Ердоган прибув в Сочі на перемовини із Путіним. Тема України на порядку денному, - Anadolu
У п'ятницю вдень турецький президент Реджеп Таїп Ердоган прилетів до Сочі, де проведе зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке агентство Anadolu.
Планується, що Ердоган пробуде в Росії один день.
В ході переговорів Ердоган та Путін планують обговорити військово-технічне співробітництво і роботу центру з вивезення зерна з України.
В ході переговорів Ердоган та Путін планують обговорити військово-технічне співробітництво і роботу центру з вивезення зерна з України.
https://www.obozrevatel.com/ukr/politics-news/vidhid-putina-najbilsh-virogidnij-mizh-7-zhovtnya-ta-pochatkom-grudnya.htm Таких путей пока видно два. Первый, сепаратный мир РФ с Украиной без участия США и ЕС при посредничестве Турции и её гарантиях. В качестве других гарантов могут выступить Китай, Индия и ещё кто-нибудь вплоть до Кубы. Этот вариант и будут обсуждать 5 августа в Сочи с Эрдоганом. Не случайно Москва не первый год старается убедить себя и всех вокруг, что Эрдоган - это тот же путин, но в феске или в чалме. Не будем ей мешать. Как говорят в Украине "Дурень думкой богатіє".
