Окупанти вдруге обстріляли Запорізьку АЕС, три "прильоти" зафіксовані біля одного з енергоблоків, - "Енергоатом"

Ввечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ. Три "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Про це повідомили у пресслужбі "Енергоатому", інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.



Перед обстрілами представники Росатома поспіхом покинули станцію. Ймовірно вони знали, що готується атака", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що український персонал ЗАЕС перебуває на місці і виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень.

Також читайте: Це виводить уявлення про "живий щит" на зовсім інший, жахливий, рівень, - Блінкен про розміщення на Запорізькій АЕС російських військ

В "Енергоатомі" нагадали, що сьогодні приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.