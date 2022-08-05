УКР
Голова українського офісу Amnesty International Покальчук звільняється з посади після звіту організації щодо ЗСУ

оксана,покальчук

Директорка українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук у п’ятницю, 5 серпня, заявила, що звільняється.

Вона заявила, що залишає посаду після скандального звіту Amnesty International, в якому захисників України звинуватили в тому, що вони нібито наражають на небезпеку цивільних, передає Цензор.НЕТ.

"Я звільняюсь з Amnesty International в Україні. Це – ще одна втрата, яку мені принесла війна. Улюблена робота, 7 років життя, плани на мабутнє, а останні 5 місяців – ще і рятівний круг у вигляді правозахисної роботи на благо рідної країни під час війни. Все розбилося об стіну бюрократії та глухого мовного бар’єру. Справа не в англійській, а в тому, що якщо ти не живеш у країні, в яку вдерлися окупанти та рвуть її на шматки, тобі, напевно, не зрозуміти, що ж тут такого – засудити армію захисників. І немає слів у жодній мові, які здатні це донести до того, хто не відчув цього болю.

Навіть ще вчора у мене була наївна надія, що я зможу все виправити. Що ми проведемо хай хоч 200 нарад і все-таки пояснимо, достукаємось, донесемо свою думку. І той текст буде видалено, а замість нього з’явиться інший. Сьогодні я зрозуміла, що цього не станеться.

Я доєдналась до Amnesty International в Україні майже 7 років тому, тому що в першу чергу розділяла цінності організації. Міжнародна Амністія – це понад 10 млн людей в усьому світі та сотні активістів та активісток в Україні, це інструмент впливу на країни, на владу і сприйняття людьми різних соціальних проблем у світі. Ця організація у своєму складі має неймовірно сильних правозахисників та правозахисниць, активістів та активісток, які рухають сонце і планети для захисту прав людини у найвіддаленіших куточках світу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Доповідь Amnesty International дозволить РФ класифікувати цивільну інфраструктуру України як законну з воєнної точки зору ціль, - ЦПД

Amnesty International працює в Україні вже понад 30 років, з часів становлення незалежності нашої країни. За час роботи в організації наша команда зробила величезну роботу на користь суспільства: ми досліджували та фіксували порушення прав людини в окупованому Криму, документували злочини, вчинені під час Революції Гідності, та вимагали (і продовжуємо вимагати) їх ефективного розслідування, боролись за безпеку для постраждалих від домашнього насильства, проводили кампанії за ратифікацію Україною Стамбульської конвенції, займались освітою з прав людини, розвитком активізму та правозахисного руху в Україні.

Протягом цих років ми ціннісно, щиро, відкрито і невпинно боролись за дотримання прав людини. Ми добивались від уряду України реформ, а від міжнародної спільноти - належної уваги до України та необхідної підтримки.

Від початку повномасштабної агресії ми не перестаємо наголошувати на порушеннях прав людини та міжнародного гуманітарного права, здійснених росією, країною-агресором. Ми ретельно документуємо ці порушення, і вони ляжуть в основу численних судових розглядів і допоможуть притягнути винних до відповідальності. Наприклад, я переконана, що наше дослідження атаки на Драматичний театр у Маріуполі стане вагомим доказом та допоможе покарати винних у цьому жахливому, нелюдяному злочині. І за майже 6 місяців ми опублікували цілу низку скрупульозних та якісних досліджень.

Хочу закцентувати на цьому, бо це важливо. Мова не йде про те, щоб міжнародні чи локальні правозахисні організації не фіксували дії українських збройних сил. Принцип незалежності та безсторонності у такій роботі важливий, зрештою, саме для цього існують міжнародні і національні правозахисні організації. Але у таких важливих звітах, які публікуються у такий момент та у такому контексті, не може не бути даних про другу сторону війни, про того хто розпочав цю війну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Гендиректорка Amnesty International Калламар заявила, що критика "не послабить неупередженість" організації: Кулеба вважає це "фальшивим нейтралітетом"

Ми, з боку українського офісу, постійно наголошували, що пресреліз, який організація випустила 4 серпня, мав як мінімум дослідити дві сторони та врахувати позицію Міноборони України. Як ми зазначали, представники Amnesty International врешті звернулись до Міноборони з проханням про реакцію, але дали дуже мало часу на відповідь. У результаті цього, самі того не бажаючи, організація створила матеріал, який прозвучав як підтримка російських наративів. Прагнучи захистити цивільних, це дослідження натомість стало інструментом російської пропаганди.

