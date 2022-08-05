Завдання номер один для Росії - зупинити поставки зброї Україні. Ми не дозволимо цьому статися, - Кулеба

Росія намагається зупинити постачання зброї в Україну ракетними обстрілами або дезінформацією про зловживання нею, але українська влада не дозволить цим зусиллям увінчатися успіхом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Росія знає, що її агресія зазнає великого провалу, якщо продовжиться постачання зброї в Україну. Завдання номер один для Росії — зупинити поставки — чи то ракетними ударами по логістиці, чи то дезінформацією про ймовірне зловживання зброєю в Україні. Ми не дозволимо жодному із цих зусиль увінчатися успіхом", - зазначив глава української дипломатії.

