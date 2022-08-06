УКР
1 968 56

Продовольчу кризу можна буде подолати, якщо партнери виконають свою частину зобов’язань, - Зеленський

зерно

Що більше нашого зерна буде на світовому ринку, то меншим буде врожай політичного хаосу.

Про це під час відеозвернення сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"З наших портів сьогодні вийшли три судна із зерном на експорт – з Одеси, з Чорноморська. Майже 60 тисяч тонн кукурудзи на борту, на яку очікують споживачі Туреччини, Британії, Ірландії.

У порт Чорноморська прямує й перше з 24 лютого нове судно на завантаження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито причетних до крадіжки 650 тисяч тонн зерна з окупованих районів трьох областей.

Головне зараз – постійне нарощування експорту. В цьому зацікавлені всі, але всі адекватні світові суб’єкти. Що більше нашого зерна буде на світовому ринку, то меншим буде врожай політичного хаосу в країнах передусім Африки та Азії, але не тільки там. Маємо пам’ятати, що цьогоріч у Європі значно більший попит на імпортне продовольство, ніж передбачалося. Європейські врожаї менші через спеку. А от український урожай зернових та олійних, найімовірніше, відповідатиме прогнозам – очікується понад 65 мільйонів тонн. Тому якщо партнери виконають свою частину зобов’язань згідно із зерновою ініціативою – безпекову частину – і не допустять нових російських провокацій щодо нашого експорту, то продовольчу кризу, яка була такою загрозливою для світу, можна буде подолати", - заявив Зеленський.

Автор: 

голод (118) Зеленський Володимир (25253) зерно (3175) продукти (1234)
Топ коментарі
+11
Йди в дупу.
06.08.2022 00:49 Відповісти
+11
30 років навіть дітям зрозуміло що потрібно потрібно декілька ступенів переробки для успішного аграрного бізнесу. Продавайте муку а не зерно ізаробите не 10 а мінімум 30 мільярдів! Коли вже це дійде... Одні чорти змінюють інших, а "сировинний додаток" як був тупим так ним і залишається...
06.08.2022 00:51 Відповісти
+7
Ну как бы ты думаешь что зерно кого-то спасет? Друк станка, кстати, жестко подрывает внутренний рынок, но власть невероятно тупая. Она думает, что если выдоить внутренний рынок налогами, обесцениванием и прочим, то это типа решение. На самом деле чем меньше внутренний рынок и чем больше внешняя торговля, тем хуже валюта. Но куда им до этого. Они же марксисты.
06.08.2022 01:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума
Йди в дупу.
06.08.2022 00:49 Відповісти
а ти йди реалізуй зерно аграріїв та роби профіцит торгівлі. чи хочеш долар по 60? мамкіни економісти у коментах взвгалі розуміють, що одними дотаціями ЄС/США та друк-станком наша економіка зимою піде на карантин..?
06.08.2022 00:53 Відповісти
Ну как бы ты думаешь что зерно кого-то спасет? Друк станка, кстати, жестко подрывает внутренний рынок, но власть невероятно тупая. Она думает, что если выдоить внутренний рынок налогами, обесцениванием и прочим, то это типа решение. На самом деле чем меньше внутренний рынок и чем больше внешняя торговля, тем хуже валюта. Но куда им до этого. Они же марксисты.
06.08.2022 01:02 Відповісти
Короче, власть должна начать стимулировать внутренний рынок. Это лучшее решение для кризиса. А не вкатывать всё в дороги и воровать иначе. А то зерно то они продадут, а потом деньги вкатают в асфальт и разворуют.
06.08.2022 01:03 Відповісти
Вообще я не профи экономист, но знаком с законами экономики и приблизительно себе представляю как власть могла действовать, начиная с марта, а еще лучше с декабря. Это целый комплекс мер. Но они даже сейчас не делают практически ничего. Они просто не способны. Вот просить бабло, продавать зерно и рисовать гривну - их потолок.
06.08.2022 01:12 Відповісти
Розкажіть, будь ласка, про економічні заходи, які, на вашу думку, влада мала робити, але не робить.
06.08.2022 01:15 Відповісти
Да много чего. Надо было подготовить валютную подушку, увеличить стрессоустойчивость или там ввести госуправление в некоторых прибыльных стратегических отраслях. Хотя не буду подсказывать - они ведь всё сделают неправильно.
06.08.2022 01:20 Відповісти
Повторюсь это комплекс мер. Надо проанализировать экономическое состояние, составить прогноз, просмотреть сценарии и определить что и как можно сделать. Я не профи, а просто в универе слушал лекции по экономике лет двадцать назад. Этим должны заниматься профессионалы, которые имеют инфу и знания, но у нас видимо таких нет у власти сейчас.

