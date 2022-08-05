УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10875 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Війна
1 391 13

Латвія на невизначений термін зупиняє видачу віз росіянам, крім випадків смерті родичів

кордон,латвія

Латвія повністю зупиняє видачу віз росіянам на невизначений термін.

Про це заявило посольство Латвії в РФ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, виняток становитимуть випадки в'їзду на похорон близьких родичів.

Посольством Латвії в Росії на невизначений термін призупинено прийом заяв на отримання віз для громадян Російської Федерації, окрім участі для похорону близького родича", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія заборонила видачу громадянам РФ віз та посвідок на проживання з метою навчання, - міністр Рейнсалу

Автор: 

віза (739) Латвія (1399) росія (67333)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
У Латвії промо-акція:
"Вбий родича-негромадянина та отримай бажану візу в Латвію" 😂
показати весь коментар
05.08.2022 16:53 Відповісти
+4
фууух, попустило... Это оказывается про Латвию. А то я аж вздрогнул.
показати весь коментар
05.08.2022 16:35 Відповісти
+4
Латиши-навіщо вам ще ховати свиней на своїй території???Викидайте їх дохлих запарєбрік-нехай кацапські свині харонят в радном свінарнікє...
показати весь коментар
05.08.2022 16:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так их тут уже десятками тысяч мрёт, так теперь шо, пусть все их родственники сюда прутся?
показати весь коментар
05.08.2022 16:34 Відповісти
фууух, попустило... Это оказывается про Латвию. А то я аж вздрогнул.
показати весь коментар
05.08.2022 16:35 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 16:47 Відповісти
У Латвії промо-акція:
"Вбий родича-негромадянина та отримай бажану візу в Латвію" 😂
показати весь коментар
05.08.2022 16:53 Відповісти
Кацапи, поспішайте, кількість віз обмежена! 😂
показати весь коментар
05.08.2022 16:55 Відповісти
Так не вийде. Спочатку потрібна смерть родича. Тому: "Найми кіллєра для родича і отримай візу!".
показати весь коментар
05.08.2022 17:59 Відповісти
Латиши-навіщо вам ще ховати свиней на своїй території???Викидайте їх дохлих запарєбрік-нехай кацапські свині харонят в радном свінарнікє...
показати весь коментар
05.08.2022 16:38 Відповісти
Togda budut trupi roZZijan valjatsa po vsei Latvija i portit ekologiju, ved ruSSkiji svoix brosajut... Ili prixodis musorniku a tam trup ruSSkova..., fuuu...
показати весь коментар
05.08.2022 16:52 Відповісти
Все правильно -москальні "нехай щастить".
показати весь коментар
05.08.2022 16:47 Відповісти
Цікаво, а скільки буде коштувати фальшива довідка про смерть родича? І до якого коліна родичам будуть давати візи?
показати весь коментар
05.08.2022 17:13 Відповісти
tam pridetsa predjavitj trup - falshifka neprokatit
показати весь коментар
05.08.2022 20:28 Відповісти
Щодня якась гарна новина від балтійських країн чи Польщі, то зброю дали, то кацапів не пускають. Якби весь ЄС так робив… але то мрії.
показати весь коментар
05.08.2022 19:46 Відповісти
nu hotj shto to haroshee u nas
показати весь коментар
05.08.2022 20:30 Відповісти
 
 