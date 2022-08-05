УКР
Кабмін пропонує конфіскувати 903 об'єкти, які належать РФ. Це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів, - Шмигаль

шмигаль

Кабінет Міністрів України затвердив проєкт указу президента про конфіскацію 903 об'єктів, які належать Російській державі.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у п'ятницю, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і обіцяли, забираємо на користь України та українського народу російські активи. Робимо це системно і відповідно до всіх процедур. Ми не підмінюємо закон нашим бажанням, а реалізуємо це стратегічне завдання правовим способом. Конфісковані активи конвертуються у кошти, спрямовані на нашу оборону та відновлення", - зазначив Шмигаль.

За словами прем'єра, уряд ухвалив рішення про конфіскацію російського майна та активів в Україні.

Зокрема, Кабмін затвердив указ президента, яким пропонується конфіскація 903 об'єктів, які належать Російській державі.

За його словами, 79 позицій - це корпоративні права, 824 позиції - майно.

"Перелік об'єктів сформований: це сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів. Все майно поділено на три категорії: перша категорія - це майно, яке належить Російській державі, друга категорія - це активи, що належать підсанкційним громадянам та компаніям із Росії, третя категорія - це активи російських банків", - додав він.

Також читайте: За два місяці дії закону жоден значимий російський актив не конфісковано, - Шабунін

Прем'єр наголосив, що сьогоднішнє рішення є першим кроком, а далі має відбуватися конфіскація активів Росії на заході.

Топ коментарі
+10
+6
+6
Коментувати
Сортувати:
Как говорится: не прошло и пол года........
показати весь коментар
05.08.2022 17:03 Відповісти
Не пройшов дев'ятий рік..
показати весь коментар
05.08.2022 17:07 Відповісти
Вже пішов шостий місяць повномаштабної війни ,руйнуются наші міста ,вбивають наших громадян ,а ви ніяк не наважитись націоналізувати власність країни агресора ?
показати весь коментар
05.08.2022 17:09 Відповісти
Зато про Німеччину пишуть без кінця. Я ж говорила,начніть з себе,бо смішно через сльози стає
показати весь коментар
05.08.2022 18:01 Відповісти
Я шизею,они у нас металл сотнями тонн тянут, зерно, атомные и теплостанции под себя, а кабмин только расдупляется .
показати весь коментар
05.08.2022 17:11 Відповісти
кацапами в Україні не повинно смердіти ні в якому виді... все те бидло нищити і все в них конфіскувати
показати весь коментар
05.08.2022 17:14 Відповісти
А у Ермака спросили идиоты?
показати весь коментар
05.08.2022 17:16 Відповісти
А еще надо конфисковать квартиры и дома принадлежащих гражданам РФ. Москали спокойно занимают квартиры наших беженцев, так чего мы с ними церемонимся ? Знаю с десяток квартир, хозяева которых граждане *********. И еще неизвестно кто там сейчас обитает. Вполне возможно что диверсанты и агенты ФСБ . А украинцы сейчас остро нуждаются в "крыше над головой"
показати весь коментар
05.08.2022 17:16 Відповісти
Конфисковать! Это непременно!
НО, вот вопрос, кому их за бесценок продадут. Опа, а я кажется знаю кому, - Коломойскому, Пинчуку и Ахметову! Ну, может ещё пару таких же добавиться.
показати весь коментар
05.08.2022 17:26 Відповісти
Зеленскому и Ермаку продадут...
показати весь коментар
05.08.2022 19:16 Відповісти
Він ще тільки ПЛАНУЄ ?!!! Ну як може жити країна ,воювати і перемагати з такою ВЛАДОЮ ?!!! Одна надія ,що наші рідненькі повернуться з війни і не здадуть зброю !!!
показати весь коментар
05.08.2022 17:30 Відповісти
Кремль запишiть в список - на цеглу пiде...
показати весь коментар
05.08.2022 17:34 Відповісти
Вот где коррупция
показати весь коментар
05.08.2022 17:49 Відповісти
А банки, до прикладу Альфа який нещодавно вдало перейменували, а сбербанк що майже на Хрещатику?
показати весь коментар
05.08.2022 17:52 Відповісти
*******-мопсель! В Європі давно вже арештували, а ми до цих пір соплі жуємо чи сподіваємось на перемир'я, після якого буде "Ось бачите, а ми ваше не тронули, зберегли"
показати весь коментар
05.08.2022 18:01 Відповісти
Забыли у коллаборантов и граждан Украины с двумя гражданствами имущество забрать
показати весь коментар
05.08.2022 18:24 Відповісти
6-й місяць війни. ганьбище. шмигаль, як вам там усім не соромно, чим ви зайняті там цілими днями, слизняки. ви і є колаборанти!
показати весь коментар
05.08.2022 18:49 Відповісти
А че предлагать? За работу, товарищи!
показати весь коментар
05.08.2022 18:52 Відповісти
Через года два может что-то конфискуют. Не без откатов, конечно. За два года придумают как облапошить народ. Тем более война навряд ли раньше закончится...
показати весь коментар
05.08.2022 19:13 Відповісти
 
 