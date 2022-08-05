УКР
Кабінет Міністрів затвердив законопроєкти, які визначають, яка діяльність під час окупації не є колабораціонізмом

Кабінет Міністрів затвердив законопроєкти, які уточнюють види діяльності на тимчасово окупованих територіях, що не вважаються колабораціонізмом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, інформує Цензор.НЕТ.

"Формально під кримінальну відповідальність могли підпадати люди, які жодним чином не шкодять Україні, а вимушені працювати у реаліях тимчасово окупованих територій, щоб прогодувати власні родини та підтримувати життєдіяльність своєї громади: наприклад, лікувати хворих або забезпечувати роботу об’єктів критичної інфраструктури", - зазначили в міністерстві.

Розроблені Мінреінтеграції законопроєкти спрямовані на уточнення питань кримінальної відповідальності за колабораціонізм на тимчасово окупованих територіях.

Так, пропонується не вважати злочином: доставку пенсій; медобслуговування; послуги ЖКГ; роботу банків; сільське господарство; цивільний захист; заходи щодо забезпечення прав та свобод українців.

Нанадуємо, що в березні 2022 року в Україні була запроваджена кримінальна відповідальність за колабораційну діяльність і пособництво державі-агресору. Згідно з законом, за провадження господарської діяльності у взаємодії з представниками держави-агресора введено кримінальне покарання від штрафу до 170 тис. гривень до позбавлення волі строком до 5 років.

Кабмін (14322) окупація (6828) колабораціонізм (1193) Міністерство з питань окупованих територій (450)
Топ коментарі
+12
Формують плацдарм для створення "хороших колабораціоністів".
05.08.2022 17:57 Відповісти
+9
Здача півдня України це колаборація, чи ні?
05.08.2022 18:08 Відповісти
+8
Легализация предателей с 2014 г с двойным гражданством
05.08.2022 17:59 Відповісти
* Крысы страшно злятся, когда корабль, с которого они сбежали, не тонет *
05.08.2022 17:50 Відповісти
Українські землі офіційно готовлять до здачі
05.08.2022 18:20 Відповісти
Да что за хрень ты несешь,черт тебя подери,ватную рашистскую ботву
05.08.2022 18:45 Відповісти
А як ті що в ОП ?
05.08.2022 17:51 Відповісти
вони будуть звільнені по статі...
заходи щодо забезпечення прав та свобод українців. Джерело:
05.08.2022 17:53 Відповісти
ги...ги....усе щоб відмазати зелених зрадників....Та же падла ковальов з СН має аграрні пдприємства в Херсоні і опа....сільське господарство...
05.08.2022 17:52 Відповісти
Формують плацдарм для створення "хороших колабораціоністів".
05.08.2022 17:57 Відповісти
Легализация предателей с 2014 г с двойным гражданством
05.08.2022 17:59 Відповісти
Здача півдня України це колаборація, чи ні?
05.08.2022 18:08 Відповісти
Цэ дэржавна зрада без вариантов
05.08.2022 22:10 Відповісти


Юрий Мухин

@mukhin_ua

·

https://twitter.com/mukhin_ua/status/1555523803119325185 3 ч

Тільки що почув на еспрессо - тб звернення отця Андрія Бринчака з ПЦУ як у Охтирці поліція повністю перейшла на бік "русского мира" і погрозами заганяє людей у РПЦ. Почали за допомогою центральної влади ставити у Охтирці чиновників "русского мира" на керівні посади. Україну здают
05.08.2022 18:36 Відповісти
Цікаво, а хто пролобіював "роботу банків"?
05.08.2022 19:07 Відповісти
Ідіоти?
05.08.2022 22:57 Відповісти
Бізнесгниди розмивають поняття "державна зрада"...
Спершу ввели поняття "колабораціонізм" з пом'якшеним покаранням, а тепер появиться "не вважається колабораціонізмом"... "А ви браття воюйте... Воюйте! Поки ми займатимемося "не колабораціонізмом"...
05.08.2022 23:05 Відповісти
 
 