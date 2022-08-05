УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10889 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 868 44

Україна закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС, - МЗС

орки,енергодар,окупанти,заес,арміярф,окупант,аес,рашисти,рашист,орк

МЗС рішуче засуджує дії російських окупаційних військ на території захопленої ними Запорізької АЕС в м.Енергодар 05 серпня 2022 року.

Про це йдеться в заяві зовнішньополітичного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зокрема, на фоні цинічної відео-заяви президента РФ на Оглядовій конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї про відсутність намірів РФ застосовувати ядерну зброю в Україні Росія вдалась до численних провокацій на ядерному об’єкті.

Після введення з початку серпня 2022 року в приміщення 1-го і 2-го блоків ЗАЕС, які перебувають в стадії ремонту, військових вантажівок і позашляховиків наповнених зброєю, сьогодні відбулися артилерійські обстріли території біля промислового майданчику ЗАЕС. Внаслідок трьох зафіксованих попадань пошкоджено високовольтну лінію видачі електричної потужності ЗАЕС - Запорізьку ТЕС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захоплена Росією Запорізька АЕС "повністю вийшла з-під контролю", - МАГАТЕ

Можливі наслідки влучання в діючий реактор рівноцінні застосуванню атомної бомби.

Міністерство закордонних справ України закликає світову спільноту невідкладно вжити заходів для примусу Росії звільнити ЗАЕС та передати електростанцію під контроль України заради безпеки всього світу", - йдеться у заяві.

Автор: 

армія рф (18528) МЗС (4248) росія (67333) ядерна безпека (590) Запорізька АЕС (1448)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Курская
Нововоронежская
Ростовская

нічого у дупу заглядать ні оркам ні єуропейцям... три конкретні цілі, висунути єдину умову - не заберуться нахєр додому - ує..емо по цих об єктах, і ядерної зброї нетреба.
Хай сідають і чухають своє рило як вони будуть зберігати морду жопи х..ла
показати весь коментар
05.08.2022 19:28 Відповісти
+19
Як би гівнокомандуюче не здало південь, то цієї проблеми не було б і багатьох інших.
показати весь коментар
05.08.2022 19:41 Відповісти
+13
Кацапам до сраки ваша рішучість. Їх там потрібно лише оточити і взяти ізмором. Інакше ніяк.
показати весь коментар
05.08.2022 19:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як це так "для примусу Росії звільнити ЗАЕС"? А як же ж дати путіну зберегти обличчя?
показати весь коментар
05.08.2022 19:27 Відповісти
Кацапам до сраки ваша рішучість. Їх там потрібно лише оточити і взяти ізмором. Інакше ніяк.
показати весь коментар
05.08.2022 19:28 Відповісти
нам поставили 500 дронов камикадзе. где же их еще применять как не там? думаю хватит для того что бы шороха навести
показати весь коментар
05.08.2022 21:00 Відповісти
Курская
Нововоронежская
Ростовская

нічого у дупу заглядать ні оркам ні єуропейцям... три конкретні цілі, висунути єдину умову - не заберуться нахєр додому - ує..емо по цих об єктах, і ядерної зброї нетреба.
Хай сідають і чухають своє рило як вони будуть зберігати морду жопи х..ла
показати весь коментар
05.08.2022 19:28 Відповісти
не подходит слишком близко к границе надо что то дальше в глубь мордора присмотреть
показати весь коментар
05.08.2022 19:52 Відповісти
нормально, саме те - дієві будуть виключно ті методи якими діють орки. Якщо ми будемо д.артан янами, а вони будуть робити що їм заманеться - результату не буде
показати весь коментар
05.08.2022 19:55 Відповісти
все одно, що по собі жахнути
показати весь коментар
05.08.2022 20:00 Відповісти
я о том же
показати весь коментар
05.08.2022 20:01 Відповісти
по нам і так жахають
показати весь коментар
05.08.2022 20:01 Відповісти
вимітайтесь свинособаки
показати весь коментар
05.08.2022 19:33 Відповісти
из недолгой жизни микробов )))
///
Гауляйтера Херсонської області вована сальдо госпіталізували в окупований Крим.
Лікарі ввели його в медикаментозну кому та підключили до апарату ШВЛ.
Призначеного росіянами "керівника" області збираються евакуювати до мацкви для лікування, бо йому стало гірше. Про це повідомляють росговносми.
Зараз його стан лікарі оцінюють як важкий. За даними пропагандистських видань, сальдо могли отруїти. За іншими даними, колаборант переніс інсульт.
"У зв'язку із станом здоров'я "голову" адміністрації Херсонської області транспортують до москви", - повідомила пресслужба сальдо.
сальдо переводять до московського Науково-дослідного інституту імені Скліфосовського.

