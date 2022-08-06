У РФ формують нові підрозділи з добровольців без військового досвіду, - ISW

У Росії формується новий добровольчий батальйон "Самара", який увійде до складу 3-го армійського корпусу ЗС РФ. У нього набирають чоловіків у віці від 18 до 50 років без обов'язкового військового досвіду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти ISW раніше повідомляли, що російські війська формують 15-тисячний армійський корпус в Західному військовому окрузі, що базується в Муліно Нижньогородської області. Ймовірно, Кремль планує сформувати цей корпус хоча б частково з добровольчих батальйонів.

Губернатор Омської області Олександр Бутков також повідомив, що Омська область продовжує формування трьох добровольчих батальйонів - "Іртиш", "Авангард" і "Омь" - для перекидання на Донбас і надання інженерної, медичної та матеріально-технічної підтримки.

