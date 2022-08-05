"САП відіграє ключову роль у боротьбі з корупцією та у захисті від впливу Росії", - посол США Брінк
Посол США Бріджит Брінк провела зустріч з главою САП Олександром Клименком.
Про це дипломат повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"САП відіграє ключову роль у боротьбі з корупцією та у захисті від впливу Росії, й допомагає створити сильну, демократичну, суверенну Україну. Ми продовжимо підтримувати його важливу роботу", - наголосила Брінк.
Топ коментарі
+7 Viktor #508427
показати весь коментар05.08.2022 17:46 Відповісти Посилання
+7 Alexander Savely
показати весь коментар05.08.2022 17:47 Відповісти Посилання
+5 Claudia Smith
показати весь коментар05.08.2022 18:43 Відповісти Посилання
Різниця принципова, пані Посол…