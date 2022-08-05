1 391 13
Латвія на невизначений термін зупиняє видачу віз росіянам, крім випадків смерті родичів
Латвія повністю зупиняє видачу віз росіянам на невизначений термін.
Про це заявило посольство Латвії в РФ, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, виняток становитимуть випадки в'їзду на похорон близьких родичів.
Посольством Латвії в Росії на невизначений термін призупинено прийом заяв на отримання віз для громадян Російської Федерації, окрім участі для похорону близького родича", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+5 Алекс Мышкевич
показати весь коментар05.08.2022 16:53 Відповісти Посилання
+4 Urs
показати весь коментар05.08.2022 16:35 Відповісти Посилання
+4 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар05.08.2022 16:38 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Вбий родича-негромадянина та отримай бажану візу в Латвію" 😂