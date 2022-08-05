У червні громадяни 22 областей надали прихисток для понад 278,5 тисяч переселенців, - Чернишов

Українцям, що прихистили переселенців, виплатять 115,6 млн грн для часткової компенсації витрат за комунальні послуги.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, українці безкоштовно прихистили сотні тисяч своїх співгромадян. 5 серпня Уряд прийняв рішення спрямувати 115,6 млн грн на часткову компенсацію витрат за комунальні послуги за червень власникам житла, які тимчасово надали житло вимушеним переселенцям у межах програми "Прихисток".

З них понад 31,6 млн грн — це кошти резервного фонду державного бюджету та близько 84 млн грн — кошти міжнародних, благодійних організацій та громадських об’єднань.

У червні у 22 областях прихисток надали для понад 278,5 тисяч переселенців. Міністр повідомив, що зараз Мінрегіон напрацьовує проєкт рішення уряду щодо збільшення вдвічі розміру допомоги на опалювальний період.

Загалом за березень-червень власникам житла на часткову компенсацію витрат було спрямовано понад 225 млн грн. З них близько 137,3 млн грн — донорська допомога.