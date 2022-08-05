УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10949 відвідувачів онлайн
Новини
9 638 25

УЄФА оштрафував на 50 тис. євро турецький "Фенербахче", фанати якого скандували "путін" під час матчу з "Динамо"

фенербахче

Дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував турецький футбольний клуб "Фенербахче" на 50 тис. євро за "незаконне скандування" уболівальників клубу у матчі з київським "Динамо" 27 липня у Туреччині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Комітет попередив "Фенербахче" за неналежну поведінку команди.

Окрім штрафу, клуб має частково закрити стадіон "Фенербахче" (мінімум 5 000 місць) під час наступного одного матчу клубного турніру УЄФА, в якому "Фенербахче" гратиме як приймаючий клуб. Часткове закриття стадіону підлягає випробувальному строку на два роки, починаючи з дати цього рішення.

Рішення прийнято через "кидання предметів та передачу провокаційних повідомлень образливого характеру, тобто незаконні скандування".

Нагадаємо, 27 липня у матчі проти киян уболівальники "Фенербахче" після пропущеного голу почали скандувати ім'я російського президента Володимира Путіна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вболівальники "Фенербахче" скандували "Путін" після голу київського "Динамо". Луческу у відповідь не вийшов на пресконференцію. ВIДЕО

Автор: 

путін володимир (24681) Туреччина (3670) УЄФА (153) футбол (1593)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
кароч. я не знаю как Украине победить. и никто не знает. я знаю теперь одно - путь израиля. закутаться в мантию недоверия, каким то мифическим образом восстановить промку, люди... кто уехал - дело такое, что же теперь. сумно. и только военные рельсы 90% промышленности. с таким дурнуватыми "соседями" - мы никогда не пожалеем о таком выборе.
показати весь коментар
05.08.2022 22:34 Відповісти
+12
Це вже краще 👍🏼👍🏼👍🏼

УЕФА - подяка за справедливість 😠
показати весь коментар
05.08.2022 22:34 Відповісти
+11
Украинцам нужно перестать ездить в турцию и покупать турецкие продукты. И не нужно насчет Турции обольщаться:Украина для Турции это только фигура в игре-у нас не может быть с Турцией равноправных взаимоотношений.
показати весь коментар
06.08.2022 00:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це вже краще 👍🏼👍🏼👍🏼

УЕФА - подяка за справедливість 😠
показати весь коментар
05.08.2022 22:34 Відповісти
они орали путин пуйло....
показати весь коментар
05.08.2022 22:48 Відповісти
Да, потом зашли на страницу ФК динамо в инсте и писали в коментах "Рассия - путин" "рассия молодец" и т.п
показати весь коментар
05.08.2022 23:05 Відповісти
Вони скандували "путін путін", а не "путін пуйло". І робили вони це після того, як отримали гол. Тобто мотивація там була не проти пуйла, а проти України
показати весь коментар
05.08.2022 23:29 Відповісти
кароч. я не знаю как Украине победить. и никто не знает. я знаю теперь одно - путь израиля. закутаться в мантию недоверия, каким то мифическим образом восстановить промку, люди... кто уехал - дело такое, что же теперь. сумно. и только военные рельсы 90% промышленности. с таким дурнуватыми "соседями" - мы никогда не пожалеем о таком выборе.
показати весь коментар
05.08.2022 22:34 Відповісти
Ну во-первых, мы победим, это однозначно. А во-вторых - никто не должен уйти от кары. Не их чиновники и военные., не наши предатели и коллоборанты. В Гааге, или путем Моссада. Германские "беженцы" ещё не до конца закончились. Я верю, что Израиль нас проконсультирует, а мы сможем быстрее.
показати весь коментар
06.08.2022 00:37 Відповісти
расєя не Палестина..

в рашці нуль ідеологічних підвалин(крім імперської ідеї) протистояння Українській Ідеї.

і величезні причини розвалитись...ВСІ ІМПЕРІЇ ВПАДУТЬ
показати весь коментар
06.08.2022 08:11 Відповісти
Т.е. в "русском" языке появился новый мат, который по сочности выражения и содержательности смысла переплюнул остальные известные матюки?
показати весь коментар
05.08.2022 22:35 Відповісти
Фанерна бахча зволила іобнутись?
показати весь коментар
05.08.2022 22:37 Відповісти
у нас тоже все начиналось с фанатов. исход известен.
показати весь коментар
05.08.2022 22:39 Відповісти
Мало

На 500 к десь би було справедливо за пижжене зерно
показати весь коментар
05.08.2022 22:41 Відповісти
50k фігня 5лямів норм було б, Ердоган зробив з Турції копію підараші
показати весь коментар
05.08.2022 23:18 Відповісти
50 тыс. надо было бы с каждого орущего болельщика.
показати весь коментар
05.08.2022 23:32 Відповісти
Нужно не клуб штрафовать, а фанов, которые это кричали. Тогда и будет стимул думать в сдедующий раз
показати весь коментар
05.08.2022 23:32 Відповісти
футбольні фани дуже "своєрідний" прошарок населення.

енергії-до фіга..мізків-катма.. особливо враховуючи,що на стадіоні-це просто натовп,що підчиняється "закону стада"
показати весь коментар
06.08.2022 08:16 Відповісти
показати весь коментар
05.08.2022 23:39 Відповісти
это вообще не деньги и вообще не штраф!!
показати весь коментар
05.08.2022 23:59 Відповісти
Украинцам нужно перестать ездить в турцию и покупать турецкие продукты. И не нужно насчет Турции обольщаться:Украина для Турции это только фигура в игре-у нас не может быть с Турцией равноправных взаимоотношений.
показати весь коментар
06.08.2022 00:02 Відповісти
мда, футбол футболом, а осадочек останется
показати весь коментар
06.08.2022 01:30 Відповісти
Спорт это атавизм, доставшийся нам от диких людей. Тогда они для выживания, командой загоняли мамонта в яму или копьями убивали пищевых конкурентов из соседнего племени. Все войны от дикости, от деления на наших и ваших, от массового психоза идентичному спортивному азарту. Я никогда в жизни не болел ни за одну спортивную команду. Мне их всех жалко, особенно тех кто проигрывает. Зачем нам сегодня знать, кто из нас быстрее, выше, сильнее? Нам, что нужно вычислить альфа самца, что бы он как самый сильный оплодотворял всех самок нашего племени, а остальные породу не портили? Люди Вы сошли с ума от адреналина. Какое путин имеет отношение к футболу?
показати весь коментар
06.08.2022 05:01 Відповісти
Можна було вийти з ціієї ситуації прямо на матчі:після турків"путін",наші кричали би х..йло,тоді було б все норм,
показати весь коментар
06.08.2022 08:09 Відповісти
nado bylo prosta uiti s matcha da i vse. a uefa pustj potom razgrebajut.
показати весь коментар
06.08.2022 10:57 Відповісти
А може турки кричали "путін ху...ло" а ми по турецьки не зрозуміли
показати весь коментар
06.08.2022 13:12 Відповісти
УЕФА, ФИФА, МОК -- наднациональные мафиозные структуры. Безответственное скопище высокоплачиваемых бюрократов. Дело не в путине или Украине, Турции или России. Проблема в том, что любая международная организация наподобие ООН мало за что отвечает, но много под себя гребёт.
показати весь коментар
06.08.2022 22:07 Відповісти
 
 