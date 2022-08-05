2 460 16
На Херсонщині окупанти агітують батьків віддати дітей до оздоровчих таборів Ростова, Анапи і Криму, - ОВА
Дітей з Херсонщини окупанти хочуть відвозити в оздоровчі табори в Росії та в анексованому Криму.
Про це повідомляють на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Окупанти агітують віддавати українських дітей віком від 8 років в оздоровчі табори в Ростові, Анапі, на кримському півострові. Місцеві навчальні заклади вони намагаються перевести на російську систему навчання.
У місті Берислав представники окупаційних військ РФ захопили приміщення фахового коледжу, призначили там нового керівника та пропонують студентам навчатися за російськими стандартами. Колаборанти та окупаційна влада на Херсонщині рекламують вступ до захоплених вишів та обіцяють безкоштовне навчання для студентів.
