План евакуації населення на випадок наступу з Білорусі підготували у Волинській області, - ОВА
На Волині підготували план евакуації цивільного населення на випадок військового вторгнення з боку Білорусі.
Про це заявив перший заступник голова обласної військової адміністрації Сергій Мовенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Деталі плану евакуації, зазначив він, під грифом "таємно".
В разі потреби, найперше план евакуації стосуватиметься прикордонних із Білоруссю районів: Камінь-Каширського та Ковельського. Зокрема тих громад, які розташовані безпосередньо на кордоні з Республікою Білорусь.
"Якщо, не дай Боже, буде пряме вторгнення - є план, який було обговорено на засіданні евакуаційної комісії", - пояснив Мовенко.
За його словами, керівники громад та районних військових адміністрацій знають як діяти.
Про шляхи евакуації, місця де буде знаходитись транспорт для перевезення людей в безпечне місце - знають керівники громад та районних військових адміністрацій.
В разі, якщо з боку Білорусі буде здійснена масштабна агресія – є план евакуації для Волинської області.
"Впевнений, наші військові цього не допустять", - пояснив перший заступник голови Волинської ОВА.
