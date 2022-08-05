Ердоган прибув в Сочі на перемовини із Путіним. Тема України на порядку денному, - Anadolu

У п'ятницю вдень турецький президент Реджеп Таїп Ердоган прилетів до Сочі, де проведе зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке агентство Anadolu.

Планується, що Ердоган пробуде в Росії один день.

В ході переговорів Ердоган та Путін планують обговорити військово-технічне співробітництво і роботу центру з вивезення зерна з України.