За останні декілька днів ми з колегами активно проводили роз’яснювальну роботу всередині організації. Я говорила з представниками Amnesty з десятків країн світу, щоб позицію України та українців було почуто. Також я неодноразово говорила з вищим керівництвом, яке, на жаль, в цій ситуації не здійснило належних кроків аби захистити інтереси людей, на чиє благо працює організація і весь правозахисний рух. На додачу до відсутності належної реакції, відбулось ігнорування великої активістської ініціативи людей з усього світу, яких обурив цей пресреліз.

Мені боляче це визнавати, але ми з керівництвом Amnesty International розійшлись ціннісно. Тому я прийняла рішення залишити організацію. Я вважаю, що будь-яка робота на благо суспільства має бути зроблена з урахуванням локального контексту і з продумуванням наслідків. А головне, я переконана, що наші дослідження мають робитись скрупульозно і з думкою про людей, чиє життя часто напряму залежить від слів і вчинків міжнародних організацій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Аmnesty International звинуватила ЗСУ в порушенні правил війни: В МЗС заявили, що організація створює "фальшивий баланс між злочинцем і жертвою"

Я йду зі сподіванням, що ми - українці і українки, представники і представниці громадянського суспільства своїми діями та активною позицією зможемо змінити ставлення міжнародної спільноти до України. Ми зможемо зрушити міжнародні організації, зробити їх більш людяними, більш гнучкими та здатними ефективно реагувати на кризи не лише в Україні, але і у всьому світі: там, де диктатури та деспотії прагнуть силою захопити вільних людей", - заявила Покальчук.

Автор: 

Amnesty International (100) протест (2442) звільнення (2719)
Топ коментарі
+57
"Гондони без кордонів" мають йти відомим напрямком руZZкого корабля!
показати весь коментар
05.08.2022 22:14 Відповісти
+39
Amnesty international продажна помийка, їх не можна взагалі пускати в Україну після того як вони в 15 році казали що в нас не війна з кацапією, а в нас громадянська війна
показати весь коментар
05.08.2022 22:19 Відповісти
+37
Умница, спасибо!
показати весь коментар
05.08.2022 22:15 Відповісти
ви спиричаетесь с кацапським ботом
показати весь коментар
06.08.2022 13:11 Відповісти
проверьте ее банковские счета. наверняка от пуйла получила круглую сумму за провокацию. московская банда никаких денег не жалеет, американских сенаторов покупает. эта шлюшка не исключение.
показати весь коментар
06.08.2022 00:03 Відповісти
Ось до чого приводить маразм 8 років влади - АТО-ООС-військовий стан! 24 лютого російські війська напали на Україну, вбили десятки тисяч цивільних і захопили понад 20% території! Ще і якась громадська організація вчить Україну, як захищатись від окупанта!
показати весь коментар
06.08.2022 00:19 Відповісти
ця чудова жінку, своїм вчинком не тільки довела свою гідність але ще занурила у лайно КМ, ОП та ще богато інших. Щана Пані Оксані!
показати весь коментар
06.08.2022 00:26 Відповісти
Це правда - ЩО ООН, ЩО ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ, ЩО АМНЕСТІ ІНТЕРНЕШНЛ ЦЕ БІЛЬШ
ПОКАЗУШНІ ФАСАДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВСЕРЕДИНІ ЯКИХ ВІДБУВАЮТЬСЯ ЛІВАЦЬКІ
ПРОКРЕМЛІВСЬКІ ПРОЦЕСИ
показати весь коментар
06.08.2022 00:31 Відповісти
Какой то сбой в логике. То говорит, какая это распрекрасная организация на защите прав украицев и бац, разошлись ценностно. Где то ложный посыл.
показати весь коментар
06.08.2022 01:31 Відповісти
наступний крок - закриття офісу 'амністії' в Україні, бо толку з них не просто НУЛЬ, а МІНУС!
показати весь коментар
06.08.2022 01:59 Відповісти
Ця пані ...бреше.
показати весь коментар
06.08.2022 02:06 Відповісти
Добре пригадую Міжнародну Амністію в 70-80-их роках. Не забуду Айріс Акагоші чи Хрісту Бремер, які (не тільки вони) опікувалися нашою родиною, в якій були політв'язні, репресовані комуністичною системою. Мене, ще тоді школяра, та мою маму від ув'язнення врятував розголос та хвиля протестів, яку піднімали по всьому світу активісти МА. Мамі, як розпоряднику Солженіцинського фонду допомоги політв'язням та їхнім родинам, загрожувало ув'язнення на понад 10 років. Уже було видно, що її будуть арештовувати, попри те, що не вдалося вибити проти неї жодного свідчення та на численних обшуках знайти хоч один доказ. І тоді саме представники Міжнародної Амністії зацькували совєтського посла в ООН та добилися звернень від багатьох західних політиків. І КГБ відступило, обмежившись лише цькуванням, паплюженням та звільненням з роботи. Це, до речі, до уваги нашої укрсучвлади, яка засекретила всі дані про полонених та уникає будь-якого розголосу. А це старе правило і в СРСР і в пуйлівській москві: там де розголос, там не катують і є шанс врятуватися, а коли твоя Вітчизна мовчить, ти переживеш пекло й можеш ніколи не вернутися...

