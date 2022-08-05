УЄФА оштрафував на 50 тис. євро турецький "Фенербахче", фанати якого скандували "путін" під час матчу з "Динамо"
Дисциплінарний комітет УЄФА оштрафував турецький футбольний клуб "Фенербахче" на 50 тис. євро за "незаконне скандування" уболівальників клубу у матчі з київським "Динамо" 27 липня у Туреччині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.
Комітет попередив "Фенербахче" за неналежну поведінку команди.
Окрім штрафу, клуб має частково закрити стадіон "Фенербахче" (мінімум 5 000 місць) під час наступного одного матчу клубного турніру УЄФА, в якому "Фенербахче" гратиме як приймаючий клуб. Часткове закриття стадіону підлягає випробувальному строку на два роки, починаючи з дати цього рішення.
Рішення прийнято через "кидання предметів та передачу провокаційних повідомлень образливого характеру, тобто незаконні скандування".
Нагадаємо, 27 липня у матчі проти киян уболівальники "Фенербахче" після пропущеного голу почали скандувати ім'я російського президента Володимира Путіна.
УЕФА - подяка за справедливість 😠
в рашці нуль ідеологічних підвалин(крім імперської ідеї) протистояння Українській Ідеї.
і величезні причини розвалитись...ВСІ ІМПЕРІЇ ВПАДУТЬ
На 500 к десь би було справедливо за пижжене зерно
енергії-до фіга..мізків-катма.. особливо враховуючи,що на стадіоні-це просто натовп,що підчиняється "закону стада"