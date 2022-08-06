Наразі не бачимо готовності РФ до завершення війни шляхом перемовин, - посол США в ООН Томас-Грінфілд

Росія не хоче завершувати війну в Україні шляхом переговорів.

Про це у п'ятницю в Гані під час турне африканськими країнами сказала посол США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я чула від декого, що африканці не хочуть, щоб на них тиснули з вимогою обрати одну зі сторін чи підтримати певну позицію. Я розумію це. Ніхто із нас не хоче повторення холодної війни. І африканці мають право визначати свою зовнішньополітичну позицію без тиску та маніпуляцій, без погроз", - сказала вона під час виступу.

При цьому вона попросила зрозуміти, що саме через Росію, а не через Україну, десятки мільйонів африканців опинилися перед загрозою голоду.

"Я чула, як багато африканських лідерів кажуть, що вони хочуть дипломатичного завершення цієї війни. І ми не можемо з цим не погодитися. Москві та Києву потрібно буде знайти способи жити разом у мирі. Розбіжності завжди краще вирішувати за столом переговорів, а не на полі бою. На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова прийняти дипломатичне рішення", – сказала пані посол.

Вона додала, що діалог та переговори мають відбуватися на умовах, які визначить український народ.