповісти
Щось мені дуже не подобається той факт, що вони обговорюватимуть військово-технічне співробітництво.
показати весь коментар
05.08.2022 15:38 Відповісти
Эрдоган помогает Путину???
показати весь коментар
05.08.2022 15:39 Відповісти
Щоб розуміти для чого ці здибанки пуйла з Ердоганом спочатку в Тегерані,тепер в Сочі.Раджу прочитати всю статтю
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/vidhid-putina-najbilsh-virogidnij-mizh-7-zhovtnya-ta-pochatkom-grudnya.htm Таких путей пока видно два. Первый, сепаратный мир РФ с Украиной без участия США и ЕС при посредничестве Турции и её гарантиях. В качестве других гарантов могут выступить Китай, Индия и ещё кто-нибудь вплоть до Кубы. Этот вариант и будут обсуждать 5 августа в Сочи с Эрдоганом. Не случайно Москва не первый год старается убедить себя и всех вокруг, что Эрдоган - это тот же путин, но в феске или в чалме. Не будем ей мешать. Как говорят в Украине "Дурень думкой богатіє".
показати весь коментар
05.08.2022 15:40 Відповісти
Україна не піде на сепаратний договір при підримки і гарантії турків вони нічого не варто.Все Україна топить до кінця інакше через час нова війна нова стадія і т.д.Ні цього не буде війна до перемоги України .Другого виходу немає а турки це хвойди портові які хочуть грати в свою гру і впливати на регіон черногморський і Кавказ.Хай ідуть в дупу самі і зі своєю рашкою
показати весь коментар
05.08.2022 20:21 Відповісти
США нещодавно ліквідували одного терориста. От би цих двох разом знищити. Така нагода.
показати весь коментар
05.08.2022 15:44 Відповісти
Этой падали , нужен БАЙРАКТАР , но не Эрдоган , может **** дожать , свое..
показати весь коментар
05.08.2022 16:01 Відповісти
Йде 1942 рік. До гітлера прилетів Рузвельт для обговорення питань військово-технічного співробітництва. Нормально з головою?
показати весь коментар
05.08.2022 16:07 Відповісти
Та який то Рузвельт? Туреччина зараз займає те ж мicце що i у другiй свiтовiй. Ну тiльки чомусь в НАТО.
показати весь коментар
05.08.2022 20:25 Відповісти
Член НАТО обговорює військово-технічне співробітництво з стратегічним ворогом НАТО. Ще одне ху і ло
показати весь коментар
05.08.2022 16:12 Відповісти
Скоріш за все напругу між Вірменією-Азербайджаном будуть обговорювати.
показати весь коментар
05.08.2022 17:40 Відповісти
Путин будет просить Эрдоган обменять Сирию на Украину
https://youtu.be/dN2rOlSwrd0
показати весь коментар
05.08.2022 22:16 Відповісти
 
 