ЗАЕС працює не на повну потужність, бо пошкоджено багато ліній навколо станції, - Котін
Атомна станція в Енергодарі залишається під окупацією, на території постійно перебувають до 500 окупантів.
Про це повідомив в інтерв'ю НВ Петро Котін, виконувач обов’язків президента ДП НАЕК "Енергоатом" (ДП "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"), передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на території Запорізької АЕС росіяни розмістили тяжку військову техніку — до 50 одиниць техніки та до 500 солдатів. Окупанти використовують майданчик АЕС як військову базу.
Станція продовжує працювати під керівництвом "Енергоатому" на енергосистему України, однак не на повну потужність, тому що пошкоджено багато ліній навколо станції. З персоналом зв'язок є цілодобово. В той же час окупанти повністю контролюють безпеку на станції: доступ персоналу до робочих місць, прохід/вихід на станцію. Працівники станції повідомляють про регулярні випадки знущання росіян над ними.