Про те, яку роль активісти МА зіграли в моїй долі 1978 року я взнав лише через 12 років, коли вже, будучи депутатом першої демократичної обласної ради, розмовляв з тоді ще головою обласного КГБ генералом Маліком. Він показав деякі доноси, які на нашу родину писали "доброзичливці", а потім спитав, чи я пригадую, як мене судили на комісії у справах неповнолітніх. Звісно, таке не забувається. Тоді начальник районного КГБ вимагав за антикомуністичні вірші та "ідейно нездорові розмови" відправити мене в дитячу колонію. Інші доволі в'яло опонували, що це трохи зажорстко. Аж раптом кагебіста викликали до телефону. За пару хвилин він повернувся, відкликав одного міліцейського чина й щось йому прошепотів. Відразу ж міліціонер почав уже жорстко наполягати, що "не треба ламати долю, у мене ж тут сотні наркоманів і злодіїв, а цей - культурний, у галстуку й костюмі"... І запропонував дати мені термін пів року умовно. Кагебешник під здивовані погляди й хмикання голови райвиконкому зразу погодився і я вільним пішов додому. Виявилося, що про це судилище взнали в МА і зуміли пробитися до когось дуже високого в США, а тоді якраз готувалися переговори й ніхто не хотів нагнітання. Вимога зупинити процес прийшла прямо з москви в останню мить...

Така колись була ота Міжнародна Амністія... Думаю: а що з цими людьми сталося? З тими нічого. Вони відійшли з віком, більшості вже нема серед живих. Зате прийшли гроші й меткі та ласі до них ділки. А в такі організації завжди засуне своє свиняче рило кремлядь. Ті давні активісти МА були в прямому значенні цього слова волонтерами. Численні листи, звернення, поїздки, посилки з якоюсь підмогою для своїх підопічних - усе за власний кошт чи незначні пожертви. Айріс Акагоші, яка персонально опікувалася долею Зеновія Красівського, моєї мами Олени Антонів та й моєю, писала нам сотні листів і з них могли взнати, що вона ледь не кожен день проводить в ООН, де виловлює дипломатів та лідерів держав і переконує їх підписати відозви, заступитися за людей, яких репресував режим. Айріс уже померла. А з нею померла й та доброчесна та гідна міжнародна організація.

Зараз там сидять продажні ділки, які отримують високі зарплати за рахунок відкритих жертводавців та пухкі конверти від московських чи пекінських покровителів. Те, що якийсь час від початку війни ми чули правильні заяви від окремих активістів та груп МА з осудженням рашистських злочинів, то не робіть собі з цього ілюзій. На низах ще збереглися щирі й віддані ідеалам люди, але їх замало, щоб змінити основний тренд організації. І це так помітно: коли раша переходить межу й у неї починаються проблеми - зараз нависає перспектива оголошення країною спонсором тероризму, то йде нагадування функціонерам МА, що треба платню відпрацьовувати. Ні, вони не стануть прямо виправдовувати рашистські злочини. Вони їх постараються замовчати, а потім видати найпідліше: "Не все так однозначно, завжди винуваті обидві сторони. От убивця б не закатував, якби вона... А москва не вбивала б і не руйнувала б, якби Україна не чинила опору..." І це ж зараз не вперше. Років 5 тому вже був скандал з такого самого приводу. Та й той просто виявився гучнішим, а подібні речі у своїх звітах та заявах проти нас вони публікували значно частіше. Тому сьогодні Емнесті Інтернешенл - це історія великої й надзвичайно брутальної та цинічної корупції. І за це ми маємо право їх зневажати й морально засуджувати. От лише, чи все так просто з нашою укрсучвладою? Згадайте, за що конкретно звільняли Денісову, як тихенько сидить її незаконно обраний наступник, наскільки хтиво пробують відвернути увагу від Оленівської Розправи, як руйнували з ГПУ слідство про малайзійський Боїнг... Про цих у своєму осуді також не маємо забувати.

