У РФ формують нові підрозділи з добровольців без військового досвіду, - ISW
У Росії формується новий добровольчий батальйон "Самара", який увійде до складу 3-го армійського корпусу ЗС РФ. У нього набирають чоловіків у віці від 18 до 50 років без обов'язкового військового досвіду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).
Експерти ISW раніше повідомляли, що російські війська формують 15-тисячний армійський корпус в Західному військовому окрузі, що базується в Муліно Нижньогородської області. Ймовірно, Кремль планує сформувати цей корпус хоча б частково з добровольчих батальйонів.
Губернатор Омської області Олександр Бутков також повідомив, що Омська область продовжує формування трьох добровольчих батальйонів - "Іртиш", "Авангард" і "Омь" - для перекидання на Донбас і надання інженерної, медичної та матеріально-технічної підтримки.
Основні напрями підготовки - стрілецька, надання першої медичної допомоги та інженерна (риття окопів) Бо це перше, що рятує життя в бою - уміння захиститься від ворожого вогню
щось підсмерджує Лахта
у періоді навчання.
Будет сырой грязный окоп где-нибудь под Изюмом или Токмаком, холодная осень, минометный прилет, тяжелое ранение - возвращение в Самару без руки/ноги, сначала много боярышника, "друзей", потом - побирание под церквой на окраине Самары.
Из говна вышли, в говно и вернулись ... (Holy Bible)
Well come to UKRAINE......тварі!!!