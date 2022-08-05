УКР
Окупанти вдруге обстріляли Запорізьку АЕС, три "прильоти" зафіксовані біля одного з енергоблоків, - "Енергоатом"

заес

Ввечері 5 серпня російські терористи вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію з РСЗВ. Три "прильоти" зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Про це повідомили у пресслужбі "Енергоатому", інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає.

Перед обстрілами представники Росатома поспіхом покинули станцію. Ймовірно вони знали, що готується атака", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що український персонал ЗАЕС перебуває на місці і виконує усі заходи із забезпечення ядерної й радіаційної безпеки та ліквідовує наслідки пошкоджень.

В "Енергоатомі" нагадали, що сьогодні приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС. У результаті її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі.

обстріл (30481) Енергоатом (1656) Запорізька АЕС (1448)
+28
05.08.2022 20:23 Відповісти
05.08.2022 20:23 Відповісти
+24
Ракетный террор - не работает, убийство военнопленных - не работает. Может хоть ядерная угроза заставит их договариваться? Что, вовочка, обосрался ты, мечешься, не знаешь как спасти свою жалкую душенку?
05.08.2022 20:23 Відповісти
05.08.2022 20:23 Відповісти
+20
05.08.2022 20:32 Відповісти
05.08.2022 20:32 Відповісти
Скоро скажуть що це ЗСУ обстріляло. Так вони вміють перекрувати!
05.08.2022 20:21 Відповісти
05.08.2022 20:21 Відповісти
А амнести интернешнл скажуть, що українці винуваті бо захищались
05.08.2022 20:47 Відповісти
05.08.2022 20:47 Відповісти
Ага. Скажуть, що розміщення українцями атомних станцій у зоні обстрілів кацапської РСЗВ - це наражання на небезпеку
05.08.2022 21:22 Відповісти
05.08.2022 21:22 Відповісти
****** мавпи!!!
05.08.2022 20:21 Відповісти
05.08.2022 20:21 Відповісти
вони заручники на станції
05.08.2022 20:25 Відповісти
05.08.2022 20:25 Відповісти
Теж. А що вони не виїхали?
05.08.2022 20:49 Відповісти
05.08.2022 20:49 Відповісти
Ракетный террор - не работает, убийство военнопленных - не работает. Может хоть ядерная угроза заставит их договариваться? Что, вовочка, обосрался ты, мечешься, не знаешь как спасти свою жалкую душенку?
05.08.2022 20:23 Відповісти
05.08.2022 20:23 Відповісти
05.08.2022 20:23 Відповісти
05.08.2022 20:23 Відповісти
Брат таблетки з йодом попросив. Україна готується, так що лякати можна,але не потрібно
05.08.2022 20:24 Відповісти
05.08.2022 20:24 Відповісти
Ветер в районе ЗАЭС сейчас дует в сторону Крыма, если что..
05.08.2022 20:25 Відповісти
05.08.2022 20:25 Відповісти
Пусть сильнее грянет буря... с напрвлением ветра в сторону крімняша 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
05.08.2022 20:27 Відповісти
05.08.2022 20:27 Відповісти
так дійсно, через Азовське на Керчь дме
05.08.2022 20:36 Відповісти
05.08.2022 20:36 Відповісти
весь схід Криму обдува, дивився на bestmaps.ru
05.08.2022 20:38 Відповісти
05.08.2022 20:38 Відповісти
Рашисти знають що скоро їх там не буде ось тому і обстрілюють . А ЗАЕС вони ж казали що це станція буде російською. Але напевно розуміють що не так сталося як гадалося і намагаються нанести збитків . І цим самим залякати світ і Україну щоб сісти за стіл переговорів. І чому Росію не виженуть із ООН ? Можливо як визнають спонсором тероризма тоді виженуть. Адже Росію виганяли із ЛІГИ НАЦІЙ коли розпочала війну з ФІНЛЯНДІЕЮ.
05.08.2022 20:27 Відповісти
05.08.2022 20:27 Відповісти
Це пуйло волає з бункеру про перемовини...
05.08.2022 20:30 Відповісти
05.08.2022 20:30 Відповісти
100%
05.08.2022 20:31 Відповісти
05.08.2022 20:31 Відповісти
відкрутити їм голови
05.08.2022 20:31 Відповісти
05.08.2022 20:31 Відповісти
Где МАГАТЭ, Европа? Если долбанет то до них тоже достанет. Придется в последствия влаживать сотни млрдов. Мы же голые...
05.08.2022 20:31 Відповісти
05.08.2022 20:31 Відповісти
Пусть теперь НАТО вступает в войну, рашисты несут ядерную угрозу Европе, нужен привентивный удар по бункеру
05.08.2022 20:32 Відповісти
05.08.2022 20:32 Відповісти
05.08.2022 20:32 Відповісти
05.08.2022 20:32 Відповісти
плачу зі сміху. такого чорного треша ще не було 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
(відправила всім знайомим в телеграмм)
05.08.2022 20:38 Відповісти
05.08.2022 20:38 Відповісти
Мне пса даже жалко... того, который на нижней фотке.
05.08.2022 20:48 Відповісти
05.08.2022 20:48 Відповісти
Схоже, песика не треба шкодувати: дивіться, яка у нього самовдоволена мордячка .
05.08.2022 23:24 Відповісти
05.08.2022 23:24 Відповісти
да вроде растерялся он, в непонятке
06.08.2022 04:13 Відповісти
06.08.2022 04:13 Відповісти
