Кабінет Міністрів затвердив законопроєкти, які визначають, яка діяльність під час окупації не є колабораціонізмом

Кабінет Міністрів затвердив законопроєкти, які уточнюють види діяльності на тимчасово окупованих територіях, що не вважаються колабораціонізмом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

"Формально під кримінальну відповідальність могли підпадати люди, які жодним чином не шкодять Україні, а вимушені працювати у реаліях тимчасово окупованих територій, щоб прогодувати власні родини та підтримувати життєдіяльність своєї громади: наприклад, лікувати хворих або забезпечувати роботу об’єктів критичної інфраструктури", - зазначили в міністерстві.

Розроблені Мінреінтеграції законопроєкти спрямовані на уточнення питань кримінальної відповідальності за колабораціонізм на тимчасово окупованих територіях.

Так, пропонується не вважати злочином: доставку пенсій; медобслуговування; послуги ЖКГ; роботу банків; сільське господарство; цивільний захист; заходи щодо забезпечення прав та свобод українців.

Нанадуємо, що в березні 2022 року в Україні була запроваджена кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність і пособництво державі-агресору. Згідно з законом, за провадження господарської діяльності у взаємодії з представниками держави-агресора введено кримінальне покарання від штрафу до 170 тис. гривень до позбавлення волі строком до 5 років.