Доповнюється.
показати весь коментар
05.08.2022 19:34 Відповісти
Хочуть у відповідь почути "дууужжеее глибоку стурбованість"
Кацап розуміє коли заробить по "таблу" Крапка!
показати весь коментар
05.08.2022 19:36 Відповісти
Оккупанты устроили обстрел Запорожской АЭС и бьют по жилым кварталам Энергодара с территории станции. Видео

Российские оккупанты начали артиллерийский обстрел Запорожской АЭС во временно оккупированном Энергодаре.
Местные жители слышат взрывы, украинских сотрудников крупнейшей АЭС Европы не выпускают со станции,

а представители "Росатома" срочно оттуда эвакуируются.

https://war.obozrevatel.com/okkupantyi-ustroili-artobstrel-zaporozhskoj-aes-zhiteli-goroda-slyishat-vzryivyi.htm
показати весь коментар
05.08.2022 19:37 Відповісти
Кажіть, що в іншому випадку доведеться палити по оркам, які знаходяться на території АЕС, і робіть це, якщо цього вимагає ситуація. Інакше то все без толку, пусті балачки.
показати весь коментар
05.08.2022 19:40 Відповісти
Як би гівнокомандуюче не здало південь, то цієї проблеми не було б і багатьох інших.
показати весь коментар
05.08.2022 19:41 Відповісти
угу..чи ще простіше - на переговори за кордон..безвозвратно
показати весь коментар
05.08.2022 20:02 Відповісти
Зрадники здали Південь України...
показати весь коментар
05.08.2022 19:42 Відповісти
то знищувати там кацапів,
вони не весь час сидять в аес
показати весь коментар
05.08.2022 19:51 Відповісти
А куди дивиться ця срана аmnesty?
показати весь коментар
05.08.2022 19:57 Відповісти
На гаманец *****.
показати весь коментар
05.08.2022 20:02 Відповісти
Вот сейчас набегут форумные поцреоты и закукарекают с масковским акцентом - "Ивропа вам ничиво ни далжна, ООН вам ничиво ни должен, брасайтесь асфальтом"
показати весь коментар
05.08.2022 20:09 Відповісти
Ты, форумный поцреот, оказал содействие русне, визжа под диктовку Дерьмака о невозможности вторжения. За срубли или за доллары?
показати весь коментар
05.08.2022 20:13 Відповісти
Ошибаешся петушок, это ты из иех, что звал путина, кукарекая, что 73% будут встречать цветами. Теперь, ты **** гнойная, их ненавидишь, за то что не встречают.
показати весь коментар
05.08.2022 20:23 Відповісти
Да это бывший офицер росийских вооруженных сил.
показати весь коментар
05.08.2022 20:27 Відповісти
Такой как Швец?
показати весь коментар
05.08.2022 20:32 Відповісти
Ну уж точно не такой, как отец Дерьмака- грушник.
показати весь коментар
05.08.2022 21:00 Відповісти
Шо там рыжий любовник ***** недавно про Украину проблеял?
показати весь коментар
05.08.2022 20:34 Відповісти
Не хорошо так, рыжий любовник не только *****, ни и мадам Спартц - бесстрашной борцуньи с Ермаком-дермаком и убежденной трампистки.
показати весь коментар
05.08.2022 20:40 Відповісти
Так шо там с твоими коллаботантскими визгами , дермаколиз?
показати весь коментар
05.08.2022 20:41 Відповісти
Отказываешься от собственного творчества, дерьмаколиз? Так ты мало того, шо руснявое брехло, ты еще и ссыкло.
показати весь коментар
05.08.2022 21:02 Відповісти
Не надо приписывть мне твои фантазии.
показати весь коментар
05.08.2022 20:56 Відповісти
Ты забыло, как расписывало ущерб для экономике Украины из-за "провокаций Запада"? Ну, прокукарекай еще разок все эти свои высеры. Ну, а то, шо ты врешь - как раз ожидаемо, ты ж дерьмаковкая руснявая мразота.
показати весь коментар
05.08.2022 20:33 Відповісти
А гундос за какие деньги визжал не подрывайте нам финансовый рейтинг, путя не нападет? Тот самый гундос за которого 73% тупой русни проголосовало.
показати весь коментар
05.08.2022 20:23 Відповісти
Як? Я без іронії. Як ця миролюбська "світова спільнота" може вплинути? Розбомбити спассцьку вежу хремля і пообіцяти розбомбити усі інші? Але ж "спільнота" такого не зробить. "Спільнота" звернеться до русні із закликом, русня відповість переліком хотєлок щодо капітуляції України, ну й далі що?
показати весь коментар
05.08.2022 20:13 Відповісти
Вы с своем уме? росися хрен ложила на мировое сообщество. кроме ударов по харе они ничего не понимают, а вы тут со своим гундосиком видосики снимаете.
показати весь коментар
05.08.2022 20:21 Відповісти
Запоріжжя. Чорти в прокурорських кабінетах
https://www.youtube.com/watch?v=b8HGjKFie6Y

показати весь коментар
05.08.2022 20:43 Відповісти
Не заява, а знущання! Смішно, якби не було так трагічно!
показати весь коментар
05.08.2022 22:36 Відповісти
Як бачите можна закликати хоч до посиніння.

Єдиний захист це атомна зброя і перетворення аес в бази як це робить рф.
показати весь коментар
05.08.2022 23:29 Відповісти
Світова спільнота як виявилось не готова давати рішучу відсіч черговим нацистам , теранам й військовим злочинцям - рф.
показати весь коментар
06.08.2022 00:31 Відповісти
 
 