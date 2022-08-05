Росія пішла ва-банк і вимушена мобілізувати техніку і боєприпаси з Далекого Сходу, - Данілов

Росія для війни в Україні почала мобілізувати техніку, боєприпаси з Далекого Сходу, Уралу та інших віддалених територій.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб вести з нами сьогодні боротьбу, ворог мусить мобілізувати техніку, боєприпаси з Далекого Сходу, Уралу, інших територій. Вони пішли ва-банк і не можуть, як вони вважають, програти цю війну", - заявив Данілов.

Секретар РНБО також додав, що РФ поступово знищує колонізоване у 19-20 століттях населення, — на фронті не так багато росіян, переважно це інші нації, в яких вони забрали мову, історію, традиції та вважають їх нібито росіянами.

