У РФ формують нові підрозділи з добровольців без військового досвіду, - ISW

рф

У Росії формується новий добровольчий батальйон "Самара", який увійде до складу 3-го армійського корпусу ЗС РФ. У нього набирають чоловіків у віці від 18 до 50 років без обов'язкового військового досвіду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти ISW раніше повідомляли, що російські війська формують 15-тисячний армійський корпус в Західному військовому окрузі, що базується в Муліно Нижньогородської області. Ймовірно, Кремль планує сформувати цей корпус хоча б частково з добровольчих батальйонів.

Губернатор Омської області Олександр Бутков також повідомив, що Омська область продовжує формування трьох добровольчих батальйонів - "Іртиш", "Авангард" і "Омь" - для перекидання на Донбас і надання інженерної, медичної та матеріально-технічної підтримки.

армія рф (18544) росія (67364)
+20
Унитазов уже не будет. Не будет уже многокилометровых колон, которые беспрепятственно заходили в Киевскую, Черниговскую области, в Херсон.

Будет сырой грязный окоп где-нибудь под Изюмом или Токмаком, холодная осень, минометный прилет, тяжелое ранение - возвращение в Самару без руки/ноги, сначала много боярышника, "друзей", потом - побирание под церквой на окраине Самары.
Из говна вышли, в говно и вернулись ... (Holy Bible)
06.08.2022 07:31 Відповісти
+12
06.08.2022 07:16 Відповісти
+10
М'ясо, фаршироване м'ясним фаршем
06.08.2022 07:00 Відповісти
М'ясо, фаршироване м'ясним фаршем
06.08.2022 07:00 Відповісти
Mienso
06.08.2022 07:04 Відповісти
Є різниця, захищати свою батьківщину, або ж сувати свої криві руці в чужу країну?
06.08.2022 07:08 Відповісти
Не бреши!!! Мінімальна підготовка для тих, кого призвали (а не пішов добровольцем повз призивний пункт) і хто не служив у армії взагалі - два місяці у центрі підготовки! Чи ти думаєш - навкруги тебе люди з Марсу?
Основні напрями підготовки - стрілецька, надання першої медичної допомоги та інженерна (риття окопів) Бо це перше, що рятує життя в бою - уміння захиститься від ворожого вогню
06.08.2022 07:38 Відповісти


щось підсмерджує Лахта
06.08.2022 07:42 Відповісти
Не звертай увагу. Це ботяра.
06.08.2022 07:49 Відповісти
Вчора слухала нещодавнє інтерв'ю з Сергієм Кривоносом на каналі НВ в ютубі. Він критикує нашу підготовку в перші місяці війни, відсутність підготовки до війни, відсутність належної підготовки тро і населення зараз. Неналежне використання добре підготовленого особового складу. І багато чого ще, над чим треба працювати чи треба викоренити, але цього не робиться.
06.08.2022 08:37 Відповісти
є різниця.

у періоді навчання.
06.08.2022 07:40 Відповісти
"ЗСУ могут тренироваться на живых мишенях из россии без особого ущерба для бюджета страны", - не так ли, владимир владимирович?
06.08.2022 07:12 Відповісти
06.08.2022 07:16 Відповісти
типа тех, кто унитазы еще не воровал?
06.08.2022 07:19 Відповісти
Унитазов уже не будет. Не будет уже многокилометровых колон, которые беспрепятственно заходили в Киевскую, Черниговскую области, в Херсон.

Будет сырой грязный окоп где-нибудь под Изюмом или Токмаком, холодная осень, минометный прилет, тяжелое ранение - возвращение в Самару без руки/ноги, сначала много боярышника, "друзей", потом - побирание под церквой на окраине Самары.
Из говна вышли, в говно и вернулись ... (Holy Bible)
06.08.2022 07:31 Відповісти
все таки кареще писати (may be Holy Bible)
06.08.2022 07:44 Відповісти
Батальйоны "шницель па- рузги"
06.08.2022 07:34 Відповісти
It looks like Ukraine will eventually solve the world hunger not only supplying the grains, but also the ground meat.
06.08.2022 07:52 Відповісти
Exactly...
06.08.2022 08:26 Відповісти
rusФАРШ----- COME ON!!!
Well come to UKRAINE......тварі!!!
06.08.2022 07:54 Відповісти
Щоб мародерити військовий досвід не потрібен.
06.08.2022 08:12 Відповісти
Надо чтобы каждый из них заранее брал с собой мешок для себя.
06.08.2022 08:18 Відповісти
Перемелеться - гівно буде...
06.08.2022 09:37 Відповісти
Здохнуть всі.Без варіантів.
06.08.2022 11:15 Відповісти
 
 