Тарас Чорновіл
показати весь коментар
06.08.2022 02:14 Відповісти
А пам'ятаєте як за президенства Порошенка з цими кремлівськими консервами в унісон боролись з "баригами" місцеві грантоїди та інші шабуніни?
показати весь коментар
06.08.2022 02:15 Відповісти
Ми пам'ятаемо як ви були членом партії ригіонів під гавнюковічем.
показати весь коментар
06.08.2022 05:02 Відповісти
Порошенко пішов звідти у 2001 чи 2002, нагадайте, коли її очолив овощ?
показати весь коментар
06.08.2022 12:07 Відповісти
Вивчи краще тему. Порошенко був членом партії регіонального відродження. Це пізніше вона стала партією регіонів.
показати весь коментар
06.08.2022 12:13 Відповісти
Украинский народ горой за ВСУ, ВСУ - это герои, а все, кто гонит на ВСУ - это враги и народ Украины презирает их!!!
показати весь коментар
06.08.2022 02:21 Відповісти
Они обвиняют наших военных в том, что те могут базироваться якобы в школах или других гражданских объектах. Ну может и базируются, каникулы, вот только что в этом противозаконного? Снаряд который прилетает по школе, выпущен армией агрессора, и никак не смягчает вину совершаемых преступлений на территории чужой страны, и никак не является преступлением украинских военных базироваться на территории государственных и юридических лиц, это нормальная военная практика. Пусть себе в задницу засунут свои оценки.
показати весь коментар
06.08.2022 02:28 Відповісти
Багато говорить. Значить бреше.
показати весь коментар
06.08.2022 02:49 Відповісти
@

Поливає брудом бездоказово. Значить, проплачений.🤑🤑🤑
показати весь коментар
06.08.2022 04:15 Відповісти
Эта правозащитная контора из Англии, подайте на неё в английский суд за клевету и всего делов. Но что-то мне подсказывает в суд никто не обратится.
показати весь коментар
06.08.2022 03:27 Відповісти
Go
показати весь коментар
06.08.2022 13:31 Відповісти
І що з того? Це ж не її заява.

Я заява консерв рф із міжнародного офісу.
показати весь коментар
06.08.2022 03:50 Відповісти
Молодчинка! «Розійшлись ціннісно» - абсолютно точно. Вони - за фашистську парашу, а ми - проти.

(Для повноти додам: Human Rights Watch/hrw.org - таке саме лайно).
показати весь коментар
06.08.2022 04:11 Відповісти
..Деньги Amnesty International..

