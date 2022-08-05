УКР
Новини Війна
Рашисти знову вдарили по Миколаєву, понад 10 осіб поранено, є загиблі, - ОВА

миколаїв,замазєєва

Війська РФ сьогодні знову обстріляли Миколаїв.

Про це повідомила глава облради Ганна Замазєєва, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні по обіді окупанти, зі сторони Херсону, знову обстріляли Балабанівку та Корабельний район Миколаєва. На жаль, є постраждалі, зокрема, 14-річний хлопець. Медики працюють на місці", - йдеться в повідомленні.

Водночас глава ОВА Віталій Кім повідомляє про понад 10 поранених.

Також є загиблі, додав він.

Миколаїв закриють на два дні - комендантська година триватиме до ранку понеділка, - Кім

Миколаїв (1849) обстріл (30481)
Шкода, люди страждають ні за що.
05.08.2022 15:41 Відповісти
Евакуюйте людей,статисти *****
05.08.2022 15:46 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
05.08.2022 15:49 Відповісти
Ну що, скільки разів вже повернув персонаж єврейських казок?? Бери і роби сам, а не ***** виписуй!
05.08.2022 21:58 Відповісти
Зараз амнесті інтернешнл напише в цих смертях винна українська армія і що кацапія має право стріляти по нашим містам бо ми не хочемо здаватися
05.08.2022 15:51 Відповісти
Якіж огидні і паскудні рашиські варвари ,для чого ви вбиваєте мирних жителів і руйнуєте місто ? від свої тупості чи безпорадності .
05.08.2022 16:45 Відповісти
Від безкарності.
05.08.2022 17:05 Відповісти
 
 