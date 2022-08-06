УКР
На південному напрямку ЗСУ знищили 79 окупантів, російські склади та техніку, - ОК "Південь"

південь

ЗСУ випалили щонайменше шість російських складів боєприпасів на Херсонщині.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".

Склади розташовувалися в Бериславському і Херсонському районах

Водночас уточнюється, що ЗСУ завдали чотирьох авіаційних ударів по скупченню противника, двох опорних пунктах та складу боєприпасів в Бериславському і Херсонському районах.

Крім того, знищено 79 росіян, чотири танки Т-72, дві самохідні гаубиці "Мста-С" та артустановку, радіолокаційну станцію та командно-штабну машину, 10 одиниць броньованої та 11 - іншої автомобільної техніки.

Також ЗСУ уразили два пункти управління 76-ї десантно-штурмової дивізії та 49-ї армії в Чорнобаївці, командно-спостережний пункт ворожої БТГ в Брускінському та район зосередження озброєння і техніки в Олешках.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Це дуже добре, але ,що там за таємні переговори в Стамбулі з гаманцем путіна абрамовичем? Чому нашому народу це знати не положено? Яку частку України йому пропонують після Азову? Арахіс там знову трясе папірцем де абрамович і путін хорші.
06.08.2022 06:53 Відповісти
Миколо, ти б пішов до зеленої влади на сторінки і там поставив би ці запитання. тут вони не читають.
06.08.2022 09:14 Відповісти
Досить займатися зрадойобством.
06.08.2022 09:23 Відповісти
Стандартній звіт. Тільки цифра змінюється. Чому саме 79, а не 80 чи 75?
Чи може москалі щоденно звіт по втратам надають?
06.08.2022 07:12 Відповісти
Як день бабака:кожен день з півдня рашисти мертві, склади, рсзв. Коли вони курва вже закінчаться?
06.08.2022 07:34 Відповісти
Місцеві кажуть, що їх там справді до)(*їща.
06.08.2022 10:38 Відповісти
 
 