Латвія на невизначений термін зупиняє видачу віз росіянам, крім випадків смерті родичів

Латвія повністю зупиняє видачу віз росіянам на невизначений термін.

Про це заявило посольство Латвії в РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, виняток становитимуть випадки в'їзду на похорон близьких родичів.

Посольством Латвії в Росії на невизначений термін призупинено прийом заяв на отримання віз для громадян Російської Федерації, окрім участі для похорону близького родича", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія заборонила видачу громадянам РФ віз та посвідок на проживання з метою навчання, - міністр Рейнсалу