Ворог намагається встановити контроль над Соледаром і Бахмутом та відтіснити наші війська від західної околиці Донецька, - Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом 18.00 05.08.2022.

"Слава Україні! Триває 163 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках без змін. На Сіверському напрямку противник утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Проводить інженерне обладнання позицій та встановлення систем відеоспостереження. Із артилерії обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Залізний Міст і Грем’яч на Чернігівщині та Старікове Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує зосереджувати зусилля на недопущенні створення Силами оборони сприятливих умов для відновлення наступу.

На Харківському напрямку ворог задіяв ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Харків, Руська Лозова, Коробочкине, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Верхній Салтів. Безпілотними літальними апаратами провів повітряну розвідку біля Руської Лозової, Малих Проходів, Гусарівки та Чепіля.

На Слов’янському напрямку противник активних наступальних дій не вів, здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів поблизу Богородичного, Долини, Дібрівного, Великої Комишувахи та Рідного.

На Донецькому напрямку ворог зосереджує зусилля в районах Бахмута та Авдіївки. Намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містами Соледар і Бахмут та відтіснити наші війська від західної околиці міста Донецьк.

На Краматорському та Бахмутському напрямках ворог задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Яковлівки та Кодеми. Завдав авіаційного удару біля Вершини. Наступальними діями окупанти намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне положення в районах Бахмута, Зайцевого та Вершини, успіху не мали, відійшли.

На Авдіївському напрямку зафіксовано артилерійські обстріли біля Авдіївки, Новобахмутівки, Невельського, Нетайлового та Красногорівки. Ворог безуспішно намагався просунутися в напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка та Піски.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював із танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Мар’їнка, Володимирівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Новоандріївка, Кам’янське, Новосілка, Чарівне, Новопіль, Гуляйполе та Нескучне. Українські воїни успішно відбили черговий ворожий штурм в напрямку Мар’їнки та змусили ворога тікати. Окупанти провели розвідку безпілотними літальними апаратами в районах Запоріжжя та Новоселівки Другої.

На Південнобузькому напрямку противник наявними засобами вогневого ураження намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення нашими підрозділами сприятливих умов для контрнаступу. Ворог обстрілював райони населених пунктів Посад-Покровське, Степова Долина, Лупареве, Новомиколаївка, Новогригорівка, Червона Долина, Зелений Гай, Андріївка, Трудолюбівка, Нововоронцовка, Тополине, Потьомкине, Ольгине, Нікополь. Задіяв авіацію для ударів неподалік Лозового, Великого Артакового та Андріївки. Противник здійснив спробу наступу в напрямку на Лозове. Отримав рішучу відсіч від українських воїнів та відійшов. Для виявлення позицій наших підрозділів і корегування вогню артилерії активно застосовує безпілотні літальні апарати.

В Акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника основні зусилля зосереджує на підтриманні сухопутного угруповання, блокуванні цивільного судноплавства в північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об’єктів і елементів інфраструктури в глибині території України. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають чотири носії крилатих ракет морського базування.

Наші підрозділи продовжують успішні виконання ракетно-артилерійських вогневих завдань на визначених напрямках. Противник відчуває гострий дефіцит навченого та хоч якось мотивованого поповнення для підрозділів, що зазнають втрат внаслідок ведення війни в Україні.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!", - йдеться у повідомленні.

Генштаб ЗС (7150)
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
05.08.2022 19:03 Відповісти
Коли Ви пишите такі слова,дійсно приходять і мужність і сміливість і бойове мистецтво. Для ЗСУ важливо,що ми їм довіряємо і розуміємо їх.
05.08.2022 19:31 Відповісти
Тяжка і кривава війна з нелюдями-орками....
05.08.2022 19:07 Відповісти
Походу, даже отвлечение части вражеских войск на херсонское направление не позволяет нам стабилизировать фронт на Донбассе. Хреново.
05.08.2022 19:14 Відповісти
може, якби ОПа не вмішувалась...
https://youtu.be/199AVgXyTUM
05.08.2022 19:19 Відповісти
дьік все ж таки стабільно хрєново, нє?
05.08.2022 19:19 Відповісти
Почему у орков работают переправы на Днепре?Отмазок больше не осталось..."Нэ на часи"?Рашистам создали все условия для наступления на Кривой рог!Один рывок и даже HIMARS до Днепра не достанут!
05.08.2022 19:15 Відповісти
Тому що у владі зрадники, які працюють на масковію
06.08.2022 00:15 Відповісти
По заголовку можна зробити висновок, що Соледар та Бахмут вже здали ворогу; але насправді, судячи з тексту (та й репортажу в передачі Радіо Свобода на Еспресо сьогодні о 18-тій) бої йдуть під цими містами, але ще не в околицях; але з навколішніх сіл помалу відступаємо...
05.08.2022 19:25 Відповісти
2 сіл звільнили остаточно, врізалася клином в рубіж орків і це Донецька область. Там писалося багато про замінених генералів, виявилось,що обидва зірок з неба не ловлять.
05.08.2022 19:34 Відповісти
А ГДЕ АРЕСТОВИЧ НА КОНЕ ДАВАЙ ВРИ В ТРИ РТА О УСПЕХАХ НАРЦИС ОТ ВЛАСТИ
05.08.2022 19:36 Відповісти
О, а де розпіарена з усіх "прасок" підготовка до наступу? Чи це чергове бла-бла у вуха "зебілів"?
05.08.2022 19:39 Відповісти
Так Беня ж сказав,що зе і його команда говорить,що ви хочете почути. З його вуст прозвучало,що бреше.
05.08.2022 19:56 Відповісти
А з Зе? Це ж він головний і без нього нікуди. Для недовіри Залужному ви створили нік
05.08.2022 19:51 Відповісти
Залужный лег под Ермака, поэтому гениальный ли он полководец, или нет, уже невозможно понять.
05.08.2022 20:02 Відповісти
ВСЕ дуже дивно...
05.08.2022 20:51 Відповісти
Лёг засвеченный перед Штатами мечущийся ермак с зеленым утырком
05.08.2022 21:42 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережи та допомагай нашим захисникам
05.08.2022 20:37 Відповісти
На 19:30 прочёл 14 комментов. 6 (43%) обсуждают работу ОП И ГЕНШТАБА ! Это, конечно, на 100% информированные и разбирающиеся в тонкостях работы ОП и Генштаба люди ! .................................... А як же інакше- чого б це я писав? Не про становище ж на фронті, чи у своєму місті .... Це нудно і нікому нецікаво ... Біда ...
05.08.2022 20:56 Відповісти
"информированные и разбирающиеся в тонкостях работы ОП и Генштаба люди "
Що тебе непокоїть? Є якість сумніви?
05.08.2022 22:11 Відповісти
 
 