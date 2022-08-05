Постачали гранати з РФ, які "беркутівці" використовували проти людей. Захарченка та інших посадовців часів Януковича оголошено в розшук, - ДБР
Працівники ДБР за процесуального керівництва ОГП завершили спеціальне досудове розслідування відносно колишнього міністра внутрішніх справ України, його заступника та начальника Департаменту матеріального забезпечення МВС України за незаконне постачання гранат з РФ під час Революції Гідності. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.
Встановлено, що у січні 2014 року експосадовці незаконно переправили літаком з території російської федерації ручні газові гранати "Дрейф-2", світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М", ручні димові гранати виробництва держави-агресора. Вказані спецзасоби не пройшли експертизи щодо можливості та порядку їх застосування до людей.
"Водночас у січні-лютому 2014 року спецзасоби були протиправно застосовані підрозділами МОП "Беркут" МВС України проти учасників акцій протесту в центрі Києва. У результаті їх використання 137 мітингувальників отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Також посадовці розтратили понад 1 млн грн бюджетних коштів під час розмитнення зазначених спецзасобів", - йдеться у повідомленні.
Експосадовці обвинувачуються у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб, розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту в центральній частині м. Києва під час Революції Гідності із застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 365 КК України у редакції від 2011 р., ч. 5 ст. 191 КК України).
За клопотанням слідчих ДБР обвинуваченим заочно обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Обвинувачених оголошено в розшук. За оперативною інформацією, вони переховуються на території РФ.
"Невикористані гранати були вилучені у ході проведення досудового розслідування. Після початку повномасштабної російської агресії вони були передані до Національної поліції України. Вище керівництво РФ постачало зброю колишньому керівництву України, щоб придушити акції протесту в Києві, але сьогодні ці гранати допомагають боронити Україну від російських окупантів", - додають у ДБР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
" Я не зедебіл"! (щоб не виникало зайвих думок)
Зараз ДБР тупо вадає бурхливу діяльність.
За це його і прибрали руками вже нових, подающих реальні надії, агентів.