Рашисти знову вдарили по Миколаєву, понад 10 осіб поранено, є загиблі, - ОВА

Війська РФ сьогодні знову обстріляли Миколаїв.

Про це повідомила глава облради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні по обіді окупанти, зі сторони Херсону, знову обстріляли Балабанівку та Корабельний район Миколаєва. На жаль, є постраждалі, зокрема, 14-річний хлопець. Медики працюють на місці", - йдеться в повідомленні.

Водночас глава ОВА Віталій Кім повідомляє про понад 10 поранених.

Також є загиблі, додав він.

Також читайте: Миколаїв закриють на два дні - комендантська година триватиме до ранку понеділка, - Кім