На Херсонщині окупанти агітують батьків віддати дітей до оздоровчих таборів Ростова, Анапи і Криму, - ОВА

Дітей з Херсонщини окупанти хочуть відвозити в оздоровчі табори в Росії та в анексованому Криму.

Про це повідомляють на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Окупанти агітують віддавати українських дітей віком від 8 років в оздоровчі табори в Ростові, Анапі, на кримському півострові. Місцеві навчальні заклади вони намагаються перевести на російську систему навчання.

У місті Берислав представники окупаційних військ РФ захопили приміщення фахового коледжу, призначили там нового керівника та пропонують студентам навчатися за російськими стандартами. Колаборанти та окупаційна влада на Херсонщині  рекламують вступ до захоплених вишів та обіцяють безкоштовне навчання для студентів.

Українським дітям кацапи переформатовують мозок. Хто винен в цьому? Чому Херсон був взятий свинорусами, як на прогулянці? Хто й@б вашу матір,розмінував переходи з Криму? А чи не той,хто і зараз дебільному кловану у вуха дує?
05.08.2022 17:38 Відповісти
NATO-кOTAN @A_Traxel
На посаду глави Херсонської ОВА призначено люстрованого чиновника і довірену особу експрем'єра Азарова
05.08.2022 17:38 Відповісти
харошие лагеря еще в Лабытнанги.
05.08.2022 17:41 Відповісти
шо там с "василием быковым"? кто в курсах?
05.08.2022 17:36 Відповісти
Українським дітям кацапи переформатовують мозок. Хто винен в цьому? Чому Херсон був взятий свинорусами, як на прогулянці? Хто й@б вашу матір,розмінував переходи з Криму? А чи не той,хто і зараз дебільному кловану у вуха дує?
05.08.2022 17:38 Відповісти
NATO-кOTAN @A_Traxel
На посаду глави Херсонської ОВА призначено люстрованого чиновника і довірену особу експрем'єра Азарова
05.08.2022 17:38 Відповісти
якуневич?
05.08.2022 22:33 Відповісти
05.08.2022 22:35 Відповісти
харошие лагеря еще в Лабытнанги.
05.08.2022 17:41 Відповісти
... а так же оздоровительных лагерей нижнего тагила, колымы, магадана... ещеб ******************** посоветовали оздоровительные лагеря освенцима, майданека, бухенвальда. все по заветам дэдушки ленина и сралина. и вообще. хорошее место лагерем не назовут.
05.08.2022 17:43 Відповісти
Будут готовить юных путенят.
05.08.2022 17:51 Відповісти
Мерзость,,, це просто мерзость
05.08.2022 17:58 Відповісти
"Большое СПАСИБО " ЗЕБАНУТЫМ 73, за ВОЙНУ И ВОЗВРАТ В СССР , а там и ГУЛАГ не за горами‼️
05.08.2022 18:02 Відповісти
В гитлерюгенд...
05.08.2022 18:06 Відповісти
параша и оздоровление ))) здоровье там каждое утро все ватаны поправляют. но пользы это здоровью не приносит )
05.08.2022 18:50 Відповісти
ага щоб їх потім не побачити
бо заберуть у військовий підготовчий лагер
і будуть зомбувати
05.08.2022 19:13 Відповісти
кацапи дітей з Херсона готують майбутніми заручниками, коли буде звільнено херсонщину.
05.08.2022 20:59 Відповісти
Буквально вчора читав, як у 1937-38 році СРСР "врятував" більше чотирьох тисяч іспанських дітей. Виявилося, що більше десяти відсотків цих дітей пройшли ГУЛАГ. А на батьківщину деякі змогли повернутися аж у 1966 році.
05.08.2022 22:20 Відповісти
 
 