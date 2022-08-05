Повітряні сили ЗСУ спростували підготовку українських пілотів на літаках F-15 чи F-16

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував інформацію про підготовку українських льотчиків на літаках типу F-15, F-16.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Спершу потрібно прийняти політичне рішення, який саме тип літака буде надано Україні, і на ньому вже навчати. Поки що підготовка на цих типах літаків не ведеться", - пояснив він.

Ігнат зазначив, що інформація про можливі навчання з'явилася в контексті рішення американського уряду про виділення 100 млн доларів на 2023 рік задля навчання українських пілотів на західних літаках.

"Можливо, ті кошти будуть використані й в 2022 році на навчання, якщо складеться все так, як каже американський уряд, і дійсно навчатимуть пілотів. Однак ще немає прийнятого рішення щодо надання Україні якогось із типів літаків - F-15, F-16 чи будь-якого іншого типу", - зауважив речник Повітряних сил.

Раніше повідомлялось, що у Конгресі США пропонують виділити $100 млн на навчання українських пілотів на F-15 і F-16.

Пізніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що українські аеродроми не готові для F-16.

