Сума збитків внаслідок ракетного удару по Вінниці становить понад 240 млн гривень, - Моргунов
У Вінниці підрахували суму збитків в результаті ракетного удару в липні.
Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, збитки внаслідок ракетного удару по Вінниці становлять 240 млн гривень без врахування пошкоджень "Ювілейного" та Будинку офіцерів.
Оскільки доля будинку побуту та Будинку офіцерів вирішується - це або капітальний ремонт або знесення та відбудова. Комісії обстежили приміщення, міська влада очікує результатів експертиз. Відомо, що Будинок офіцерів перебуває на балансі Військово-повітряних сил ЗСУ, а у "Ювілейному" деякі приміщення у власності комерційних структур, деякі - на балансі облради.
Міська влада займається відновленням приватних будинків та допомогою потерпілим, в тому числі до відбудови та ремонту залучаються міжнародні організації та фонди. Внаслідок удару пошкоджено 49 багатоповерхових та 29 приватних будинків - вибиті вікна двері, перестінки, є руйнування дахів. Частина власників проводять ремонт за власний кошт й реєструються в "Дії", щоб отримати потім компенсації.
Комісії задокументували наслідки ракетного удару та всі ці пошкодження. За рахунок міського бюджету буде замінено дахи на шести будинках, 450 вікон в під'їздах 29 будинків. Малозабезпеченим родинам допомагатиме американський фонд. За словами Моргунова, до опалювального сезону ремонти помешкань будуть проведені.
