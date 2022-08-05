УКР
ЗСУ готуються до активних дій з боку росіян на півдні, - речниця Сил оборони півдня України Гуменюк

Сили оборони півдня готуються до активних дій ворога.

Про це в ефірі телемарафону розповіла начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, ворог формує ударні угруповання. Проте ЗСУ тримає на вогневому контролі об'єкти інфраструктури, які важливі для росіян.

"Ми спостерігаємо, що вони формують ударні угруповання на Криворізькому напрямку, намагаються підтягувати резерви. Але ми продовжуємо тримати вогневий контроль над тими об'єктами окупованої території, які є для них життєво важливими: транспортні артерії, логістичні склади", - розповіла Гуменюк.

Начальник пресцентру сил оборони півдня наголосила, що знищення ЗСУ ворожої техніки та складів з боєприпасами сильно підриває моральний дух загарбників та виснажує матеріально.

Читайте також: У ЗСУ підтвердили знищення в Чорнобаївці пункту управління 22-го армійського корпусу рф

"Активні дії з боку ворога не виключаються. Тож ми підтримуємо думку щодо евакуації людей, аби Збройні сили змогли виконати свою роботу. Звісно, що й ми готуємось до активних дій з боку росіян, і вороги це бачать і теж готуються. Тому, що їм більше нічого не лишається, у них складне становище у зв'язку з проблемами в транспортному сполученні", - сказала Гуменюк.

Також, за її словами, на окупованих територіях продовжується активний партизанський рух. До того ж ворог не має значних успіхів у підготовці до так званого референдуму.

