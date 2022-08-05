УКР
Новини Війна
26 484 37

Повітряні сили ЗСУ спростували підготовку українських пілотів на літаках F-15 чи F-16

сша,винищувач

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував інформацію про підготовку українських льотчиків на літаках типу F-15, F-16.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Спершу потрібно прийняти політичне рішення, який саме тип літака буде надано Україні, і на ньому вже навчати. Поки що підготовка на цих типах літаків не ведеться", - пояснив він.

Ігнат зазначив, що інформація про можливі навчання з'явилася в контексті рішення американського уряду про виділення 100 млн доларів на 2023 рік задля навчання українських пілотів на західних літаках.

"Можливо, ті кошти будуть використані й в 2022 році на навчання, якщо складеться все так, як каже американський уряд, і дійсно навчатимуть пілотів. Однак ще немає прийнятого рішення щодо надання Україні якогось із типів літаків - F-15, F-16 чи будь-якого іншого типу", - зауважив речник Повітряних сил.

Раніше повідомлялось, що у Конгресі США пропонують виділити $100 млн на навчання українських пілотів на F-15 і F-16.

Пізніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українські аеродроми не готові для F-16.

Також читайте: Наразі немає підтвердження інформації щодо передачі Північною Македонією штурмовиків Су-25 Україні, - речник Повітряних сил Ігнат

Автор: 

літак (3005) військові навчання (2797) Повітряні сили (2964)
+18
І правильно каже. Взагалі треба тактику ворога переймати - "іх там нєт".
05.08.2022 16:44 Відповісти
05.08.2022 16:44 Відповісти
+10
05.08.2022 16:48 Відповісти
05.08.2022 16:48 Відповісти
+7
Говорили, балакали, сiли та й заплакали....
05.08.2022 17:05 Відповісти
05.08.2022 17:05 Відповісти
Авжеж, "захід" все боїться *уйла сердити. (
05.08.2022 16:36 Відповісти
05.08.2022 16:36 Відповісти
ну, это и та же ж всем понятно.
05.08.2022 16:37 Відповісти
05.08.2022 16:37 Відповісти
Игнат вообще сегодня такой шутник...
05.08.2022 16:39 Відповісти
05.08.2022 16:39 Відповісти
Пятница-развратница. Сроки обучения еще не определены, тип самолетов тоже. К чему эти дебильные вбросы от советника ПС ЗСУ?
05.08.2022 17:00 Відповісти
05.08.2022 17:00 Відповісти
Чтобы Вы лишнего не *******!
06.08.2022 00:34 Відповісти
06.08.2022 00:34 Відповісти
05.08.2022 16:44 Відповісти
Так,але ще до війни українські пілоти проходили навчання на Ф....
05.08.2022 16:48 Відповісти
05.08.2022 16:48 Відповісти
Один раз політали з американським пілотом це не підготовка.
05.08.2022 17:02 Відповісти
05.08.2022 17:02 Відповісти
Мені взагалі не подобається оце "а нам завтра дадуть...! А післязавтра ще як дадуть!". І дуже "невдобно палучаєцця", коли завтра дають менше і не те, про що волали, а післязавтра взагалі нічого не дають... Дали - красно дякуємо, але без "шума і пилі". "Шум і пиль" буде, коли те, що дали, відпрацює за призначенням. Дали ще - ще красніше дякуємо. Але навіщо сповіщати ворогові про майбутні надходження ******** озброєнь? Щоб мав час підготуватися до "зустрічі"?
05.08.2022 17:07 Відповісти
05.08.2022 17:07 Відповісти
Бо декому з ОПи і наближених дуже хочеться хайпу.
05.08.2022 17:18 Відповісти
05.08.2022 17:18 Відповісти
И не только хайпу , а возможно и предупредить своих , там каждый вторй ГНИДА и за 30 сребрянников и родственников своих продадут
05.08.2022 17:42 Відповісти
05.08.2022 17:42 Відповісти
Тридцять років ВПС нікому не були потрібні!
Невже за 8 років війни, не можна було хоча б визначитися з літаками, що стануть на заміну мігів та су?
05.08.2022 16:48 Відповісти
05.08.2022 16:48 Відповісти
На заміну мігам та Су мала прийти велика кількість приватних джетів...
05.08.2022 16:54 Відповісти
05.08.2022 16:54 Відповісти
А нам хтось пропонував купити? А краще в лізінг на 10;15 років надати? Нам до сих пір бояться надати західні танки. А 8 років тому й кулеметів не давали. Окрім країн Балтії
05.08.2022 18:10 Відповісти
05.08.2022 18:10 Відповісти
Краіни НАТО теж тормозили -- Чехія Словаччина на СУ -- якии хер ім мав запчастини поставляти
05.08.2022 16:56 Відповісти
05.08.2022 16:56 Відповісти
Вони можуть собі таке дозволити.
А от ми ні.
05.08.2022 17:12 Відповісти
05.08.2022 17:12 Відповісти
Якшо нас підімнут то ні
05.08.2022 17:30 Відповісти
05.08.2022 17:30 Відповісти
В реале все чуть не так. Все бывшие братаны по варшавскому договору, продавали нам, давали итд советское оружие включая тяжелое только с одной целью---получить взамен от Брюсселя новье западное. По схеме относительной 1 к 2 или 3 по классификации оружия. А уже потом моралистика, бабло и прочая забота. Только у нас то и выбора не было---кроме как брать покупать молча. Боеприпасы тем более.
05.08.2022 22:16 Відповісти
05.08.2022 22:16 Відповісти
Я не за те -- Эвропа розслабилась - одні США держались і то в них в Афгані шось пішло не так
06.08.2022 08:10 Відповісти
06.08.2022 08:10 Відповісти
F 16 за время эксплуатации не проиграл ни одного боя Советским и РФ ким самолетам. Лучше только F35, но они значительно дороже, и их очень мало.
05.08.2022 17:16 Відповісти
05.08.2022 17:16 Відповісти
Говорят F18 нам больше подходят из за требований к аэродромам
05.08.2022 17:25 Відповісти
05.08.2022 17:25 Відповісти
слышал такое во дворе вчера.
05.08.2022 17:40 Відповісти
05.08.2022 17:40 Відповісти
хорнест,класний літак,десь читав що якраз їх і збираються нам продавати
05.08.2022 17:40 Відповісти
05.08.2022 17:40 Відповісти
так, чув, що викинули у вільний продаж цих кларнетів.
05.08.2022 18:57 Відповісти
05.08.2022 18:57 Відповісти
тут не було взагалі що спростовувати

