УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10875 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 215 27

Постачали гранати з РФ, які "беркутівці" використовували проти людей. Захарченка та інших посадовців часів Януковича оголошено в розшук, - ДБР

беркут

Працівники ДБР за процесуального керівництва ОГП завершили спеціальне досудове розслідування відносно колишнього міністра внутрішніх справ України, його заступника та начальника Департаменту матеріального забезпечення МВС України за незаконне постачання гранат з РФ під час Революції Гідності. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

Встановлено, що у січні 2014 року експосадовці незаконно переправили літаком з території російської федерації ручні газові гранати "Дрейф-2", світло-шумові гранати "Заря-2", "Факел-С", "Пламя-М", ручні димові гранати виробництва держави-агресора. Вказані спецзасоби не пройшли експертизи щодо можливості та порядку їх застосування до людей.

 "Водночас у січні-лютому 2014 року спецзасоби були протиправно застосовані підрозділами МОП "Беркут" МВС України проти учасників акцій протесту в центрі Києва. У результаті їх використання 137 мітингувальників отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Також посадовці розтратили понад 1 млн грн бюджетних коштів під час розмитнення зазначених спецзасобів", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Завершено розслідування стосовно екскерівництва МВС у справі незаконного ввезення гранат із РФ під час Революції Гідності, - ДБР

Експосадовці обвинувачуються у перевищенні влади за попередньою змовою групою осіб, розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах та незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту в центральній частині м. Києва під час Революції Гідності із застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 365 КК України у редакції від 2011 р., ч. 5 ст. 191 КК України).

За клопотанням слідчих ДБР обвинуваченим заочно обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Обвинувачених оголошено в розшук. За оперативною інформацією, вони переховуються на території РФ.

"Невикористані гранати були вилучені у ході проведення досудового розслідування. Після початку повномасштабної російської агресії вони були передані до Національної поліції України. Вище керівництво РФ постачало зброю колишньому керівництву України, щоб придушити акції протесту в Києві, але сьогодні ці гранати допомагають боронити Україну від російських окупантів", - додають у ДБР.

МВС (3533) розшук (661) суд (11820) Захарченко Віталій (314) ДБР (3704)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
а з татаровим що, це речник захарченка.. теж в розшуку?
показати весь коментар
05.08.2022 16:16 Відповісти
+8
На 9 году кинулись обьявлять в розыск---оперативно однако, по горячим следам погнали! Та к утру возьмут---далеко не ушли! Браво! Так бы всегда. Налоги отрабатывают.
показати весь коментар
05.08.2022 16:32 Відповісти
+5
если найдут, неприменно назначит их дерьмак вновь на высокие должности.
показати весь коментар
05.08.2022 16:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а з татаровим що, це речник захарченка.. теж в розшуку?
показати весь коментар
05.08.2022 16:16 Відповісти
Там здається ,сам Азіров борти зустрічав
показати весь коментар
05.08.2022 16:19 Відповісти
Забалтывают сегодняшних злых гениев или шоблу!!
показати весь коментар
05.08.2022 16:19 Відповісти
если найдут, неприменно назначит их дерьмак вновь на высокие должности.
показати весь коментар
05.08.2022 16:20 Відповісти
пошукайте там підпис татарова
показати весь коментар
05.08.2022 16:22 Відповісти
Мусорам і контрабандних гранат було замало, використовували навіть коктейлі Молотова...
показати весь коментар
05.08.2022 16:29 Відповісти
На 9 году кинулись обьявлять в розыск---оперативно однако, по горячим следам погнали! Та к утру возьмут---далеко не ушли! Браво! Так бы всегда. Налоги отрабатывают.
показати весь коментар
05.08.2022 16:32 Відповісти
Тут вже запитання до "пороха"-чому жоден високопосадовець, жоден депутат не поніс покарання за співучасть в масових розстрілах в центрі столиці?
" Я не зедебіл"! (щоб не виникало зайвих думок)
показати весь коментар
05.08.2022 16:35 Відповісти
Складно змінити судову систему, яка працювала на Януковича. Довго, складно, і потребує багато часу. Це не тільки справа бажання Порошенко - система з колишніх регіоналів чинить опір і досі. Саме тому колаборантів під час війни треба знищувати, а не лишати у владі. Але ж ми "цивілізована" країна...
показати весь коментар
05.08.2022 17:12 Відповісти
То спробуй покарай їх за кордоном. При Порошенко принаймні більшість з них их втекла а при Клоуні багато їх повернулося та ще й на державні посади.
Зараз ДБР тупо вадає бурхливу діяльність.
показати весь коментар
05.08.2022 17:23 Відповісти
ахахахаха)) тільки Вітє Мєдвєдчуку цього не кажіть...
показати весь коментар
05.08.2022 17:37 Відповісти
Как там Татаров, сидит уже? А Портнов, напевно, уже тоже срок мотает?
показати весь коментар
05.08.2022 18:01 Відповісти
Медведчук - відпрацьований матеріал. Не виправдав сподівань Кремля і грошей на нього вбуханих також.
За це його і прибрали руками вже нових, подающих реальні надії, агентів.
показати весь коментар
06.08.2022 12:25 Відповісти
Литовці 25 років розслідували справу 90х років біля телевежі, коли постраждали мирні протестувальники. і лише недавно ( роки три тому) було винесено судове рішення... Бо важко розслідувати такі справи, якщо злочинці переховується в росії....
показати весь коментар
05.08.2022 19:22 Відповісти
Випустять під заставу! Цеж ДБР!
показати весь коментар
05.08.2022 16:43 Відповісти
Наші слідчі органі просто вражають своєю оператівністю. Навіть 10 років ще не минуло, а злочинці вже встановлені, та ще й оголошені в розшук. Такими темпами можна сподіватися, що незабаром будуть знайдені та засуджені винні у голодоморі 1933-го року.
показати весь коментар
05.08.2022 16:46 Відповісти
Планують на керівні посади призначити?
показати весь коментар
05.08.2022 16:59 Відповісти
дбр назначить Пороха головним постачальником цих гранат.
показати весь коментар
05.08.2022 17:01 Відповісти
Доречі,у Верещук чоловік працював у Беркуті...де він зараз?
показати весь коментар
05.08.2022 17:21 Відповісти
Ще бiльше ******* один одного...
показати весь коментар
05.08.2022 17:27 Відповісти
Прошу, Астанавітє ДБР!
показати весь коментар
05.08.2022 17:25 Відповісти
А що там Татаров в ОПЗЄ? Що Дємченко на відпочинку від тяжкої праці?
показати весь коментар
05.08.2022 17:53 Відповісти
Понятно что аж через 9 лет обьявили формальный розыск . Иногда создается впечатление что новая власть перелицованная перекрашенная старая власть
показати весь коментар
05.08.2022 18:19 Відповісти
не пройшло і вісім років як зайнялись справою
показати весь коментар
05.08.2022 19:20 Відповісти
ціква як ці гранати допомагають на фронті.....? Звідки автор взяв інфо як їх використовують на фронті?... вони ж просто шумові...
показати весь коментар
05.08.2022 20:01 Відповісти
от кому нічим займатися, як Захерченком. Це вони вирвалися із Черновицького котла і рвуться в бій.Коли займуться Бакановим і всіма кого він призначив із нашим самодерцем
показати весь коментар
05.08.2022 20:18 Відповісти
 
 