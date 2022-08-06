Продовольчу кризу можна буде подолати, якщо партнери виконають свою частину зобов’язань, - Зеленський

Що більше нашого зерна буде на світовому ринку, то меншим буде врожай політичного хаосу.

Про це під час відеозвернення сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"З наших портів сьогодні вийшли три судна із зерном на експорт – з Одеси, з Чорноморська. Майже 60 тисяч тонн кукурудзи на борту, на яку очікують споживачі Туреччини, Британії, Ірландії.

У порт Чорноморська прямує й перше з 24 лютого нове судно на завантаження.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Викрито причетних до крадіжки 650 тисяч тонн зерна з окупованих районів трьох областей. ФОТОрепортаж

Головне зараз – постійне нарощування експорту. В цьому зацікавлені всі, але всі адекватні світові суб’єкти. Що більше нашого зерна буде на світовому ринку, то меншим буде врожай політичного хаосу в країнах передусім Африки та Азії, але не тільки там. Маємо пам’ятати, що цьогоріч у Європі значно більший попит на імпортне продовольство, ніж передбачалося. Європейські врожаї менші через спеку. А от український урожай зернових та олійних, найімовірніше, відповідатиме прогнозам – очікується понад 65 мільйонів тонн. Тому якщо партнери виконають свою частину зобов’язань згідно із зерновою ініціативою – безпекову частину – і не допустять нових російських провокацій щодо нашого експорту, то продовольчу кризу, яка була такою загрозливою для світу, можна буде подолати", - заявив Зеленський.