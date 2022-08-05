Окупанти стріляли поблизу Запорізької АЕС. Зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика, - "Енергоатом"

Сьогодні, 5 серпня 2022 року, російські військові знову вдалися до провокацій. Внаслідок їхнього обстрілу о 14.30 зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика Запорізької ЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

Як зазначається, ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС - Запорізька ТЕС.

"Незважаючи на провокації рашистів, ЗАЕС продовжує працювати і видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють. Відповідно до їхньої пропускної спроможності було ухвалене рішення щодо розвантаження та відключення від мережі одного із працюючих енергоблоків Запорізької атомної станції", - йдеться у повідомленні.

Викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.

"Загарбники продовжують влаштовувати терор та наражати на небезпеку увесь цивілізований світ. Необхідно якомога швидше вжити всіх заходів для того, щоб повернути контроль над ядерним об’єктом Україні!", - додають у "Енергоатомі".

