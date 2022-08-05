УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10889 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 036 23

План евакуації населення на випадок наступу з Білорусі підготували у Волинській області, - ОВА

волинь

На Волині підготували план евакуації цивільного населення на випадок військового вторгнення з боку Білорусі.

Про це заявив перший заступник голова обласної військової адміністрації Сергій Мовенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Деталі плану евакуації, зазначив він,  під грифом "таємно".

В разі потреби, найперше план евакуації стосуватиметься прикордонних із Білоруссю районів: Камінь-Каширського та Ковельського. Зокрема тих громад, які розташовані безпосередньо на кордоні з Республікою Білорусь.

"Якщо, не дай Боже, буде пряме вторгнення - є план, який було обговорено на засіданні евакуаційної комісії", - пояснив Мовенко.

За його словами, керівники громад та районних військових адміністрацій знають як діяти.

Про шляхи евакуації, місця де буде знаходитись транспорт для перевезення людей в безпечне місце - знають керівники громад та районних військових адміністрацій.

В разі, якщо з боку Білорусі буде здійснена масштабна агресія – є план евакуації для Волинської області.

"Впевнений, наші військові цього не допустять", - пояснив перший заступник голови Волинської ОВА.

Читайте: Білоруські військові візьмуть участь у стратегічних навчаннях на території РФ

Автор: 

Білорусь (8034) евакуація (2403) Волинська область (903)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
А нет у вас плана в случае нападении Беларашки ********* все нах*й на Беларашке, включая дворец и нефтеперегонные заводы Лукашонки? Ато все бежать...куда уже бежать? Бульбофюрер должен знать что если что у него не будет больше страны

показати весь коментар
05.08.2022 18:42 Відповісти
+17
На 6 місяці війни. квартальний малорос повинен був за рік до війни підготувати план евакуації для всіх регіонів які знаходяться біля білоцапії, кацапії та окупавних регіонів
показати весь коментар
05.08.2022 18:29 Відповісти
+12
показати весь коментар
05.08.2022 18:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На 6 місяці війни. квартальний малорос повинен був за рік до війни підготувати план евакуації для всіх регіонів які знаходяться біля білоцапії, кацапії та окупавних регіонів
показати весь коментар
05.08.2022 18:29 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 18:44 Відповісти
тссссс! Не наводь паніку. Це погано для економіки
показати весь коментар
05.08.2022 18:36 Відповісти
Не доведи Боже
показати весь коментар
05.08.2022 18:40 Відповісти
А нет у вас плана в случае нападении Беларашки ********* все нах*й на Беларашке, включая дворец и нефтеперегонные заводы Лукашонки? Ато все бежать...куда уже бежать? Бульбофюрер должен знать что если что у него не будет больше страны

показати весь коментар
05.08.2022 18:42 Відповісти
А краще б не було самого бульбофюрера.
показати весь коментар
05.08.2022 18:45 Відповісти
то бензин, а то діти...(Алі-Баба)
показати весь коментар
05.08.2022 18:58 Відповісти
"Ще невідомо, що ми разом звільнятимемо першим - Мінськ чи Крим"

Эрфан Кудусов рассказал, когда будет разрушен Крымский мост
https://www.youtube.com/watch?v=R4uXBTaqhec&ab_channel=Charter97video
показати весь коментар
05.08.2022 19:24 Відповісти
Видосики от гундосика это главное. Эвакуация не очень. Хорошего презика выбрали. Поздравляю!..
показати весь коментар
05.08.2022 20:16 Відповісти
Це реакція на доповідь АМ? Жартую, звичайно, але у кожному жарті...
показати весь коментар
05.08.2022 18:43 Відповісти
А может лучше Бульбофюрера нужно поставить на место и предупредить что если полезет то так легко как в феврале он не отделается и картошку он сажать будет уже в Магадане или у Кобзона в Аду
показати весь коментар
05.08.2022 18:44 Відповісти
Спочатку треба зібрати те, що він вже насадив
показати весь коментар
05.08.2022 18:46 Відповісти
Лучше его посадить на два метра под землю и поливать может взойдет
показати весь коментар
05.08.2022 19:10 Відповісти
Влада може скоріше втекти, ніж населення, хіба не було так в перші дні війни, але втікати не треба, народ буде захищати свою землю, навіть не дивлячись на владу.
показати весь коментар
05.08.2022 18:59 Відповісти
Чим захищати ?
Коктейлями, кухонними ножами, перцевими балончиками (потрібне підкреслити) ?
показати весь коментар
05.08.2022 19:08 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 19:28 Відповісти
досить дристати!!!
Наступ на Мінськ!!!
показати весь коментар
05.08.2022 19:35 Відповісти
Сначала Херсон освободи, воин.
показати весь коментар
05.08.2022 20:18 Відповісти
фюрер буде розраховуватись за це жопой територіями. Ті шо ми втратили після 18 го року доведеться повернути.
показати весь коментар
05.08.2022 19:45 Відповісти
1918 го
показати весь коментар
05.08.2022 19:46 Відповісти
Риємо окопи,захищаємося тим,що маємо..
Та не скиглимо,соплі не розпускаємо..
Київ захищався коктейлями молотова та автоматами...
Ми не здамо рідну землю,я знаю настрої захисників.
показати весь коментар
05.08.2022 19:45 Відповісти
А мали підготувати план тотального удару по території білорусі щоб там все в руїнах лежало і наступ не те що захлиснувся, а був анігільований. Ну і звичайно контрнаступ для деокупації Білорусі від таргана, росії і рашистів.
показати весь коментар
05.08.2022 23:28 Відповісти
 
 