"САП відіграє ключову роль у боротьбі з корупцією та у захисті від впливу Росії", - посол США Брінк

клименко,брінк

Посол США Бріджит Брінк провела зустріч з главою САП Олександром Клименком.

Про це дипломат повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"САП відіграє ключову роль у боротьбі з корупцією та у захисті від впливу Росії, й допомагає створити сильну, демократичну, суверенну Україну. Ми продовжимо підтримувати його важливу роботу", - наголосила Брінк.

+7
Тобто, САП з сьогоднішнього дня розпочинає полювання за російськими агентами у владі?!
05.08.2022 17:46 Відповісти
+7
наiвна. ключову роль у боротьбі з корупцією вiдiграють ключовi корупцінери пiд кришуванням ОП. тому й маємо зрiст олiгархату i розкрадання держави.
05.08.2022 17:47 Відповісти
+5
Господи, хоч іноді у новинах проскакують патріоти, чесні, нормальні люди, відкриті обличчя, а не одна тільки зелена шобла і її щоденні злочини. Дай вам, боже, здоров'я, панове.
05.08.2022 18:43 Відповісти
Тобто, САП з сьогоднішнього дня розпочинає полювання за російськими агентами у владі?!
05.08.2022 17:46 Відповісти
наiвна. ключову роль у боротьбі з корупцією вiдiграють ключовi корупцінери пiд кришуванням ОП. тому й маємо зрiст олiгархату i розкрадання держави.
05.08.2022 17:47 Відповісти
No eta nitochna , jesli zeljonna plesenj tudi zapustit korni . 🤡
05.08.2022 17:47 Відповісти
Господи, хоч іноді у новинах проскакують патріоти, чесні, нормальні люди, відкриті обличчя, а не одна тільки зелена шобла і її щоденні злочини. Дай вам, боже, здоров'я, панове.
05.08.2022 18:43 Відповісти
Та ну нах...
05.08.2022 19:35 Відповісти
Суспільство очікує на відповідь щодо особи єрмака і його протеже при владі і це якраз на часі.
05.08.2022 20:28 Відповісти
ООО как интересно прокурору сап напомнили о Шокине? Это и есть ключевым в отражении ********** агрессии о чем и говорила Спарт?
05.08.2022 20:28 Відповісти
Коли Єрмака заарештують?
05.08.2022 21:32 Відповісти
САП відіграЄ чи відігрАє?!
Різниця принципова, пані Посол…
05.08.2022 22:06 Відповісти
схожий на гарного хлопця! Але вони його каструють якщо пiдведе!
05.08.2022 23:02 Відповісти
Зачем эти совковые сокращения? АБЫРВАЛГ. Гугл говорит, что САП - это немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций.
05.08.2022 23:28 Відповісти
 
 