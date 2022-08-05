УКР
1 895 7

Сума збитків внаслідок ракетного удару по Вінниці становить понад 240 млн гривень, - Моргунов

вінниця

У Вінниці підрахували суму збитків в результаті ракетного удару в липні.

Про це повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, збитки внаслідок ракетного удару по Вінниці становлять 240 млн гривень без врахування пошкоджень "Ювілейного" та Будинку офіцерів.

Оскільки доля будинку побуту та Будинку офіцерів вирішується - це або капітальний ремонт або знесення та відбудова. Комісії обстежили приміщення, міська влада очікує результатів експертиз. Відомо, що Будинок офіцерів перебуває на балансі Військово-повітряних сил ЗСУ, а у "Ювілейному" деякі приміщення у власності комерційних структур, деякі - на балансі облради.

Читайте також: Кількість жертв обстрілу Вінниці рашистами зросла до 27: Помер лікар Павло Ковальчук, який дістав опіки та поранення

Міська влада займається відновленням приватних будинків та допомогою потерпілим, в тому числі до відбудови та ремонту залучаються міжнародні організації та фонди. Внаслідок удару пошкоджено 49 багатоповерхових та 29 приватних будинків - вибиті вікна двері, перестінки, є руйнування дахів. Частина власників проводять ремонт за власний кошт й реєструються в "Дії", щоб отримати потім компенсації. 

Комісії задокументували наслідки ракетного удару та всі ці пошкодження. За рахунок міського бюджету буде замінено дахи на шести будинках, 450 вікон в під'їздах 29 будинків. Малозабезпеченим родинам допомагатиме американський фонд. За словами Моргунова, до опалювального сезону ремонти помешкань будуть проведені.

Також читайте: Будинок офіцерів, що постраждав у Вінниці від ракетного удару окупантів, планують відновити. Допоможуть Швейцарія та Ізраїль

Вінниця (644) збитки (1461) Моргунов (7)
Здається Туреччина хотіла відбудовувати місто. Тоді чому оп хоче витіснити мерів з відбудови ,якщо кошти не підуть в кармани,а будуть у вигляді матеріалів, проектів і просто оплатою будівельних робіт
показати весь коментар
05.08.2022 16:54
Stratcom Centre UA @StratcomCentre
Each day this 5 year old girl Eva from Pustomyty, Lviv oblast, helps her mother and grandmother to cake and sell pastry to donate to Ukraine's Armed Forces. https://twitter.com/hashtag/StandWithUkraine?src=hashtag_click #StandWithUkraine
показати весь коментар
05.08.2022 16:57
Світова економіка лише цьогоріч втратить $1 трильйон через російське вторгнення в Україну - The Economist.
Зупинити росію і війну, надавши Україні зброю великого радіусу дії та ******* авіацію коштувало б у десятки разів дешевше.
Але ж таке враження, що нема у світі розвідок, економічних аналітиків та просто людей, котрі вміють в арифметику.
показати весь коментар
05.08.2022 16:58
так скрізь агенти кремля. салліван, керрі, шольц, шредер, орбан, кіссінджер, всякі ліваки. пишуть статті, пишуть коментарі, нашіптують Байдену. плюс у нас он ціла мережа під керівництвом єрмака, про яку світовим розвідкам теж прекрасно відомо.
знов он салліван розказував, що не треба поспішати((((
показати весь коментар
05.08.2022 18:56
СБ України @ServiceSsu
СБУ повідомила про підозру у державній зраді колишньому заступнику голови ГУР МОУ Генерал-майор підозрюється також у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному зберіганні зброї. https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-povidomyla-pro-pidozru-u-derzhavnii-zradi-kolyshnomu-zastupnyku-holovy-hur-mou-video
показати весь коментар
05.08.2022 17:03
Цікаво, а якщо б влупити так по Брянську, Бєлгороду, Воронежу, або переобрати градами сотню прикордонних кацапських сіл, бойовий запал кацапчиків би трішки згас, чи як, ілі ето другою🤔 От що значить допустити клоуна до влади, тьфу, *****, мразотв сцикляво-зелена. До речі, Порох теж ще той поц, але з двох зол вибирають менше, а Порох був такименшим злом, але у 73% придурків мозгів як не було, так і не є
показати весь коментар
05.08.2022 17:25
При домовленностях з Рашою - незбендні умови - від яких Україна ніколи не відмовиться :
1- повернення УСІХ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ (В Т.Ч. КРИМ І ДОМБАС)
2-виплата відшкодування (репатріацій) за нанесені збитки у результаті своїх дій
3-повернення усіх примусово переселених громадян України і особливо - дітей !

Ми не варвари - щоб нищити мирні міста ...
Але ворог має знати - що збитки він нам наносить за свій рахунок
показати весь коментар
05.08.2022 23:59
 
 