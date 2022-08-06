Російська армія обстріляла із "Градів" та ствольної артилерії Дніпропетровщину, у Нікополі 20 "прильотів", є поранені та руйнування, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Після опівночі російська армія обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч знову видалася неспокійною... Після опівночі російська армія обстріляла з "Градів" Нікопольський район, зі ствольної артилерії - Криворізький.



Як завжди, ударили по житлових кварталах - по людях, які у цей час спали.



У Нікополі 20 прильотів реактивних снарядів. Троє містян поранені. Один з них у лікарні - 58-річний чоловік. У місті понівечені 11 п’ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості. Виведено з ладу газовід, водовід та електромережу. Кілька тисяч людей без світла. Працюють аварійні бригади.



У Криворізькому районі ворог ударив по Зеленодольській громаді. У Мар’янському перебита лінія електропередач. Без світла частина села. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.



зазначається, що в інших районах області на цю хвилину спокійно.

