Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС, - МЗС
МЗС рішуче засуджує дії російських окупаційних військ на території захопленої ними Запорізької АЕС в м.Енергодар 05 серпня 2022 року.
Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зокрема, на фоні цинічної відео-заяви президента РФ на Оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї про відсутність намірів РФ застосовувати ядерну зброю в Україні Росія вдалась до численних провокацій на ядерному об’єкті.
Після введення з початку серпня 2022 року в приміщення 1-го і 2-го блоків ЗАЕС, які перебувають в стадії ремонту, військових вантажівок і позашляховиків наповнених зброєю, сьогодні відбулися артилерійські обстріли території біля промислового майданчику ЗАЕС. Внаслідок трьох зафіксованих попадань пошкоджено високовольтну лінію видачі електричної потужності ЗАЕС - Запорізьку ТЕС.
Можливі наслідки влучання в діючий реактор рівноцінні застосуванню атомної бомби.
Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу", - йдеться у заяві.
нічого у дупу заглядать ні оркам ні єуропейцям... три конкретні цілі, висунути єдину умову - не заберуться нахєр додому - ує..емо по цих об єктах, і ядерної зброї нетреба.
Хай сідають і чухають своє рило як вони будуть зберігати морду жопи х..ла
///
Гауляйтера Херсонської області вована сальдо госпіталізували в окупований Крим.
Лікарі ввели його в медикаментозну кому та підключили до апарату ШВЛ.
Призначеного росіянами "керівника" області збираються евакуювати до мацкви для лікування, бо йому стало гірше. Про це повідомляють росговносми.
Зараз його стан лікарі оцінюють як важкий. За даними пропагандистських видань, сальдо могли отруїти. За іншими даними, колаборант переніс інсульт.
"У зв'язку із станом здоров'я "голову" адміністрації Херсонської області транспортують до москви", - повідомила пресслужба сальдо.
сальдо переводять до московського Науково-дослідного інституту імені Скліфосовського.
Доповнюється.
Кацап розуміє коли заробить по "таблу" Крапка!
Российские оккупанты начали артиллерийский обстрел Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре.
Местные жители слышат взрывы, украинских сотрудников крупнейшей АЭС Европы не выпускают со станции,
а представители "Росатома" срочно оттуда эвакуируются.
https://war.obozrevatel.com/okkupantyi-ustroili-artobstrel-zaporozhskoj-aes-zhiteli-goroda-slyishat-vzryivyi.htm
вони не весь час сидять в аес
https://www.youtube.com/watch?v=b8HGjKFie6Y
Єдиний захист це атомна зброя і перетворення аес в бази як це робить рф.