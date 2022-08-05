УКР
Росія пішла ва-банк і вимушена мобілізувати техніку і боєприпаси з Далекого Сходу, - Данілов

Росія для війни в Україні почала мобілізувати техніку, боєприпаси з Далекого Сходу, Уралу та інших віддалених територій.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб вести з нами сьогодні боротьбу, ворог мусить мобілізувати техніку, боєприпаси з Далекого Сходу, Уралу, інших територій. Вони пішли ва-банк і не можуть, як вони вважають, програти цю війну", - заявив Данілов.

Секретар РНБО також додав, що РФ поступово знищує колонізоване у 19-20 століттях населення, — на фронті не так багато росіян, переважно це інші нації, в яких вони забрали мову, історію, традиції та вважають їх нібито росіянами.

Читайте також: Данілов - чоловікам, які тікають за кордон: Не ховайтеся за жіночими спідницями

Данілов, ану розкажи зараз про "нагнітання істерики західними ЗМІ", "запобігання паніки пперед вторгненням", "неготовність оборони", "ми можемо збільшити армію вдвічі, але як тоді будувати дороги", "готуємось до шашликів на травневі свята"... І, головне, розкажи як ТИ цьому сприяв цієї зими!

І дуже сподіваюсь, що "травневі шашлики" стануть вам, курвам, поперек горла і ви здохнете в більших муках, ніж заручники вашої "політики" на "Азовсталі" українського Маріцполя
05.08.2022 23:51 Відповісти
Viber. Северная Салтовка.
По Киеву ударили раз за 2 месяца- у всех истерика, перепосты , статьи в иностранных газетах .
Звёздный переполох !

По Кременчугу ударили- вся Украина гудит , президент записал обращение !

Харьков бьют 125 дней -и будто бы ничего не происходит !!!
Все привыкли .
Кроме харьковчан, которые живут в диком страхе уже 4 месяца !

Я пишу этот пост не для простых людей , а для непростых .

По Украине выпущено 2811 ракет!

И половина из них по Харькову !

В Харьков каждый день прилетает минимум по 6-8 ракет, это не считая обстрелы градов , гаубиц и непонятно чего ещё .

Этим обстрелам вообще нет счета !

Умножьте это на 125 дней .

В Харькове АД!!!!

АД при жизни !!!!

И все молчат !!

То , что происходит у нас в стане -страшно , больно , ужасно !

Не должно быть такого в 21 веке !!!

Но так случилось !!!

В новостях - в Киеве сработало ПВО, в Одессе - сработало ПВО, во Львове -сработало ПВО …

В Харькове - из 6 выпущенных ракет , долетает все 6.
Потому что защиты нет !

Ежедневно в Харькове гибнут люди и все молчат .
Ежедневные взрывы, пожары , раненые , крики , боль .

Харьков кричит !!!
Но его никто не слышит !

Харьков -плачет , но никто не вытирает ему слёзы.

Наши ребята из ВСУ , наши герои практически голыми руками защищают город .

Да поставьте же вы наконец-то ПВО , ПРО в наш город !!!
Сколько же это все может продолжаться ???
❗️❗️❗️Максимальный репост ❗️❗️❗️
05.08.2022 23:55 Відповісти
Данілов, краще розкажи щось, чого ми не знаєм
05.08.2022 23:47 Відповісти
До речі!
Тепер фраза х*йла "Ми єщьо нічего толком не начіналі" - заграла радикально новими фарбами...
06.08.2022 00:24 Відповісти
Якщо читати росіян у чатах, то там трохи по інакшому все, санкціі є, але все є, в арміі лише контракники добровольці, армія захищає іх від нацистів, в світі криза і вони спасають світ, включаючи харчами... Але поганий Китай закрив кордони для росіян, лише для вантажів працює, японці теж закрили переміщення своіх товарів на далекий схід та і на всю рф... лада найпопулярніша машина бо інші не витримають їх доріг, далекий схід після міциків з тойотами просто плюється на все що відбувається зі словами це все політика, а ми тут не причому.... от такі справи.
06.08.2022 01:06 Відповісти
Читала ,скiльки в Росii того мотлоху. Нам треба по 10-20 складiв зривати щодня декiлька тижнiв ,щоб Росiя видихнулась(((( А то нагадуе про ракети, якi от -от закiнчаться.....
06.08.2022 01:08 Відповісти
Зброї та *********** у москалів нескінченні запаси.
Хаймарси перешкоджають тільки їх вчасно підвозити.
Це також непогано.
06.08.2022 02:25 Відповісти
Ти ще не бачив "стану" тих ***********! З Білорусі тягнуть не тільки з-за легшої логістики але й з-за того що їх зберігали якісніше А багато *********** на сибірських складах - "гнилі" (В молодості якось "сподобився" попрацювать на переукладці в Західному Сибіру Береш ящик з снарядами в руки а гниле дно випадає і снаряди на ноги падають!) До третини снарядів та ракет не спрацьовують при пострілі А якщо спрацьовують то летять "куди попало (нам правда від того не легше - при такій щільності населених пунктів все одно шкоду роблять
06.08.2022 02:48 Відповісти
Вірю , що третина не спрацюе й прогнила , але цифри мене вразили - тільки гаубиць там тисячі .... Те, що нам дають - краплина в морі. Ракети могли стримувати Росію - вони бабахнули , а ми їм у відповідь .... Тоді б відсоток росіян , що підтримують війно поменшало значно , як би вони декілька ночей в підвалах поспали , а так сподіватись , як один говорив , що росіяни "теж люди" не доводиться .
06.08.2022 04:19 Відповісти
мудило, йди на..й
06.08.2022 01:10 Відповісти
Прав Луценко, нужно возобновить разработку ракетных Систем, закрытых в 2019
06.08.2022 02:43 Відповісти
Данілов, ти тупа нікчемна потвора, яка як паразит присмокталась до корита і вважає себе дуже цікавим і корисним діячем. А на справді ти, зелені вилупки та інша гидота будете горіти в аду разом з кацапами. Бо не нападе, не нагнітайте, дороги замість армії. І ви це прекрасно розумієте, бо коли настане пізда кацапам, вам також настане пізда. То кому вигідна війна?
06.08.2022 05:11 Відповісти
Боже,яке воно кончене
06.08.2022 09:23 Відповісти
Останнє вигрібають.
08.08.2022 12:42 Відповісти