с 29-ой минуты
https://www.youtube.com/watch?v=Sj5E5HlLDqY
показати весь коментар
06.08.2022 04:32 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 05:01 Відповісти
Не знаю що ця пані робила раніше, але зараз вона зробила гідний вчинок. Бажаю усім політикам робити так саме. Доведить на особистому прикладі, що цінності важніше аніж гроші.
показати весь коментар
06.08.2022 05:06 Відповісти
Можна ображати Amnesty International як завгодно, АЛЕ, але, треба пам'ятати, що Amnesty International, фінансується Держдепом США, Парламентом Англії, і Єврокомісією. Раша не має ніякого впливу на Amnesty International, і якщо вони так заявили, то цим не задоволені США. У будь-якому випадку, це не до добра.
показати весь коментар
06.08.2022 06:18 Відповісти
І ще, спікер Пентагону, а значить це офіційна позиція, заявив, що якщо Оленівку обстріляли ЗСУ, то це було зроблено помилково. Всім подобається такий хід думки? Вже схоже на перехід до захисту
показати весь коментар
06.08.2022 06:27 Відповісти
Молодець дівчина. А роботу ще знайдеш, не жалкуй.
показати весь коментар
06.08.2022 07:12 Відповісти
Киздуй...поки не натворила більше...ти на кого працювала....на кремлівську мафію??
показати весь коментар
06.08.2022 07:12 Відповісти
Когда чеченов мочили в сортире два раза и погибло 300 000 этого народа по словам Анны Пооитковской...,то в Эмнисти это назвали "Зачисткой"...рабZeи от нациста Джохара Дудаева и майора Масхадова...
показати весь коментар
06.08.2022 07:27 Відповісти
Замість того що б сурмити на увесь світ,що в Оленівці ******* рашисти створили "Новий Освєнцим" з українців з катуваннями і знищеннями людей,про плюндрування 40 %% територіїї України,убивства дітей,населення,згвалтування,тортури.....вана як вівця щось нікчемне блеє?На кого цей непотріб ,взагалі працює? Це ницість,це сорм на увесь світ!!!!Що ж це твориться одна з розпухшими ногами мотається по світу...просить не чіпати єрмака (?),виблискує глянцем...а поруч катують АЗОВЦІВ,ціле сбу працює (невже для путіна?) знищує міфічну ботоферму,бо путін ненавидить Порошенко (?)оманськийкнурбєня судиться з КРАЇНОЮ УКРАЇНА і виграє мільярди,гнусявийлєвітан читає зведення (????),оманськікнурячі ведуть перемовини з ворогами,знімають санкції (???) а люди,воїни...хай гинуть????Та ось це і є СРАЧІ (це Притулі)
показати весь коментар
06.08.2022 07:35 Відповісти
Используйте лучше фразу Лаврова...
Украина напала на Украину с целью ликвидации Украинизации Украины...во всем виноват Порошенко...он не договороспособен...
Будем ждать нового президента...
Дождались ..73%....)))?
показати весь коментар
06.08.2022 07:39 Відповісти
Это конечно трагедия. 7 лет жизни получать зарплату на должности никуянеделанья и вот лавочку прикрывают
показати весь коментар
06.08.2022 07:49 Відповісти
Сегодня Украина существует за счёт налогоплательщиков США и Британии ...других средств к существованию просто нет в природе...
Вопрос...что будут делать дальше Зелемойские?Ответ дал Игорь Валерьевич некоторое Время назад...возьмем 100 ярдов долларов кредита у путлера...
Круг замыкается...надо только Западу снять санкции с мавзолейного ублюдка ...
показати весь коментар
06.08.2022 08:05 Відповісти
С кошелька путлера Романа Абрамовича санкции по факту снял лично Зе ..,выпросив у Байдена типа челомбитну для братана Ромы...а помог кто?правильно...Арахамия ...
Весело живём ... И вперёд идём...
показати весь коментар
06.08.2022 08:15 Відповісти
Мысли Перзидента
@VVP2_0
·
22 год
По сути Амнести Интернешнл встали на сторону Путина, который жалуется, что ему мешают ЗСУ - "Вместо того, чтобы сдаться, они сопротивляются агрессии и тем самым подвергают опасности жизнь украинцев".
показати весь коментар
06.08.2022 09:31 Відповісти
Влучніше і не сказати.
показати весь коментар
06.08.2022 10:22 Відповісти
Цудова ілюстрація, як в цілому непогана організація із достойними намірами може в одну мить просерити власну репутацію, загравшись у "ліберальні цінності" та ковтнувши порцію рускава міра. Ну, напрямок свого руху вони тепер знають, нехай щастить...
показати весь коментар
06.08.2022 09:33 Відповісти
Я читав відповідь глави Амнести Інтернешнл на звинувачення Зеленського і Кулеби. Вона сказала, що вони виявили в Донецькій області 22 об'єкти охорони здоров'я та освіти, в яких дислокуються ЗСУ. Особливо зазначила, що військами зайнятий верхній поверх і дах пологового будинку, а породіллі не виселені! Треба розуміти, що там була не одна людина з Амнести Інтернешнл, там робили фото і відео (благо не показують). Що робити, щоб не було подібних розслідувань? Все просто, не треба розміщувати війська в пологових будинках, і покарати тих, хто це допускає.
показати весь коментар
07.08.2022 09:02 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 10:14 Відповісти
Бюрократы от либерализма на стадии вырождения. Типа "говно в себе ради себя".
