Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС, - МЗС

МЗС рішуче засуджує дії російських окупаційних військ на території захопленої ними Запорізької АЕС в м.Енергодар 05 серпня 2022 року.

Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зокрема, на фоні цинічної відео-заяви президента РФ на Оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї про відсутність намірів РФ застосовувати ядерну зброю в Україні Росія вдалась до численних провокацій на ядерному об’єкті.

Після введення з початку серпня 2022 року в приміщення 1-го і 2-го блоків ЗАЕС, які перебувають в стадії ремонту, військових вантажівок і позашляховиків наповнених зброєю, сьогодні відбулися артилерійські обстріли території біля промислового майданчику ЗАЕС. Внаслідок трьох зафіксованих попадань пошкоджено високовольтну лінію видачі електричної потужності ЗАЕС - Запорізьку ТЕС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захоплена Росією Запорізька АЕС "повністю вийшла з-під контролю", - МАГАТЕ

Можливі наслідки влучання в діючий реактор рівноцінні застосуванню атомної бомби.

Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу", - йдеться у заяві.