Окупанти вдруге обстріляли Запорізьку АЕС, три "прильоти" зафіксовані біля одного з енергоблоків, - "Енергоатом"
Ввечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ. Три "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.
Про це повідомили у пресслужбі "Енергоатому", інформує Цензор.НЕТ.
"Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.
Перед обстрілами представники Росатома поспіхом покинули станцію. Ймовірно вони знали, що готується атака", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що український персонал ЗАЕС перебуває на місці і виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень.
В "Енергоатомі" нагадали, що сьогодні приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(відправила всім знайомим в телеграмм)
Хоча варіантів може бути багато, ядерний шантаж в тому числі.
Пригадуєте, як орки окопувались у "рудому лісі"? Як гадаєте, хтось із тих організмів ще дихає? Ото ж.
А якби в їхніх черепних коробках замість гівна була б хоча б чайна ложка мізків, то:
- в "рудому лісі" не заривались би в землю;
- не творили б такого на Запорізькій АЕС;
- тікали б звідтам, ніби за ними дідько з мухобойкою летить.
Вочевидь, що специ росатому готують диверсію з використанням ЗАЕС із розбалансування енергетичної системи України з подальшим її колапсом.
Зараз ЗАЕС живить не лише роботу гідроспоруд Північнокримського каналу, а й угрупування ворожих військ, що діють в Херсонській і Запорізькій областях. Крім того, електроенергія ЗАЕС також подається в анексованмй Крим.
Тому Енергоатому України слід терміново, поки є така технічна можливість, провести від'єднання ЗАЕС від енергосистеми України та повну зупинку цієї атомної електростанції !