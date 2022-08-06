Росія зараз не може протистояти західній зброї в Україні. Ракети ATACMS стануть для армії РФ непосильним тягарем, - радник Залужного Райс

Росії стає все важче вести війну в Україні через ефективне використання українцями західного озброєння.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив американський ветеран бойових дій, радник головнокомандувача ЗСУ Ден Райс, зазначивши, що Росія навряд чи зможе суттєво протидіяти цьому озброєнню у найближчій перспективі, передає Цензор.НЕТ.

Нещодавно Райс повернувся з Донбасу, де він спостерігав за змінами на полі бою та оцінював потреби України для досягнення перемоги у війні.

"Схоже, що Росії стає все важче вести війну в Україні. Україна виконала відмінну роботу, завдаючи ударів по пунктах управління, складах поставок та скупченням військ", – сказав він.

Експерт пояснив, що система матеріально-технічного забезпечення російської армії вимагає наявності централізованих складів, що пояснюється "палетним" типом матеріально-технічного забезпечення. Це робить склади відмінними мішенями для високоточних HIMARS та M777, зазначив він.

"Якщо – і, сподіваюся, коли Україна отримає ракети ATACMS (ракети, які летять на відстань до 300 км, – ред.), Росії не буде де в Україні сховати ні свої системи командування і управління, ні склади поставок", – сказав Райс.

"Між НАТО та Україною має бути домовленість, що жодні ATACMS не запускатимуться за межі території України. Утримання армії, яка не контролює небо і буде піддаватися обстрілам в будь-якому місці на окупованих територіях, ймовірно, виявиться для російської армії тягарем, який вона не здатна нести", - акцентував радник.

Він зазначив, що утримання армії, яка не контролює небо і зазнаватиме обстрілів у будь-якому місці на окупованих територіях, ймовірно, виявиться для ЗС РФ "тягарем, який вони не здатні нести".

За словами Райса, більшість західної зброї – NLAW, Stinger, Javelin, HIMARS, Switchblade, високоточні боєприпаси M777, Gray Eagle та Harpoon – виявили себе неймовірно ефективними проти російської армії.

"Росія давно знає про більшість із цих платформ і все ж таки не може успішно протистояти їм деінде. Малоймовірно, що Росія зможе суттєво протидіяти цим платформам у найближчій перспективі – протягом наступних кількох років. На мій погляд, з достатньою кількістю такої зброї це лише питання часу, коли Україна досягне перемоги і вижене росіян зі своєї землі", – сказав радник Валерія Залужного.