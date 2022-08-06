УКР
Наразі не бачимо готовності РФ до завершення війни шляхом перемовин, - посол США в ООН Томас-Грінфілд

війна,руйнування

Росія не хоче завершувати війну в Україні шляхом переговорів.

Про це у п'ятницю в Гані під час турне африканськими країнами сказала посол США при ООН Лінда Томас-Грінфілд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я чула від декого, що африканці не хочуть, щоб на них тиснули з вимогою обрати одну зі сторін чи підтримати певну позицію. Я розумію це. Ніхто із нас не хоче повторення холодної війни. І африканці мають право визначати свою зовнішньополітичну позицію без тиску та маніпуляцій, без погроз", - сказала вона під час виступу.

При цьому вона попросила зрозуміти, що саме через Росію, а не через Україну, десятки мільйонів африканців опинилися перед загрозою голоду.

"Я чула, як багато африканських лідерів кажуть, що вони хочуть дипломатичного завершення цієї війни. І ми не можемо з цим не погодитися. Москві та Києву потрібно буде знайти способи жити разом у мирі. Розбіжності завжди краще вирішувати за столом переговорів, а не на полі бою. На жаль, ми не бачимо жодних ознак того, що Росія готова прийняти дипломатичне рішення", – сказала пані посол.

Вона додала, що діалог та переговори мають відбуватися на умовах, які визначить український народ.

ООН (3422) перемовини (3070) посол (1131) росія (67364) США (24146) Томас-Грінфілд Лінда (51)
+6
С руzzким диктаторским режимом можно вести переговоры, но при этом их нужно лупить, безостановочно, на всех направлениях и всеми доступными средствами .
(Boris Johnson)
06.08.2022 09:10 Відповісти
+4
Такого і не буде.
Питання в тому - або вони, або ми.
06.08.2022 08:41 Відповісти
+3
При словах ''переговори'', ''діалог'' потрібно стріляти на звук.
06.08.2022 09:03 Відповісти
А що ж там зеля мутить в Стамбулі з арахісом і абрамовичем? Продають якусь частину України?
06.08.2022 08:36 Відповісти
Звичайно,бо не можна побачити те чого немає...
06.08.2022 08:41 Відповісти
06.08.2022 08:41 Відповісти
Питання стоїть більш широко або раZкій мир або західна демократія. Захід це розуміє. Буде дуже важко всім, якщо він повторить помилку як після розвалу Рейганом і Тетчер оскаженілого ядерного совка . Україна, на жаль опинилась на лінії вогню і платить зараз велику ціну тільки з провини свого ж суспільства, а також з продажності деяких політиків заходу. Україна ще 30 років назад мала піти шляхом Литви, Естонії , Латвії, Польщі ну хоча б тої ж Угорщини, гуртуватись і захищати лідерів таких як Чорновіл та виривати з корінням бурьян вітренчих, януковощів, кучмів...... І тоді, б не було цієї війни.
06.08.2022 09:43 Відповісти
А виходячи з такого -
https://twitter.com/i/status/1555832939337883648
то це вже може бути не питанням політичної системи, а питанням фізичного існування людей мінімум на європейскій частині. Це ПОВИНЕН бачити ВЕСЬ світ і зробити нарешті вибір.
06.08.2022 12:08 Відповісти
Треба битися -- покои нам тільки сниця
06.08.2022 08:54 Відповісти
Якось насрати на африканські країни та їхню думку.
06.08.2022 09:01 Відповісти
06.08.2022 09:03 Відповісти
06.08.2022 09:10 Відповісти
-Переговоры? Это можно, но вывод войск РФ и выплата контрибуций Украине - вперёд!
06.08.2022 12:44 Відповісти
Це коню навіть зрозуміло з першого дня ************ вторгнення.
06.08.2022 17:23 Відповісти
 
 