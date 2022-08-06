Продовольчу кризу можна буде подолати, якщо партнери виконають свою частину зобов’язань, - Зеленський
Що більше нашого зерна буде на світовому ринку, то меншим буде врожай політичного хаосу.
Про це під час відеозвернення сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"З наших портів сьогодні вийшли три судна із зерном на експорт – з Одеси, з Чорноморська. Майже 60 тисяч тонн кукурудзи на борту, на яку очікують споживачі Туреччини, Британії, Ірландії.
У порт Чорноморська прямує й перше з 24 лютого нове судно на завантаження.
Головне зараз – постійне нарощування експорту. В цьому зацікавлені всі, але всі адекватні світові суб’єкти. Що більше нашого зерна буде на світовому ринку, то меншим буде врожай політичного хаосу в країнах передусім Африки та Азії, але не тільки там. Маємо пам’ятати, що цьогоріч у Європі значно більший попит на імпортне продовольство, ніж передбачалося. Європейські врожаї менші через спеку. А от український урожай зернових та олійних, найімовірніше, відповідатиме прогнозам – очікується понад 65 мільйонів тонн. Тому якщо партнери виконають свою частину зобов’язань згідно із зерновою ініціативою – безпекову частину – і не допустять нових російських провокацій щодо нашого експорту, то продовольчу кризу, яка була такою загрозливою для світу, можна буде подолати", - заявив Зеленський.
Экономика очень занятная штука, так как она создает такую штуку как труд. Но это надо уметь делать.
2. Стресаустойчівасть. Валідол закупити? Державне керування для стратегічних галузей ще ніколи не в Україні не давало прибутків. Чого це у воєнний період при рецесії бюрократична машина мала щось порішати?
3. Не підказуйте. Виходить не дуже.
іди спати, нікчемо, без тебе розберемось. про "спасение утопающих" розкажи своїм батькам, хто виховав такого жалюгідного "бєднейшева в івропє". Сподіваюсь, твої онуки не будуть схожі на тебе.
Во-первых, печатный станок включается только в критических ситуациях. Этот инструмент задействуют многие экономики мира, когда одномоментно нужно увеличить потребительскую активность - т.е. простимулировать спрос (дать денег неимущим, пусть и напечатанных - подкормить их и взбодрить производителей продукции). Другой вопрос: объем эмиссии. Если переборщить, то экономика захлебнется инфляцией, если "недоборщить", то эффекта не будет. Тут все зависит от мастерства нац.банка: нужно ориентироваться в объёмах печати соответственно валютным влияниям из-за границы. Именно мастерство этих маневров и влияет на курс нац. валюты. Если кроме дотаций из-за рубежа еще пойдет нал долларов/евро по экспорту, то это значительно разгрузит печатный станок и продемонстрирует инвесторам, что агрорынок жив. или вы думаете, что у нас все поля селяне засеивают. Огорчу: большая часть аграриев напрямую или частично - иностранный капитал.
і в нас тут на форумі є аграрії яраз, теж неодноразово писали, що й до чого
питання в тому, що зекоманда на війні має надприбутки..
і дефіцит бюджету, продовольчих товарів все одно буде.
зараз прикриваються аграріями, а взимку скажуть - все вигоріло..вхріначать знову комуналку, піднімуть мінімалку, врублять станок, валюту в офшори
цій владі тільки непритямний може вірити
Причина мирового продовольственного кризиса - разумеется! - в невозможности вывезти украинское зерно (доля которого, к слову, в мировом производстве очень мала). А вовсе не в желании главпапиков планеты заработать по-крупному!
Мы верим, мы так верим!
Тред з аналізом ситуації щодо "ботоферм Порошенка".
Коротко: це незаконна замовна х-ня. Ми всі це розуміємо, але диявол криється в деталях:
1. Дії кваліфіковані як ст. 361 Кримінального кодексу. Це підслідність поліції. Якщо розслідує СБУ - це незаконно. Отже усі зібрані "докази" втрачають свою силу і їх не можна буде використати в суді. Тобто всі дії зроблені поза межами правового поля і не для подальшого суду
2. Стаття 361 - несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, телекомунікаційних та інших подібних систем, тобто злом.
Тобто стаття про хакерські дії, коли хакер зламує сайт, проникає на чужий комп'ютер, де видаляє чи змінює інформацію
Але коли особа заходить на сайт, вказуючи неправдиві дані - це ж не злом. У кожного може бути декілька аккаунтів в одній соцмережі - і це не є злочином.
Навіть якщо така діяльність проводиться масово, сам факт створення багатьох аккаунтів все-
одно не є злочином, бо такої статті в Кримінальному кодексі немає. Тобто СБУ проводить розслідування дій, які не є злочином. Уявіть собі ситуацію, що
хтось не поступився місцем бабушці в автобусі - це негарно, але не злочин
Уявіть, що значні сили правоохоронної системи кинуто на те, щоб розслідувати ситуацію з бабушкою в автобусі. І що цим займається спецслужба! В нас аналогічний випадок, адже розслідується не передбачений Законом злочин, а аморальний вчинок.
3. Ніби-то викрито мільйон ботів, тобто акаунтів в соц. мережах. Але всі бачили фото із
запакованими системниками - їх ще не дивилися експерти, а отже ніхто кількість ймовірних ботів фізично ще не міг порахувати.
Їх порахує потім експерт в себе в експертній установі. Тобто цифра 1 млн. взята з потолка. А якщо взяти до уваги, що вилучено лише 5 тис. сімок, то стає зрозуміло, що мільйон ботів на них не зареєструєш точно ніяк. Пішли далі:
хтось із Вас пробував зареєструвати додатковий аккаунт у Facebook? Це дуже нелегко. Система просікає це і блокує спроби.
Для того, щоб масово обманювати систему, потрібно мати технологію штучного інтелекту, яка буде генерувати назви профілів, їх фото, текст коментів, постів
Тобто формулювання що якийсь політтехнолог написав програму і в нього стало мільйон ботів - це абсурд.
Мільйон ботів під силу або державі, або великій якійсь корпорації чи потужній команді. Але не якомусь одному політтехнологу, що не є спецом-програмістом
4. Далі: проведення кампанії з дискредитації Першої Леді. Вона не посадова особа, висвітлення інформації про неї не є злочином Більше за неї саму ніхто не зробив для її дискредитації.
Скумбрію по 8 та фото в дивній позі придумали точно не боти. Цікаво, чи визнана вона потерпілою? Чи писала вона заяву в СБУ щоб тих, хто її критикує - вичисляла Служба?
5. Прив'язка провладною Українською (не)Правдою ботоферми до Європейської солідарності та ПП - грубе порушення презумпції невинуватості. Лише суд може визнати когось винним. Тут чисто чорний піар
6. В повідомленні СБУ підкреслено, що це все завдяки зусиллям Малюка. Щоб бути затвердженим на посаді він вислуговується перед Зеленським, хоча насправді обманює його бо в кінцевому рахунку з цієї ситуації буде пшик.
Топорність, незаконність, замовність справи очевидні!
https://twitter.com/ThorHeyerdahl5/status/1555509789370863617?s=20&t=ENfkTVwabPYWWk4k79CcdA
Це фото для тих хто не може розрізнити фейкі які розповсюджує Подоляк зі своєю ботофермою за гроші платників податків. Думайте і не ведіться на фейкі
Ми сіяли, а тепер подарували, так? Чи це якийсь хитрий план?
**** сіяв ?