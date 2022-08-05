"САП відіграє ключову роль у боротьбі з корупцією та у захисті від впливу Росії", - посол США Брінк

Посол США Бріджит Брінк провела зустріч з главою САП Олександром Клименком.

Про це дипломат повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"САП відіграє ключову роль у боротьбі з корупцією та у захисті від впливу Росії, й допомагає створити сильну, демократичну, суверенну Україну. Ми продовжимо підтримувати його важливу роботу", - наголосила Брінк.