Міллі та Кірбі зайняті вивченням питання - на наступний навчальний рік щонайменше
05.08.2022 17:28 Відповісти
05.08.2022 17:28 Відповісти
У них у всех язык , как помело ⁉️Пусть будет СЮРПРИЗ ДЛЯ РАШИСТСКИХ ОККУПАНТОВ‼️
05.08.2022 17:45 Відповісти
05.08.2022 17:45 Відповісти
Истребитель вооружен 27-миллиметровой авиационной пушкой с боезапасом на 120 выстрелов и восемью точками подвески для ракет и бомб общей массой 5,3 тонн JAS.39E/F GripenДополнительный бонус для покупателей нового истребителя - час полета "Грипена" сейчас стоит 7500$ - сравните с порядка 20.000-30.000$ на американских истребителях F-16 и F-35. Для JAS 39E фирма "СААБ" обещает снизить стоимость еще на 40% от этой цифры (бразильцы говорят о 4000$ за час)
05.08.2022 18:13 Відповісти
05.08.2022 18:13 Відповісти
Оборудование будет включать локатор с АФАР Selex-ES Raven ES-05 на подвижной установке (угол обзора ±100 гр.), ИК-локатор (детектирует нагрев обшивки ЛА даже при умеренных дозвуковых скоростях полета) - все специально доработано для обнаружения "стелсов".
05.08.2022 18:50 Відповісти
05.08.2022 18:50 Відповісти
что во время учебных боев самолеты «столкнулись» друг с другом на расстоянии больше визуальной дальности (BVR - Beyond Visual Range). В этих условиях JAS 39 Gripen удалось осуществить 41 «эффективное поражение» противника, а китайским пилотам Су-27СК только девять. В ходе имитационных боев на расстоянии 50 км и более пилоты JAS 39 Gripen одержали 10 побед, а Су-27 - ни одной. Наибольшую эффективность западные истребители достигли на расстоянии 30 км и более, когда количество результативных выстрелов составило 88%. Китайцы на этом расстоянии достигли всего 14%, то есть только один из семи выстрелов попадал в цель. https://root-nation.com/ru/posts/weapons-ru/ru-saab-jas-39-gripen-dlya-vps-ukrainy/
05.08.2022 21:36 Відповісти
05.08.2022 21:36 Відповісти
Ага! Намёк понял! Значит F-18 давать будут))
А если без приколов действительно дадут F-18, то это второй по крутости вариант после F-15E Strike Eagle, бо универсальнее платформы кажысь в мире нет. На его же базе есть самолёт РЭБ EA-18g Growler. По запчастям/сервису практически полностью унифицированы. Связка Hornet+Growler=тотальная и молниеносная смерть кацапской ПВО и ЧФ РФ. Я уже молчу о читерской возможности в случае чего работать с американских авианосцев)) Но для этого, правда пилотов тренировать надо долго.
05.08.2022 18:57 Відповісти
05.08.2022 18:57 Відповісти
Ігнат ти повністю зелений ну прямо дебіл, це ви повинні просити частину грошей з воєнної допомоги перенаправити на навчання курсантів випускних курсів на натівській техніці.Scheißegal які це моделі F 16 чи F 35. Головне що ми втрачаємо час!!!
05.08.2022 19:18 Відповісти
05.08.2022 19:18 Відповісти
А може краще купити два-три F-15, запросити відставних інструкторів, заплатити їм непогані гроші і нехай навчають наших пілотів? Так, принаймні, вони матимуть якісь базові навички і не витрачатимуть дорогоцінний час на оволодіння ними, коли їм нарешті дозволять розпочати навчання у США.
05.08.2022 19:25 Відповісти
05.08.2022 19:25 Відповісти
После того, как Конгресс США проголосовал за выделение дополнительных 100 миллионов долларов для подготовки пилотов и персонала ВВС Украины для овладения техникой эксплуатации современных американских самолетов, сам собой отпал вопрос о том, поставят ли нам США боевую авиацию. Теперь вопрос звучит иначе, а именно: «Когда в нашем небе мы сможем увидеть самолеты категорий A и F?» Между прочим, что-то нам подсказывает, что именно к тому времени надо отнести и любые рассуждения о контрнаступлении.

