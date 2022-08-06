УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9765 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 860 8

Російська армія обстріляла із "Градів" та ствольної артилерії Дніпропетровщину, у Нікополі 20 "прильотів", є поранені та руйнування, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Після опівночі російська армія обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч знову видалася неспокійною... Після опівночі російська армія обстріляла з "Градів" Нікопольський район, зі ствольної артилерії - Криворізький.

Як завжди, ударили по житлових кварталах - по людях, які у цей час спали.

У Нікополі 20 прильотів реактивних снарядів. Троє містян поранені. Один з них у лікарні - 58-річний чоловік. У місті понівечені 11 п’ятиповерхівок, до 40 приватних будинків, дитячий садок та будинок дитячої творчості. Виведено з ладу газовід, водовід та електромережу. Кілька тисяч людей без світла. Працюють аварійні бригади.

У Криворізькому районі ворог ударив по Зеленодольській громаді. У Мар’янському перебита лінія електропередач. Без світла частина села. Попередньо, люди не постраждали", - йдеться в повідомленні.

зазначається, що в інших районах області на цю хвилину спокійно.

Також дивіться: Російська армія обстріляла із "Градів" та "Ураганів" Дніпропетровщину, по Нікополю випущено 40 снарядів, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російська армія обстріляла із Градів та ствольної артилерії Дніпропетровщину, у Нікополі 20 прильотів, є поранені та руйнування, - Резніченко 01

Російська армія обстріляла із Градів та ствольної артилерії Дніпропетровщину, у Нікополі 20 прильотів, є поранені та руйнування, - Резніченко 02

Російська армія обстріляла із Градів та ствольної артилерії Дніпропетровщину, у Нікополі 20 прильотів, є поранені та руйнування, - Резніченко 03

Російська армія обстріляла із Градів та ствольної артилерії Дніпропетровщину, у Нікополі 20 прильотів, є поранені та руйнування, - Резніченко 04

Російська армія обстріляла із Градів та ствольної артилерії Дніпропетровщину, у Нікополі 20 прильотів, є поранені та руйнування, - Резніченко 05

Російська армія обстріляла із Градів та ствольної артилерії Дніпропетровщину, у Нікополі 20 прильотів, є поранені та руйнування, - Резніченко 06

Автор: 

обстріл (30503) ГРАД (152) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (4181)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кого вони там асвабаділі на цей раз?
показати весь коментар
06.08.2022 08:04 Відповісти
"В Украине идентифицировали командира одного из подразделений армии РФ, которое сейчас находится во временно оккупированном городе Энергодар Запорожской области. Им оказался полковник Клименко Вадим Владимирович.

Об этом пишет Telegram-канал "https://t.me/osintbees/1111 OSINT Бджоли ", специализирующийся на деанонимизации российских оккупантов. Интересно, что родился оккупант на территории Украины, где до сих пор проживают его бывшая жена и дети"

Хай "Амнесті" "на гімно сходить", але моя думка така - зібрать все сімейство в Нікополі і повідомить "родітєля" Сімейку перевозить кожен вечір для ночівлі в інше місце - щоб не вирахували "куда не стрелять" І хай татусь зрозуміє на своїй "рідній крові", що означає "живий щит", яким він користується в Енергодарі!
показати весь коментар
06.08.2022 08:30 Відповісти
100%
показати весь коментар
06.08.2022 08:40 Відповісти
А ти не думав, що той "татусь" срати хотів і на свою екс-дружину і на власних дітей?
показати весь коментар
06.08.2022 09:11 Відповісти
Ну тоді і х#й з ними! Знаходити інших родичів кацапських посипак і підштовхувати під обстрілb і так далі....
Ось це і є кровна помста.
показати весь коментар
06.08.2022 09:47 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
показати весь коментар
06.08.2022 10:39 Відповісти
А про Харків вже ні гу-гу... А там нічні пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились в Чугуївському (1) районі області та Слобідському (1) районі міста Харкова. Горів приватний житловий будинок та одноповерхова будівля. Це вже буденна справа. Вже звикаємо й чорствіємо. Як би зостатися людьми...
показати весь коментар
06.08.2022 11:59 Відповісти
Поверніть Геннадія Корбана в Україну ! Начальник штабу оборони Дніпра та Дніпропетровської області Г. КОРБАН повинен керувати силами ТрО знаходячись безпосередньо на місці. а не в онлайн. Поверніть Корбану громадянство України. це несправедливо - БЕЗПІДСТАВНО позбавляти українського патріота громадянства. порушуючи Конституцію Укріїни.
показати весь коментар
06.08.2022 18:00 Відповісти
 
 