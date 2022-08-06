На південному напрямку ЗСУ знищили 79 окупантів, російські склади та техніку, - ОК "Південь"

ЗСУ випалили щонайменше шість російських складів боєприпасів на Херсонщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".

Склади розташовувалися в Бериславському і Херсонському районах

Водночас уточнюється, що ЗСУ завдали чотирьох авіаційних ударів по скупченню противника, двох опорних пунктах та складу боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах.

Крім того, знищено 79 росіян, чотири танки Т-72, дві самохідні гаубиці "Мста-С" та артустановку, радіолокаційну станцію та командно-штабну машину, 10 одиниць броньованої та 11 - іншої автомобільної техніки.

Також ЗСУ уразили два пункти управління 76-ї десантно-штурмової дивізії та 49-ї армії в Чорнобаївці, командно-спостережний пункт ворожої БТГ в Брускінському та район зосередження озброєння і техніки в Олешках.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

