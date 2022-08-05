Завдання номер один для Росії - зупинити поставки зброї Україні. Ми не дозволимо цьому статися, - Кулеба
Росія намагається зупинити постачання зброї в Україну ракетними обстрілами або дезінформацією про зловживання нею, але українська влада не дозволить цим зусиллям увінчатися успіхом.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Росія знає, що її агресія зазнає великого провалу, якщо продовжиться постачання зброї в Україну. Завдання номер один для Росії — зупинити поставки — чи то ракетними ударами по логістиці, чи то дезінформацією про ймовірне зловживання зброєю в Україні. Ми не дозволимо жодному із цих зусиль увінчатися успіхом", - зазначив глава української дипломатії.
Топ коментарі
+16 Валентина Саюн #523841
показати весь коментар05.08.2022 20:03 Відповісти Посилання
+15 Fjall_Raven
показати весь коментар05.08.2022 20:02 Відповісти Посилання
+14 Voc Vox
показати весь коментар05.08.2022 20:13 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Окончательно одобренный законопроект прямо не связан с законом о ленд-лизе, который был ранее принят американским парламентом и подписан Байденом 9 мая. Этот документ позволит упростить процедуру передачи Украине оружия: американские вооружения можно будет сдавать Украине и другим странам Восточной Европы в аренду.акромя яо
«Спасибо деду за победу» Д Б
о ленд-лизе, который был ранее принят американским парламентом и подписан Байденом 9 мая.
более 900 компаний США будут работать на л з
Більше думайте про перемогу України,а не про погане...Думки матеріалізуються...
Тільки перемога,б'ємо рашистів,допомагаємо армії!
Якби не асфальт клали,а 3 роки зброю виробляли,то не прийшлося б з протягнутою рукою зараз по світу ходити....
І реформи треба робити,а не обіцяти....
Нам ніхто нічого не винен,самі повинні були озброюватися!
Вторая машина, как видно, делает небольшое сальто.
https://twitter.com/i/status/1555288621787275271
мабуть десь із 600 м?
https://theins.ru/politika/253767
Там кажуть, що воєнним злочинцем є тувинець Очур-Суге Монгуш 1993 року народження.
Там зазначають, що знущання відбувалися на території санаторію "Привілля" на території окупованої Луганської області. В тортурах брали участь бойовики з батальйону "Ахмат".
Розслідувачі кажуть, що їм вдалося навіть поспілкуватися з Очур-Суге Монгушом.
Він намагався заперечувати свою причетність, але видав себе, заплутавшись у свідченнях. Зокрема воєнний злочинець у розмові визнав і кілька разів повторив, що на одному з відео з окупованого Сєвєродонецька справді він. Також він підтвердив, що відео з тортурами було знято на території санаторію "Привілля".
розв'язка скоро наступить...