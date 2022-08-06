УКР
Росія зараз не може протистояти західній зброї в Україні. Ракети ATACMS стануть для армії РФ непосильним тягарем, - радник Залужного Райс

Росії стає все важче вести війну в Україні через ефективне використання українцями західного озброєння.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив американський ветеран бойових дій, радник головнокомандувача ЗСУ Ден Райс, зазначивши, що Росія навряд чи зможе суттєво протидіяти цьому озброєнню у найближчій перспективі, передає Цензор.НЕТ.

Нещодавно Райс повернувся з Донбасу, де він спостерігав за змінами на полі бою та оцінював потреби України для досягнення перемоги у війні.

"Схоже, що Росії стає все важче вести війну в Україні. Україна виконала відмінну роботу, завдаючи ударів по пунктах управління, складах поставок та скупченням військ", – сказав він.

Експерт пояснив, що система матеріально-технічного забезпечення російської армії вимагає наявності централізованих складів, що пояснюється "палетним" типом матеріально-технічного забезпечення. Це робить склади відмінними мішенями для високоточних HIMARS та M777, зазначив він.

"Якщо – і, сподіваюся, коли Україна отримає ракети ATACMS (ракети, які летять на відстань до 300 км, – ред.), Росії не буде де в Україні сховати ні свої системи командування і управління, ні склади поставок", – сказав Райс.

"Між НАТО та Україною має бути домовленість, що жодні ATACMS не запускатимуться за межі території України. Утримання армії, яка не контролює небо і буде піддаватися обстрілам в будь-якому місці на окупованих територіях, ймовірно, виявиться для російської армії тягарем, який вона не здатна нести", - акцентував радник.

Він зазначив, що утримання армії, яка не контролює небо і зазнаватиме обстрілів у будь-якому місці на окупованих територіях, ймовірно, виявиться для ЗС РФ "тягарем, який вони не здатні нести".

За словами Райса, більшість західної зброї – NLAW, Stinger, Javelin, HIMARS, Switchblade, високоточні боєприпаси M777, Gray Eagle та Harpoon – виявили себе неймовірно ефективними проти російської армії.

"Росія давно знає про більшість із цих платформ і все ж таки не може успішно протистояти їм деінде. Малоймовірно, що Росія зможе суттєво протидіяти цим платформам у найближчій перспективі – протягом наступних кількох років. На мій погляд, з достатньою кількістю такої зброї це лише питання часу, коли Україна досягне перемоги і вижене росіян зі своєї землі", – сказав радник Валерія Залужного.

Топ коментарі
+67
+67

Ми маємо незаперечне право на знищення будь яких військових обєктів кацапів в зоні досяжності наших засобів на території **********. Якщо цього не робити війна не закінчиться ніколи. На глибину 120-200 км. від кордонів України не має бути нічого що несе нам загрозу наступу або стріляє по Україні. Безкарність у кацапів породжує іллюзію сили.

06.08.2022 00:19
показати весь коментар
06.08.2022 00:19 Відповісти
+58
+58

Ну у рашистов есть крылатые ракеты перекрывающие всю территорию Украины. И они в отличие от нас не стесняются применять их по нашей территории. Я поверю в перелом когда на Рашке будут гореть аэродромы и взрываться склады и военные заводы

06.08.2022 00:23
показати весь коментар
06.08.2022 00:23 Відповісти
+40
Може і мусить. Своїми Вільхами, Громами, Нептунами, тощо.
Хіба що Зеленський їх забув профінансувати.
показати весь коментар
06.08.2022 00:29 Відповісти
мы могли бы произвести ракеты не хуже русских, если б не воровство
**********
В першу чергу, єслі б нє ********** нашої влади!
Чого тільки варте "заглянуть в очко путлєру", блєать! А "просто пєрєстать стрєлять"?
***** так і розраховувало на цих дебілів, але прорахувалося з українським народом.
показати весь коментар
06.08.2022 10:49 Відповісти
Гм. З 2014 року на південмаші фейєрверки випускали? Зовсім ніякої стратегії ракетного озброєння не вигадалось, чи всі відкатів чекали поки запропонують?

06.08.2022 11:08
показати весь коментар
06.08.2022 11:08 Відповісти
За исключением Калибров, все западное оружие превосходит российское. Большое спасибо союзникам за поддержку!

06.08.2022 12:20
показати весь коментар
06.08.2022 12:20 Відповісти
Т.е они по нам лупят не стесняясь, а нам нельзя по их территории. Значит надо как они - говорить одно, а делать другое и потом - это не мы.

06.08.2022 12:28
показати весь коментар
06.08.2022 12:28 Відповісти
потом некому говорить будет,степи и пепелища всеволишь,им стеснятся нечего

06.08.2022 12:53
показати весь коментар
06.08.2022 12:53 Відповісти
Смачний https://itvmg.com/news/smachniy-retsept-sharlotki-antonivskiy-mist-yakiy-prisvyachuetsya-zsu--76864 рецепт шарлотки «Антонівський міст» , який присвячується ЗСУ.

06.08.2022 15:11
показати весь коментар
06.08.2022 15:11 Відповісти
Кров з носа нам потрібні далекобійні (на 300км і більше) засоби ураження агресора - щоб прокляті орки-рашисти не мали спокою на жодному клаптику окупованої української землі ! Щоб скрізь їх діставала високоточні снаряди і ракети ЗСУ ! Смерть оркам-окупантам !

06.08.2022 15:13
показати весь коментар
06.08.2022 15:13 Відповісти
ну і коли це нарешті станеться?
показати весь коментар
06.08.2022 16:06 Відповісти
ви фуйней там не хворійте - кацапів потрібно фуярити 24 година на добу - іншого вони не розуміють ...- а ви не сісьть кипятком а давайте ******* збррою- дость гинути за ваші інтереси нашим Воїнам - досить....

06.08.2022 16:23
показати весь коментар
06.08.2022 16:23 Відповісти
Порожняковий пшик. Все там можуть і мають чим. Антиреклама супостату, не додає об*єктивності. А як *******! Ракет нема, боєкомплект нульовий, повний деморал. А по факту всього і повно.

06.08.2022 17:40
показати весь коментар
06.08.2022 17:40 Відповісти
а хто казав буде легко
показати весь коментар
06.08.2022 19:06 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 