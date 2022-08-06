Російська армія обстріляла із "Градів" та ствольної артилерії Дніпропетровщину, у Нікополі 20 "прильотів", є поранені та руйнування, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Після опівночі російська армія обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч знову видалася неспокійною... Після опівночі російська армія обстріляла з "Градів" Нікопольський район, зі ствольної артилерії - Криворізький.
Як завжди, ударили по житлових кварталах - по людях, які у цей час спали.
У Нікополі 20 прильотів реактивних снарядів. Троє містян поранені. Один з них у лікарні - 58-річний чоловік. У місті понівечені 11 п’ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості. Виведено з ладу газовід, водовід та електромережу. Кілька тисяч людей без світла. Працюють аварійні бригади.
У Криворізькому районі ворог ударив по Зеленодольській громаді. У Мар’янському перебита лінія електропередач. Без світла частина села. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.
зазначається, що в інших районах області на цю хвилину спокійно.
Об этом пишет Telegram-канал "https://t.me/osintbees/1111 OSINT Бджоли ", специализирующийся на деанонимизации российских оккупантов. Интересно, что родился оккупант на территории Украины, где до сих пор проживают его бывшая жена и дети"
Хай "Амнесті" "на гімно сходить", але моя думка така - зібрать все сімейство в Нікополі і повідомить "родітєля" Сімейку перевозить кожен вечір для ночівлі в інше місце - щоб не вирахували "куда не стрелять" І хай татусь зрозуміє на своїй "рідній крові", що означає "живий щит", яким він користується в Енергодарі!
Ось це і є кровна помста.