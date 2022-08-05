УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10723 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 876 3

Окупанти стріляли поблизу Запорізької АЕС. Зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика, - "Енергоатом"

заес

Сьогодні, 5 серпня 2022 року, російські військові знову вдалися до провокацій. Внаслідок їхнього обстрілу о 14.30 зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика Запорізької ЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

Як зазначається, ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС - Запорізька ТЕС.

"Незважаючи на провокації рашистів, ЗАЕС продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють. Відповідно до їхньої пропускної спроможності було ухвалене рішення щодо розвантаження та відключення від мережі одного із працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції", - йдеться у повідомленні.

Викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.

"Загарбники продовжують влаштовувати терор та наражати на небезпеку увесь цивілізований світ. Необхідно якомога швидше вжити всіх заходів для того, щоб повернути контроль над ядерним об’єктом Україні!", - додають у "Енергоатомі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти накопичили певну базу персональних даних мешканців Енергодару та активно готуються до "референдуму", - мер Орлов

Автор: 

обстріл (30481) Енергоатом (1656) Енергодар (265) Запорізька АЕС (1448)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наши пошли в наступление? Дай Бог.
показати весь коментар
05.08.2022 17:03 Відповісти
Це просто жахітття, що ці мавпи думають взагаллі, а МАГАТЕ теж ....
показати весь коментар
05.08.2022 18:54 Відповісти
1200 просмотров этой новости и пару комментов.Короче народу пох,что может быть ядерная катастрофа...
показати весь коментар
05.08.2022 20:49 Відповісти
 
 