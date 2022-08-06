Перешкодами до ліквідації ядерної зброї є, зокрема, неспровоковане вторгнення Росії в Україну, брязкання Китаєм зброєю в Тайванській протоці, проблеми з Іранською ядерною угодою, - Пентагон
Міністерство оборони США "не бажає нічого більше, ніж повної ліквідації всієї ядерної зброї у світі", але нині для цього є чимало перешкод.
Про це сказав заступник міністра з питань політики Колін Каль, виступаючи у віртуальному режимі на конференції ООН щодо виконання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що відбувається у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Сьогоднішня обстановка у сфері безпеки складніша, ніж будь-коли після закінчення холодної війни... - сказав він. - Безліч викликів впливають на прогрес у досягненні цілей Договору про нерозповсюдження ядерної зброї".
Серед перешкод на шляху до ліквідації всієї ядерної зброї Каль назвав "неспровоковане вторгнення Росії в Україну та бездумну ядерну риторику"; швидке розширення, модернізацію та диверсифікацію потенціалу ядерної зброї в Китаї, а також його брязкання зброєю в Тайванській протоці; проблеми з Іранською ядерною угодою; можливі приготування Північної Кореї до проведення чергового ядерного випробування.
Він нагадав, що в березні цього року Пентагон підготував свою стратегію національної оборони та огляд ядерної політики для Конгресу.
Несекретні версії цих матеріалів мають стати загальнодоступними в найближчому майбутньому, додав він.
За його словами, в огляді робиться акцент на прихильності США ядерній модернізації задля безпечного, надійного та ефективного ядерного стримування, вжитті заходів зниження ролі ядерної зброї у світі, контролі над озброєннями, посиленні безпеки за допомогою неядерного потенціалу, взаємодії між ядерними державами для зміцнення стратегічної стабільності й зменшення ризику ядерної війни.
"Сполучені Штати відверто визнають і підтверджують, що ядерну війну не можна виграти й ніколи не можна вести, - сказав він. - Ми закликаємо держави, які володіють ядерною зброєю, взаємодіяти зі США для зниження ризиків і забезпечити прозорість щодо ядерного потенціалу й доктрини".
Конференція країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї триває з 1 по 26 серпня у Нью-Йорку.
Официальные данные показывают, что в феврале иностранные инвесторы сбросили китайские государственные облигации более чем на $30 млрд, поставив исторический рекорд.
Отток капитала из Китая такого масштаба и интенсивности, как сейчас - беспрецедентен. Особенно учитывая то, что мы не видим подобного оттока с остальных развивающихся рынков. Время оттока - набиравшего обороты с начала российского вторжения в Украину - может означать, что иностранные инвесторы начали смотреть на Китай в новом свете, однако делать какие-то окончательные выводы еще рано», - пишет главный экономист ИМФ Робин Брукс.
За підсумками торгів 14 березня індекс Hang Seng China Enterprises, який відстежує динаміку акцій китайських компаній, знизився на 7,74%, досягнувши на момент 6 513,84 пунктів. Це падіння стало найсильнішим внутрішньоденним обвалом для паперів китайських компаній із листопада 2008 року.
Індекс Hang Sang Tech, до складу якого входять 30 найбільших технологічних компаній Китаю, впав на 11,87%.
У Китаї проводять екстрені засідання уряду. Вони намагаються знайти вихід із ситуації. Глибина фінансової кризи, розмір "мильної бульбашки", яку вони надули в результаті іпотеки, у сотню, якщо не в тисячу, разів перевищує той, який був у нас з вами. Пам'ятаєте 2008 рік?.. У нас були відлуння світової кризи, коли банки почали обвалюватися внаслідок "іпотечної бульбашки" - пороздавали гроші, не враховуючи платоспроможність, тож відсоток неповернення кредитів перевищив 8%. Банки впали", - зазначив експерт.
За його словами, розмір "китайської мильної бульбашки" в іпотеці становить 8 трлн доларів. Для китайської економіки це може стати катастрофою.
Массовый отток? 30 лярдов? Во-первых в феврале все было немного иначе, там массово останавливали доставки, дальше отток прекратился. Просто сейчас еще по ситуации с Тайванем немного будет оттока. Но суть не в этом.
Как бы ты не прыгал на двери, по всем прогнозам, экономика Китая через 50 лет будет больше экономики США и ЕС вместе взятой. И уже на душу населения отставание будет не 4 раза, а скажем 2. И это при том, повторюсь, что у Китая 2/3 населения живут на 300 баксов месяц.
Конечно США, на длинной дистанции, теоретически могут попытаться перенести производства в другие страны. Но это триллионы долларов и лет 15-20. Бизнес к этому просто не готов. Китай их устраивает. Что будет в той же Индии, Вьетнаме или еще где большой вопрос.