Экономика очень занятная штука, так как она создает такую штуку как труд. Но это надо уметь делать.
06.08.2022 01:25 Відповісти
1. Подготовіть валютную падушку. Нічого, що з часів ще Ющенка (без війни, криз, пандемій) на момент початку агресії у нас був пік по резервах? чи пишеш з голови, аби що?
2. Стресаустойчівасть. Валідол закупити? Державне керування для стратегічних галузей ще ніколи не в Україні не давало прибутків. Чого це у воєнний період при рецесії бюрократична машина мала щось порішати?
3. Не підказуйте. Виходить не дуже.
06.08.2022 01:33 Відповісти
Прости, но ты сыпешь штампами. Вот тут снова штамп об неэффективной бюрократии. В принципе это так и есть, но почему я так написал можешь подумать, если тебе интересно. Повторюсь, что это комплекс мер, которые должны делаться одновременно. Я вот вспомнив экономические знания дилетанта при желании могу еще много чего придумать, так что инструментарий большой. Но я не вижу чтобы наши власти имели какие-то планы или что-то делали. Чтобы я мог сказать - да у них есть план и я понимаю на что они надеются. То что они делают вызывает жалость от их тупости.
06.08.2022 01:36 Відповісти
Жодного конструктиву. одне ниття. якісь ефимерні "комплекси мер")) Ти не спроможний вивчити української мови, а намагаєшся літати в макроекономіці..)) ага, давай, мені з магістротурою фінансів і економіки розкажи про "антістрессової мєри" у вигляді ручного керування економікою в Україні, про "нєабхадімость накаплєнія резервов" та іншу фуйню з дивану. Йди спати
06.08.2022 01:48 Відповісти
Ну как бы я написал что думаю по этому поводу и почему. Экономике Украине, кстати, уже ничего не угрожает, а вот власти да. Но это другой разговор. Впрочем спасение утопающих дело рук самих утопающих.
06.08.2022 02:02 Відповісти
піши ісчьо. тепер ти вже не експерд-плакса, а містер-"Экономике Украине, кстати, уже ничего не угрожает"

іди спати, нікчемо, без тебе розберемось. про "спасение утопающих" розкажи своїм батькам, хто виховав такого жалюгідного "бєднейшева в івропє". Сподіваюсь, твої онуки не будуть схожі на тебе.
06.08.2022 02:25 Відповісти
В чем ты разберешься, рассказывающий о гривне по 60? Главное чтобы мои внуки не были похожи на таких как ты. Дураков, которые думают что они очень умны.
06.08.2022 02:41 Відповісти
нікчемо, опануй хоч одну мову, а потім базікай про економіку. на твоїх онуків мені начхати
06.08.2022 03:05 Відповісти
Атвечу тєбє на твойом ізикє.
Во-первых, печатный станок включается только в критических ситуациях. Этот инструмент задействуют многие экономики мира, когда одномоментно нужно увеличить потребительскую активность - т.е. простимулировать спрос (дать денег неимущим, пусть и напечатанных - подкормить их и взбодрить производителей продукции). Другой вопрос: объем эмиссии. Если переборщить, то экономика захлебнется инфляцией, если "недоборщить", то эффекта не будет. Тут все зависит от мастерства нац.банка: нужно ориентироваться в объёмах печати соответственно валютным влияниям из-за границы. Именно мастерство этих маневров и влияет на курс нац. валюты. Если кроме дотаций из-за рубежа еще пойдет нал долларов/евро по экспорту, то это значительно разгрузит печатный станок и продемонстрирует инвесторам, что агрорынок жив. или вы думаете, что у нас все поля селяне засеивают. Огорчу: большая часть аграриев напрямую или частично - иностранный капитал.
06.08.2022 01:12 Відповісти
Наш станок работает чтобы просто выдавать людям зарплату. Так что не рассказывай тут сказки. Просто они не собирают налоги, вот просто печатают гривну.
06.08.2022 01:13 Відповісти
Чтобы начать собирать налоги им надо увеличить внутренний рынок. Это будет не мгновенный эффект, но иного пути нет. Я, кстати, не думаю что Украину ждет растущая инфляция гривны. Но то что у них не будет денег - я практически уверен. Просто потому что они всё делают неправильно.
06.08.2022 01:15 Відповісти
яким інвесторам 😤 госсподи
і в нас тут на форумі є аграрії яраз, теж неодноразово писали, що й до чого
06.08.2022 09:24 Відповісти
Ого...)) Україна виявляється експортна держава майже без внутрішнього ринку...)))
06.08.2022 08:40 Відповісти
станок троєщинський врубили вже давно..погляньте, купюри яким номіналом в обігу і що банкомати, що на пошті новеньки купюри з номерами за порядком..