Оно конечно, можно обмазываться освежающим гелем из экстракта Арестовича, но этот дешевый клоун и упоротый нарцисс несет такую чушь, что просто удивительно, что от него не тошнит еще журналистов и блогеров. По-хорошему, его надо гнать мокрыми тряпками из любого места, где он только появляется. Причем, здесь речь не только о личной неприязни к нарциссам вообще, а в том, что каждый может сопоставить его публичные заявления полмесяца или месяц назад и то, что он несет в этот самый момент, чтобы увидеть прямую противоположность его утверждениям по одному и тому же вопросу, в частности - по поводу контрнаступления.

Очевидно, что поц дает десятки, если не сотни пар прямо противоположных рассуждений, что указывает на то, что он либо неисправимый лжец, либо там что-то наподобие биполярного расстройства, в стиле Джекила и Хайда. Но скорее всего, все же - первый вариант. Его тяга к самолюбованию всеобъемлюща и ради того, чтобы оставаться в центре внимания, он будет нести полный бред с видом великого мыслителя. В общем, те, кто этим обмазываются, когда-то должны дать ответ на вопрос не о том, почему он такое делает, поскольку это - его проблемы, а почему эта чушь тебе интересна.

Ну а возвращаясь к нашей теме, даже не будучи профессиональным военным, а используя линейную логику, можно легко найти отличия между оборонительным видом боевых действий и наступательным. Оборону всегда можно осуществлять с тем или иным использованием элементов скрытности, а вот наступать прийдется практически открыто. Возможные направления наступлений довольно легко вычислить, а цели - просчитать заранее.

И в таком случае, наступающая сторона становится довольно простой добычей для авиации противника. Для того, чтобы сухопутные войска могли выполнять свои наступательные задачи, как минимум, авиацию противника надо связать средствами ПВО и собственной авиации, а как максимум, собственная авиация должна эффективно наносить тяжелые удары по противнику, вставшему в оборону. Именно поэтому нам так тяжело обороняться, поскольку мы имеем очень ограниченные возможности в плане авиации, а без ее достаточного присутствия наступление возможно, но оно будет иметь кратно большие потери, чем в случае применения авиации.

Если кто в курсе того, что сейчас происходит под Бахмутом, могут подробно рассказать о том, что такое работающая авиация противника, при отсутствии своих птичек в небе. Прямо сегодня нам оттуда писали, как работают самолеты противника и ведь там у нас крепкая оборона и есть куда укрываться. А в атаке ты либо наступаешь, либо прячешься и не наступаешь. Но Люся же у нас эксперт, каких мало, и язык у него без костей и потому оно сыплет «контрнаступлениями» и вражескими «котлами» как подросток, объевшийся зеленых абрикос и не добежавший до приличного туалета. А потом, как тот же подросток делает вид, что все это сделал кто-то другой, Бабайка например, или соседская собака. Вид это имеет позорный, но кому-то это кажется бальзамом, которым надо хорошенечко обмазаться, особенно вокруг ушей и глаз, чтобы лучше заходило.