Тільки Amnesty International не кажіть,а то наших ЗСУ знов звинуватять.
05.08.2022 20:37 Відповісти
05.08.2022 20:37 Відповісти
Країна ядерний-терорист.
05.08.2022 20:45 Відповісти
05.08.2022 20:45 Відповісти
амнисти интернешнл Израилю ничего не хочет сказать удар по жилому дому или это другое?-Пресс-служба Армии обороны Израиля публикует видео удара по сектору Газа.-https://t.me/nexta_live/34155
05.08.2022 20:51 Відповісти
05.08.2022 20:51 Відповісти
Этих иванушек интернейшенал надо как- то зачморить в интернетах, только пока не знаю, как.
05.08.2022 20:53 Відповісти
05.08.2022 20:53 Відповісти
Вони там шахіди шолі. В ім'я Аллаха.
05.08.2022 20:53 Відповісти
05.08.2022 20:53 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
05.08.2022 21:02 Відповісти
05.08.2022 21:02 Відповісти
Я шось трохи нерозумію... Казали шо кацапня хазяйнічає на території станції, навіть зброю та техніку розмістили в ангарах... І шо, по собі гатять? Чи вже покинули територію, а тепер гатять знаючи шо скоро їм насйоб?
05.08.2022 21:16 Відповісти
05.08.2022 21:16 Відповісти
І вони це зроблять. Вони зроблять нам другий Чорнобиль. А у відповідь весь світ занепокоїться І буде продовжувати купувати у ядерних терористів газ.
05.08.2022 21:20 Відповісти
05.08.2022 21:20 Відповісти
Це бункерне так на перемовинах з Ердоганом випендрюється?
05.08.2022 21:31 Відповісти
05.08.2022 21:31 Відповісти
А чё МАГАТЕ с ООН як воды в рот понабирали. Ни тебе озабоченности, ни осуждения. Как-то даже вроде и не хватает их обеспокоенности
05.08.2022 21:51 Відповісти
05.08.2022 21:51 Відповісти
Як варіант, виводять з ладу обладнання для транспортування електроенергії на вільні території, щоб залишити лінії лише на окуповані.
Хоча варіантів може бути багато, ядерний шантаж в тому числі.
05.08.2022 21:52 Відповісти
05.08.2022 21:52 Відповісти
а чого випадково не приліатає на курську АЕС? ФРГ не одобрить? шольц обкакається? тут тільки симетрична відовідь інакше біда
05.08.2022 22:08 Відповісти
05.08.2022 22:08 Відповісти
Треба вводити руйнівні санкції на рашистію, умовою відміни яких буде звільнення ЗАЕС. Бо якщо станеться вибух хоч на одному реакторі, то наслідки ліквідовувати буде нікому. Коли забруднену територію звільнять рашисти, нашим буде заходити на неї вже пізно, бо неконтрольоване горіння в реакторі і постійні викиди, забруднять все так, що перебувати там і в захисті стане неможливо. А за ними, без обслуговування, вибухне і решта, коли зупиняться контури охолодження. І радіоактивні речовини постійно будуть викидатися в повітря і вітрами розноситися по світу. Жити стане неможливо на Землі ніде. Решта стікатиме в світовий океан, через Дніпро. Якщо на заході цього не розуміють, масштабу катастрофи, то нехай хтось пояснить. Що це просто жах буде, а Чорнобиль, то квіточки.
05.08.2022 22:18 Відповісти
05.08.2022 22:18 Відповісти
Забули, але на території ЗАЕС є майданчик для зберігання відпрацьованого ядерного палива і на ньому понад 150 контейнерів під відкритим небом, тільки бетонний паркан по периметру. А якщо прилетить туда?
05.08.2022 22:27 Відповісти
05.08.2022 22:27 Відповісти
Кацапи захопили Запорізьку АЕС та тепер самі себе обстрілюють? А нащо це їм? Невже вони готові вмерти від свого снаряда чи виверження радіації? Ненавиджу кацапів, ну повірити в таке не можу.
05.08.2022 22:35 Відповісти
05.08.2022 22:35 Відповісти
святая наивность! не верит что кацапы обстреливают свои позиции ради провокации! вот это ты КЛОУН! а скорее всего долбаный провокатор!
06.08.2022 01:57 Відповісти
06.08.2022 01:57 Відповісти
Озадачу вас іще більше (сподіваюсь, без згубних для вас наслідків).
Пригадуєте, як орки окопувались у "рудому лісі"? Як гадаєте, хтось із тих організмів ще дихає? Ото ж.
А якби в їхніх черепних коробках замість гівна була б хоча б чайна ложка мізків, то:
- в "рудому лісі" не заривались би в землю;
- не творили б такого на Запорізькій АЕС;
- тікали б звідтам, ніби за ними дідько з мухобойкою летить.
06.08.2022 05:10 Відповісти
06.08.2022 05:10 Відповісти
Рашисти планують до 1-го вересня взяти під повний контроль Запорізьку АЕС.
Вочевидь, що специ росатому готують диверсію з використанням ЗАЕС із розбалансування енергетичної системи України з подальшим її колапсом.
Зараз ЗАЕС живить не лише роботу гідроспоруд Північнокримського каналу, а й угрупування ворожих військ, що діють в Херсонській і Запорізькій областях. Крім того, електроенергія ЗАЕС також подається в анексованмй Крим.
Тому Енергоатому України слід терміново, поки є така технічна можливість, провести від'єднання ЗАЕС від енергосистеми України та повну зупинку цієї атомної електростанції !
05.08.2022 23:56 Відповісти
05.08.2022 23:56 Відповісти
 
 