Перешкодами до ліквідації ядерної зброї є, зокрема, неспровоковане вторгнення Росії в Україну, брязкання Китаєм зброєю в Тайванській протоці, проблеми з Іранською ядерною угодою, - Пентагон

Міністерство оборони США "не бажає нічого більше, ніж повної ліквідації всієї ядерної зброї у світі", але нині для цього є чимало перешкод.

Про це сказав заступник міністра з питань політики Колін Каль, виступаючи у віртуальному режимі на конференції ООН щодо виконання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що відбувається у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогоднішня обстановка у сфері безпеки складніша, ніж будь-коли після закінчення холодної війни... - сказав він. - Безліч викликів впливають на прогрес у досягненні цілей Договору про нерозповсюдження ядерної зброї".

Серед перешкод на шляху до ліквідації всієї ядерної зброї Каль назвав "неспровоковане вторгнення Росії в Україну та бездумну ядерну риторику"; швидке розширення, модернізацію та диверсифікацію потенціалу ядерної зброї в Китаї, а також його брязкання зброєю в Тайванській протоці; проблеми з Іранською ядерною угодою; можливі приготування Північної Кореї до проведення чергового ядерного випробування.

Він нагадав, що в березні цього року Пентагон підготував свою стратегію національної оборони та огляд ядерної політики для Конгресу.

Несекретні версії цих матеріалів мають стати загальнодоступними в найближчому майбутньому, додав він.

За його словами, в огляді робиться акцент на прихильності США ядерній модернізації задля безпечного, надійного та ефективного ядерного стримування, вжитті заходів зниження ролі ядерної зброї у світі, контролі над озброєннями, посиленні безпеки за допомогою неядерного потенціалу, взаємодії між ядерними державами для зміцнення стратегічної стабільності й зменшення ризику ядерної війни.

"Сполучені Штати відверто визнають і підтверджують, що ядерну війну не можна виграти й ніколи не можна вести, - сказав він. - Ми закликаємо держави, які володіють ядерною зброєю, взаємодіяти зі США для зниження ризиків і забезпечити прозорість щодо ядерного потенціалу й доктрини".

Конференція країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї триває з 1 по 26 серпня у Нью-Йорку.

Також читайте: МЗС РФ: Жоден сценарій ядерного удару не має відношення до України