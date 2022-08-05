ЗСУ готуються до активних дій з боку росіян на півдні, - речниця Сил оборони півдня України Гуменюк

Сили оборони півдня готуються до активних дій ворога.

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, ворог формує ударні угруповання. Проте ЗСУ тримає на вогневому контролі об'єкти інфраструктури, які важливі для росіян.

"Ми спостерігаємо, що вони формують ударні угруповання на Криворізькому напрямку, намагаються підтягувати резерви. Але ми продовжуємо тримати вогневий контроль над тими об'єктами окупованої території, які є для них життєво важливими: транспортні артерії, логістичні склади", - розповіла Гуменюк.

Начальник пресцентру сил оборони півдня наголосила, що знищення ЗСУ ворожої техніки та складів з боєприпасами сильно підриває моральний дух загарбників та виснажує матеріально.

"Активні дії з боку ворога не виключаються. Тож ми підтримуємо думку щодо евакуації людей, аби Збройні сили змогли виконати свою роботу. Звісно, що й ми готуємось до активних дій з боку росіян, і вороги це бачать і теж готуються. Тому, що їм більше нічого не лишається, у них складне становище у зв'язку з проблемами в транспортному сполученні", - сказала Гуменюк.

Також, за її словами, на окупованих територіях продовжується активний партизанський рух. До того ж ворог не має значних успіхів у підготовці до так званого референдуму.