Это значит шо украинского мсолдата могут засудить за то что, он выкопал окоп возле охраняемого типа ЮНЕСКО скифского кургана, или выстрелил по русському танку из гранатомета в охраняемом лесном массиве и нарушил тишину во время гнездования птиц и растоптал какой-то цветок-рептилию, которым любовался еще киевский князь Ярослав Мудрой.
А наша сучье-барыжная власть тоже и туда же - взять хотя бы закон о превышении необходимой самообороны. Песнь рабовладельца и торжество юридического маланства над разумом - ты должен в момент нападения все оценить и предусмотреть за доли секунды. А они потом, спокойно, под микроском ыкспертов будут все оценивать целым институтом харьковским за бешеные деньги. И не дай бог, ты ошибся по их выводам - прощай свобода...
показати весь коментар
06.08.2022 10:34 Відповісти
Пристаркувата "Еманнуель" з МА присмокталась до організації десятки років назад, набрала "вагомих спонсорів"і вперед освоювати бюджет. 100 відсотково спосорами є арабські шейхи і пукіни з асадами. В Україні Ермак нехай підбирає нову керуючу, я б запропонував або Сірожу Леща або ту інвалідку з соцкомітету ВР. Як раз підходить їх "половая ориентация" та любов до гонорарів, і словоблудіе.
показати весь коментар
06.08.2022 10:46 Відповісти
Amnesty International мала би перейматися долями тисяч політв'язнів у російській федерації, яких запроторюють у тюрми тільки за те, що вони висловилися за мир і супроти війни. Чи не так?
Натомість Amnesty International займається цькуванням Збройних Сил України, які неймовірними зусиллями захищають не лише свою землю та сім'ї, але й всю Західну Європу від навали переозброєної "другої армії світу", складеної з мародерів, злодюг, садистів, гвалтівників.
показати весь коментар
06.08.2022 11:05 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 11:38 Відповісти
підараси захопили всі правозахисні організації
показати весь коментар
06.08.2022 12:04 Відповісти
правильно
показати весь коментар
06.08.2022 13:37 Відповісти
Все вірно вчинила,нема чого робити в цій змоскальсченій помийці,хай облизують пуйла без нас...
показати весь коментар
06.08.2022 13:39 Відповісти
а чому гамністі русінешнл не напише статтю про заміновані АЕС. чи це не наражає на небезпеку цивільне населення?
показати весь коментар
06.08.2022 13:54 Відповісти
Ця сикуха просто втекла. Керівник українського офісу організації і її команда мали би наполегливо на всіх рівнях заперечувати інформацію організації, громити промосковські наративи, доказувати правоту своєї Армії, Країни і Нації. А ця сикуха просто тупо "злиняла з базару". І, тим самим дала всьому світові право подумати, що організація, по-суті була права, тому її українська керівниця не витримала такої ганьби і ..."здрисьнула".
Поназначали ********* сикух на посади (Верещук, Безугла, Пакальчук, Венедіктову...)
показати весь коментар
06.08.2022 14:14 Відповісти
В суд за брехню подать на них.
показати весь коментар
06.08.2022 14:56 Відповісти
Крім заборони в судовому порядку діяльності проросійських партій, як таких що несуть загрозу національній безпеці, необхідно з цієї ж причини заборонити діяльність в Україні Amnesty International!
показати весь коментар
06.08.2022 15:30 Відповісти
Просто не витримала навали тупорилого бидла, яке побігло звинувачувати авторитетну міжнародну неурядову організацію у тому, що вони посміли подивитися з неупередженого боку на дії військових, які вимушені захищатися усіма можливими способами в умовах зради владою власної країни.
ЗСУ не лише мають повне право, а і зобов'язані використовувати цивільні об'єкти для того, щоб мати шанс вистояти в тих умовах, яких перебувають, але це вже зовсім інше питання, яке не може входити в сферу вивчення організації з міжнародного права. Більш того, ЗСУ зобов'язані знищувати цивільні об'єкти на окупованих територіях, в т.ч. з колаборантами у даунєцку, який в зоні досяжності будь-якої зброї, але й досі, з незрозумілих причин, залишається необстріляним. Здогадуюсь, що хтось в українській владі продовжує орієнтуватися на те, а что же скажет путєн...
В будь-якому разі, український народ вчергове довів, що йому ще зарано як до Євросоюзу, так і до будь-якої іншої цивілізованої організації.
показати весь коментар
06.08.2022 18:09 Відповісти
Amnesty International (відома також як Amnesty, AI, Міжнародна амністія, МА, " Емнести») - міжнародна неурядова організація, заснована у Великій Британії
Фінансується: Міністерством міжнародного розвитку Великобританії, Європейська комісія і, Державний департамент США Раша не бере в діяльності Amnesty International ніякої участі. Дане розслідування, це очевидно що ініціатива США і Англії, треба задуматися до чого цей сигнал.
показати весь коментар
07.08.2022 09:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 