армія рф (18528) Запорізька область (3986) ЗСУ (7863) Херсонська область (6129)
+12
А хтось вже стільки часу "трандилчить" про підготовку ЗСУ до звільнення півдня. А тут зовсім інше..
05.08.2022 16:27 Відповісти
+7
Для начала непонятно с кем ты собираешься договариваться.
05.08.2022 16:55 Відповісти
+6
Тут вопрос принципиальный. Если мы не можем отобрать назад, то надо договариваться чтобы не потерять еще больше. Если же мы планируем отбить какие то территории назад, тогда наоборот договариваться нельзя. Правда пока вообще не понятно как мы собираемся отбивать...
05.08.2022 16:50 Відповісти
Відверто кажучи,немає з чим наступати,елементарних речей не вистачає,хлопці сидять в укриттях,а кацапи по них гатять як у тирі,менше слухайте тб.
05.08.2022 16:40 Відповісти
Да он бы и с гитлеровцами договорился. Ну а ****? У него вопрос принципиальный.
05.08.2022 17:43 Відповісти
Та нема питань. Давай зі мною домовишся про передачу мені всього свого майна! Тварюка ти рашистська!
05.08.2022 22:03 Відповісти
Ні, давайте як вони, з гаслом "Кієв за два дня" в атаку. А потім, як вони, з надертими дупами тікати. Немає у нас ресурсів, щоб проводити "розвідку боєм".
05.08.2022 16:41 Відповісти
Досить цю маячню повторювати про тікали, відвід кацапсин було домовлено із ****** у Стамбулі,почитайте про що домовились.
05.08.2022 16:50 Відповісти
Та, ну! Домовились! З ******! Зараз як повірю!
05.08.2022 17:27 Відповісти
Вірити чи ні,то ваша особиста справа,а от перевірити перш ніж писати, обов'язково потрібно,не будете виглядати дурнем,знайдіть про що домовились у Стамбулі,та уважно прочитайте.
05.08.2022 17:33 Відповісти
Зачем тогда об этом орать, позориться. У нас то вариантов особо нет, поэтому и воюем. А вот будет ли нам поставлять запад технику, деньги и поддержку напрямую зависит сможем ли мы побеждать. Иначе нас просто заставят подписать перемирие и все...
05.08.2022 16:53 Відповісти
Никто никого не заставит.
05.08.2022 16:56 Відповісти
Даже не смешно. Очевидно что без внешней помощи нам хана, даже экономически. Если запад увидит что мы не справляемся, или скатывается в затяжную войну без перспектив, заставит договариваться нас быстро =(
05.08.2022 17:03 Відповісти
Никто никого не заставит. Чем больше идет война тем лучше Западу в том смысле, что Россия занята Украиной. По сути же им просто плевать за исключением каких-то лоббистов.
05.08.2022 17:25 Відповісти
Умнику, ти думаєш там усі такі "розумні", як ти, й оставлять недобитим пораненого звіря? З ким домовлятися? З тим, що,навіть, договори зі США (РСМД) не виконує?
05.08.2022 17:32 Відповісти
Ядерну зброю віддати задарма - "заставіли". Мінськ 1,2, формулу штайнмайєра - "заставіли". Зерно голодуючим дітям Африки - "заставіли". Перемір'я - не примусять?
05.08.2022 17:36 Відповісти
Мені ***** перемірія,я буду їх вбивати поки живий,і таких як я тисячі.
05.08.2022 17:01 Відповісти
З Іспанії?)
05.08.2022 18:17 Відповісти
З марсу
06.08.2022 00:51 Відповісти
То був вкид наживка . На донбасі нас заливали вогнем -- тепер трохи легше бо часть віиськ перекинули на Південь
05.08.2022 16:40 Відповісти
Наконец-то кто-то озвучил реальную цель вброса о контрнаступе. А то некоторые аж кипятком писяться начали.
05.08.2022 18:14 Відповісти
Не втомились виправдання придумувати?
05.08.2022 19:08 Відповісти
Виправдання чого? У нас банально не вистачає зброї для масштабного наступу на Херсоншині. Якщо він і буде, то явно що не зараз а як мінімум через півроку, коли ленд-ліз запрацює на повну силу. А реальні плани Генштабу ви точно не знаєте
05.08.2022 19:20 Відповісти
Навіщо Боневтік заявив про контрнаступ?
05.08.2022 22:04 Відповісти
А как же контрантуп!?Зе!Ты же обещаль!
Впрочем как всегда у недомерка,привык ******** зебаранам вправлять
05.08.2022 19:45 Відповісти
Чекаю підготовку до активних дій ЗСУ...
05.08.2022 16:45 Відповісти
Прикольно читати зведення нашого Генерального штабу. Там постійно пишуть про дії москалів. А про ЗСУ не пишуть. Може не знають, чим займається ЗСУ?
05.08.2022 16:53 Відповісти
то державна таємниця!
05.08.2022 16:56 Відповісти
Пропонуєте ворогу докласти про наші дії?
Це дуже цікаво....оп постійно анонсує,де ми будемо наступати...
05.08.2022 16:56 Відповісти
Ти тупа? Який анонс? Генштаб за місяці війни жодного разу не оголосив що вже було зроблено ЗСУ! Ніхто не каже про майбутнє, тобі людина питає і пише про минулі події!
05.08.2022 22:10 Відповісти
Спокійніше,будь ласка.........
Він пише чим займається,а це не минулий час,а теперішній!
Треба було в школі добре вчитись,щоб прості речі відрізнять!
06.08.2022 00:33 Відповісти
У вас є можливість приєднатись до дій ЗСУ,будете знати.
05.08.2022 17:04 Відповісти
Не зрозумів.
До активних дій росіян?
Чи до активних дій ЗСУ?
Помилка в тексті.
Нєа?
05.08.2022 16:53 Відповісти
Вот то нехер было Подоляку с Абдрестовичем и Ермаком метлой мести про контрнаступ и освобождение Херсонщины. По Азовцам уже трещали, а потом просто тупо кинули. Лучше молчите.
05.08.2022 17:23 Відповісти
Вони мовчати не можуть. Робота у них така - "чушь (х-ню) прєкрасную нєсті".
05.08.2022 17:44 Відповісти
Оце такий контрнаступ. Ставати в оборону від активних дій кацапні. І це коли ініціатива виривається буквально на протязі доби. А в нас лише балаканина "експертів" на телеканалах.🤦
05.08.2022 17:46 Відповісти
Взагалі то цей "контрнаступ " смердить якимось мутняком ...
05.08.2022 18:00 Відповісти
Залужний, уступи місце патріотам. Твій обіцяний перелом в травні місці, дуже дорого коштує Україні.
05.08.2022 18:18 Відповісти
"Проїхав сьогодні весь Крим від Севастополя до Джанкоя. На дорогах суцільним потоком йдуть військові машини з літерами "Z" і "V". Колони, пари, трійки. Мілітаристський мурашник. Вантажівки, бензовози, крани. Тилова база сил вторгнення. Міст треба знищити якомога скоріше!". Это пишут от туда.
05.08.2022 18:21 Відповісти
Як вам вдалося проїхати?......
Невже це реально : виїхати на українську територію?
Пишете правдиво,з точки зору психології....
Рашисти пруть техніку 5 місяців,але просунулись на йоту...наші стоять на смерть,позиції держать,відступають тільки для збереження життів наших захисників.
05.08.2022 18:59 Відповісти
Ну ти реально тупа...'пишут от туда' це раз. В Криму купа українців, які чекають нашої перемоги це два.
05.08.2022 22:14 Відповісти
Віримо в ЗСУ Переможемо
05.08.2022 21:02 Відповісти
У нас нет линий"Маннергейма","Мажино","Сталина-Молотова,"Восточного Вала",..и.т.п.укреплений.. Сидя глухо в обороне в окопах и блиндажах ВСУ долго не продержится,у орков еще есть чем бесперебойно гасить по нашим позициям и подвозить резервы по не ликвидированным мостам, переправам с п-острова и рашестана..Нужна мобильная оборона на изматывание орков,только без"частичных"их успехов .ГШ с Главнокомандующим наверняка разрабатывают на это планы боевых действий.Верим в ВСУ!
05.08.2022 22:03 Відповісти
Клятий Залужний дупи киян захищав, коли надважливий і простий в обороні( вузький перешийок) південь окуповували! Потім за його наказом основні сили на схід кинули, хоча через близькість кордону( тобто тилового забезпечення кацапні) це було тупе рішення. Минали місяці, рашисти на Херсонщині не те щоб окопалися і озброїлися, а вже обжилися!!!!!а тепер сраний статист генштаб повідомляє про можливий наступ на Кривий Ріг?! Що серйозно? Оце нежданчік!! Тупі зелені мразі!!! Роблять усе, щоб Україна була захоплена! Не вірю я в ніяке ЗСУ, тому що звичайний солдат нічого не вирішує!
05.08.2022 22:20 Відповісти
 
 