Отсюда следует, что если командование ВСУ примерно знает, когда к нам зайдет американская авиация, то она точно не станет наступать, пока не подтянутся самолеты. Скорее всего, мы это сейчас и наблюдаем Но тем не менее, мы не знаем, что у нас появится от США в ливреях ВСУ, но тем не менее, то, что у нас есть прямо сейчас, работает все активнее ,и уже очевидно, что активность эта обусловлена тем, что наши партнеры передали нам свои самолеты, закупленные еще в совке. Это - довольно ценные активы, поскольку страны модернизировали эти машины для работы с НАТОвскими боеприпасами и в частности - с ракетами класса «воздух-воздух», которые уже имеют бортовые системы самонаведения. Именно эти машины могут работать с ракетами, работающими по принципу «выстрелили и забыл».

А ведь именно в этом было колоссальное преимущество противника, поскольку нашим летчикам надо было подсвечивать цель до самого момента попадания в нее ракеты. То есть, после выстрела наш самолет какое-то время становится крайне уязвимым, поскольку он лишен способности активно маневрировать. Или же маневрирование приведет к промаху ракеты, которых у нас и так было не слишком-то и много. И вот поставленные самолеты решили как эту проблему, так и проблему совместимости с рядом боеприпасов западных образцов. Теперь их можно снабжать ракетами в приличном количестве, ну а точность работы этими ракетами становится совершенно другой.

Но пока мы не получили американские или европейские самолеты, даже такие аэропланы делают большое дело и благодарность за них имеет особенное свойство, в наших реалиях. Ну а теперь - немного географии. Уверен, что если сейчас перед коллегами разложить карту Европы и предложить ткнуть в то место, где расположена Северная Македония, половина коллег это сделают с большим трудом, внимательно рассматривая очертания границ. Ну а когда эта страна будет обнаружена, то наверное, каждый согласится с тем, что это - совсем крохотная страна, которую легко было не заметить даже на крупномасштабной карте.

И тем не менее, эта страна поставила нам три десятка танков Т-72А и между прочим, еще никто не отменил определения танка, как вида наступательного оружия. Конечно, именно с танками нас очень выручила Польша, отдав нам около 260 модернизированных танков, но просто заметим, что Македония нам отдала практически все свои танки. Так что любая помощь, которую нам предоставляют партнеры - безусловно прекрасна, но каждая из таких поставок имеет свою, индивидуальную ценность. И вот в исполнении Македонии, она - такая.

Но эта маленькая страна решила не останавливаться на танках и вот стало известно о том, что к поставке в Украину готовятся 4 штурмовика Су-25, которые находятся в резерве с 2004 года. Это как раз те машины, которые нужны на поле боя для прикрытия наступающих, сухопутных войск. Противник тоже использует именно эти машины и они несут самые большие потери, поскольку наши военные активно и очень успешно работают по ним ПЗРК FIM-92 Stinger или PPZR Piorun. Оно конечно, если мы таки сможем получить штурмовики А-10, то это будет уже совсем другая история, но пока их нет, вот такие подарки нам нужны просто в первую очередь. С учетом того, что это - война и мы тоже несем потери, а это значит что и наши штурмовики тоже убывают, эти 4 птички прийдутся нам как раз впору.

Так что благодарим наших партнеров, по мере возможностей - помогаем нашим военным и соблюдаем информационную гигиену. К сожалению, это касается не только информационных потоков, идущих от врага, но и частично - с нашей стороны. Если бы у нас была поставлена правильная работа на информационном фронте, то вот такие Люси уже на пушечный выстрел не подходили бы к военным темам и скорее всего, были бы уже в Европе, вместе с остальными квартальными хохмачами. Ну а пока этого нет, каждый обязан соблюдать собственную информационную гигиену, больше этого делать некому.
anti-colorados
06.08.2022 00:48 Відповісти
06.08.2022 00:48 Відповісти
Польша закупит 48 южнокорейских истребителей FA-50 для замены 28 советских МиГ-29. Также Польша планирует купить 980 танков Hyundai и 648 гаубиц Samsung
06.08.2022 14:56 Відповісти
06.08.2022 14:56 Відповісти
Samsung Techwin К-9 Thunder
06.08.2022 15:02 Відповісти
06.08.2022 15:02 Відповісти
 
 