питання в тому, що зекоманда на війні має надприбутки..

і дефіцит бюджету, продовольчих товарів все одно буде.

зараз прикриваються аграріями, а взимку скажуть - все вигоріло..вхріначать знову комуналку, піднімуть мінімалку, врублять станок, валюту в офшори

цій владі тільки непритямний може вірити
06.08.2022 01:06 Відповісти
🖕🥱
06.08.2022 03:47 Відповісти
30 років навіть дітям зрозуміло що потрібно потрібно декілька ступенів переробки для успішного аграрного бізнесу. Продавайте муку а не зерно ізаробите не 10 а мінімум 30 мільярдів! Коли вже це дійде... Одні чорти змінюють інших, а "сировинний додаток" як був тупим так ним і залишається...
06.08.2022 00:51 Відповісти
Розкрию тобі таємницю, телепню, зернові на експорт Україна здебільшого продає для тваринництва де твоя мука потрібна як наркоману у коксі...)))
06.08.2022 08:46 Відповісти
Тобто продовольча криза у світі про яку всі оруть - у тварин?
06.08.2022 10:44 Відповісти
Да-да-да!
Причина мирового продовольственного кризиса - разумеется! - в невозможности вывезти украинское зерно (доля которого, к слову, в мировом производстве очень мала). А вовсе не в желании главпапиков планеты заработать по-крупному!
Мы верим, мы так верим!
06.08.2022 00:52 Відповісти
бабло , вот и все о чем все думают.
06.08.2022 00:54 Відповісти
У тебя больше никаких проблем нет ? Спустись на землю .
06.08.2022 01:05 Відповісти
Тур Хеєрдал @ThorHeyerdahl5
Тред з аналізом ситуації щодо "ботоферм Порошенка".
Коротко: це незаконна замовна х-ня. Ми всі це розуміємо, але диявол криється в деталях:
1. Дії кваліфіковані як ст. 361 Кримінального кодексу. Це підслідність поліції. Якщо розслідує СБУ - це незаконно. Отже усі зібрані "докази" втрачають свою силу і їх не можна буде використати в суді. Тобто всі дії зроблені поза межами правового поля і не для подальшого суду
2. Стаття 361 - несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, телекомунікаційних та інших подібних систем, тобто злом.
Тобто стаття про хакерські дії, коли хакер зламує сайт, проникає на чужий комп'ютер, де видаляє чи змінює інформацію
Але коли особа заходить на сайт, вказуючи неправдиві дані - це ж не злом. У кожного може бути декілька аккаунтів в одній соцмережі - і це не є злочином.
Навіть якщо така діяльність проводиться масово, сам факт створення багатьох аккаунтів все-
одно не є злочином, бо такої статті в Кримінальному кодексі немає. Тобто СБУ проводить розслідування дій, які не є злочином. Уявіть собі ситуацію, що
хтось не поступився місцем бабушці в автобусі - це негарно, але не злочин
Уявіть, що значні сили правоохоронної системи кинуто на те, щоб розслідувати ситуацію з бабушкою в автобусі. І що цим займається спецслужба! В нас аналогічний випадок, адже розслідується не передбачений Законом злочин, а аморальний вчинок.
3. Ніби-то викрито мільйон ботів, тобто акаунтів в соц. мережах. Але всі бачили фото із
запакованими системниками - їх ще не дивилися експерти, а отже ніхто кількість ймовірних ботів фізично ще не міг порахувати.
Їх порахує потім експерт в себе в експертній установі. Тобто цифра 1 млн. взята з потолка. А якщо взяти до уваги, що вилучено лише 5 тис. сімок, то стає зрозуміло, що мільйон ботів на них не зареєструєш точно ніяк. Пішли далі:
хтось із Вас пробував зареєструвати додатковий аккаунт у Facebook? Це дуже нелегко. Система просікає це і блокує спроби.
Для того, щоб масово обманювати систему, потрібно мати технологію штучного інтелекту, яка буде генерувати назви профілів, їх фото, текст коментів, постів
Тобто формулювання що якийсь політтехнолог написав програму і в нього стало мільйон ботів - це абсурд.
Мільйон ботів під силу або державі, або великій якійсь корпорації чи потужній команді. Але не якомусь одному політтехнологу, що не є спецом-програмістом
4. Далі: проведення кампанії з дискредитації Першої Леді. Вона не посадова особа, висвітлення інформації про неї не є злочином Більше за неї саму ніхто не зробив для її дискредитації.
Скумбрію по 8 та фото в дивній позі придумали точно не боти. Цікаво, чи визнана вона потерпілою? Чи писала вона заяву в СБУ щоб тих, хто її критикує - вичисляла Служба?
5. Прив'язка провладною Українською (не)Правдою ботоферми до Європейської солідарності та ПП - грубе порушення презумпції невинуватості. Лише суд може визнати когось винним. Тут чисто чорний піар
6. В повідомленні СБУ підкреслено, що це все завдяки зусиллям Малюка. Щоб бути затвердженим на посаді він вислуговується перед Зеленським, хоча насправді обманює його бо в кінцевому рахунку з цієї ситуації буде пшик.
Топорність, незаконність, замовність справи очевидні!
https://twitter.com/ThorHeyerdahl5/status/1555509789370863617?s=20&t=ENfkTVwabPYWWk4k79CcdA
06.08.2022 01:06 Відповісти
Ты великий кормилец расскажи,как твои черти во главе с Арахамией ведут тайные переговоры с посредником бункерного Абрамовичем.
06.08.2022 01:09 Відповісти
Чого воно таке *******, навіть не знаю.
06.08.2022 01:13 Відповісти
Знаєш, просто соромно що раніше не зарадили цій наволочі...
06.08.2022 11:02 Відповісти
Вечерний Гундосик.....
06.08.2022 01:15 Відповісти
...Мудозвосик
06.08.2022 03:03 Відповісти
Пророк Антихриста-2 @ProrokAntihrest
Це фото для тих хто не може розрізнити фейкі які розповсюджує Подоляк зі своєю ботофермою за гроші платників податків. Думайте і не ведіться на фейкі
06.08.2022 01:19 Відповісти
треба не знати хто такий Малофєєв і бути відверто тупим ЗЄльоним, що припустити контакти Пороха із ним
06.08.2022 02:59 Відповісти
Зеленський взагалі вибачався перед кадироковим! Це те саме що і на фото, ідіот
06.08.2022 05:06 Відповісти
У лугандонії хизуються, що вже зібрали 70% врожаю наших зернових і великий експортний потенціал. Це тільки Донецька обл.
Ми сіяли, а тепер подарували, так? Чи це якийсь хитрий план?
06.08.2022 01:29 Відповісти
Підкажіть, будь ласка, а де в Донецькій області наші сіяли, а московити могли зібрати?
06.08.2022 01:51 Відповісти
озимина в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорожській та Херсонських областях

**** сіяв ?
06.08.2022 03:01 Відповісти
Як там Дєрьмак?
06.08.2022 04:53 Відповісти
А відосик про опалювальний сезон вже був?
06.08.2022 05:07 Відповісти
Хто тобі що зобов'язаний віслюче?
06.08.2022 06:09 Відповісти
Тварюка ЗЕлена, то кацапи вже партнери?
06.08.2022 10:16 Відповісти
Знову треба на когось міфічного звалити вину. Чи партнери це Кацапія?
06.08.2022 11:33 Відповісти
Ти курво скажи, а в держрезерві зерно хоч є чи тільки миші.
06.08.2022 11:54 Відповісти
 
 