УКР
Перешкодами до ліквідації ядерної зброї є, зокрема, неспровоковане вторгнення Росії в Україну, брязкання Китаєм зброєю в Тайванській протоці, проблеми з Іранською ядерною угодою, - Пентагон

Міністерство оборони США "не бажає нічого більше, ніж повної ліквідації всієї ядерної зброї у світі", але нині для цього є чимало перешкод.

Про це сказав заступник міністра з питань політики Колін Каль, виступаючи у віртуальному режимі на конференції ООН щодо виконання Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що відбувається у Нью-Йорку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогоднішня обстановка у сфері безпеки складніша, ніж будь-коли після закінчення холодної війни... - сказав він. - Безліч викликів впливають на прогрес у досягненні цілей Договору про нерозповсюдження ядерної зброї".

Серед перешкод на шляху до ліквідації всієї ядерної зброї Каль назвав "неспровоковане вторгнення Росії в Україну та бездумну ядерну риторику"; швидке розширення, модернізацію та диверсифікацію потенціалу ядерної зброї в Китаї, а також його брязкання зброєю в Тайванській протоці; проблеми з Іранською ядерною угодою; можливі приготування Північної Кореї до проведення чергового ядерного випробування.

Він нагадав, що в березні цього року Пентагон підготував свою стратегію національної оборони та огляд ядерної політики для Конгресу.

Несекретні версії цих матеріалів мають стати загальнодоступними в найближчому майбутньому, додав він.

За його словами, в огляді робиться акцент на прихильності США ядерній модернізації задля безпечного, надійного та ефективного ядерного стримування, вжитті заходів зниження ролі ядерної зброї у світі, контролі над озброєннями, посиленні безпеки за допомогою неядерного потенціалу, взаємодії між ядерними державами для зміцнення стратегічної стабільності й зменшення ризику ядерної війни.

"Сполучені Штати відверто визнають і підтверджують, що ядерну війну не можна виграти й ніколи не можна вести, - сказав він. - Ми закликаємо держави, які володіють ядерною зброєю, взаємодіяти зі США для зниження ризиків і забезпечити прозорість щодо ядерного потенціалу й доктрини".

Конференція країн-учасниць Договору про нерозповсюдження ядерної зброї триває з 1 по 26 серпня у Нью-Йорку.

Також читайте: МЗС РФ: Жоден сценарій ядерного удару не має відношення до України

Після того як поступили з Україною, жодна держава не відмовиться від ядерної зброї.
06.08.2022 09:02 Відповісти
А какие претензии должны к ним быть у зебилья? Вы сами избираете периодически просрусскую власть. Претензии только к себе должны быть. Как говорится. За дурною головою рукам нема покою.
06.08.2022 09:17 Відповісти
Джина випустили з пляшки і назад його вже не загониш.
06.08.2022 08:48 Відповісти
Джина випустили з пляшки і назад його вже не загониш.
06.08.2022 08:48 Відповісти
Джина будуть вимінювати на їжу, пепсі і джинси. Компания "PepsiCo" навіть колись мала шостий у світі за розміром флот з такої нагоди)
06.08.2022 09:06 Відповісти
Після того як поступили з Україною, жодна держава не відмовиться від ядерної зброї.
06.08.2022 09:02 Відповісти
Крім відмов/згод щє має бути можливість обслуговувати цю зброю. І ось ця можливість може зникнути у будь-якій країні, як сама, так і з зовнішньою допомогою.
06.08.2022 09:10 Відповісти
И как она исчезнет в Штатах, Китае, Раиссе, Британии, Франции? Передушат учёных? Это может сработать с КНДР, может еще с Индией и Пакистаном. Не более того.
06.08.2022 09:14 Відповісти
А з якого переляку ви Китай з Раісею відокремили від Пакістану з Індією та КНДР?
06.08.2022 09:19 Відповісти
Пакистан, Индия и КНДР как и являются странами с отсутствием научных школ. Это тупо срусское ЯО перевальцованное.
06.08.2022 09:37 Відповісти
русского яо не существует, совок спёр яо у сша...
06.08.2022 09:47 Відповісти
А амеры у Германии
06.08.2022 14:45 Відповісти
Теперь таку можливість нашли все у кого есть яо, и даже у кого его ещё пока нет. И как видите все боятся ядерной войны, но отказаться от ядерного оружия боятся ещё больше.
06.08.2022 09:19 Відповісти
Навряд чи кітай чи роіся будуть жерти яо, коли обрушиться їх економіка (а їх економічні системи зараз балансують на грані краху).
показати весь коментар
Не смешите про обрушение. Яо намного дешевле не ядерных аналогов и намного эффективнее, как видите, в международной политике.
показати весь коментар
Ви мабуть погано собі уявляєте, скільки коштує обслуговувати яо і як часто це треба робити, а також у яких масштабах.
показати весь коментар
Это вы плохо представляете сколько это стоит, но Гугл вам поможет, могу сразу подсказать в более чем десяток а то и десятки раз дешевле чем все содержание обычного. А по эффективности, даже если сравнить к примеру крылатые ракеты несущие около пол тонны тротила по максимуму и десяток кг яз мощностью почти в сотню килотонн, то эффективнее яз в 200 тыс раз, и даже пусть в сто раз дороже содержание но эффективнее все равно в 2000 раз.
показати весь коментар
Для сдерживания хватило бы и обычного оружия

Поки лаптєстан існує, спокою в світі не буде. "И точка".
показати весь коментар
Завжди будуть недолюдки, які хочуть знищити інших людей і народи, тільки за те, що ті показують, що бути демократичними, вільними і цивілізованим - це добре. Тому завжди повинна бути зброя, яка зможе вибити в цих диктаторів з голови ці думки разом з мізками.
показати весь коментар
Дураков больше нет
06.08.2022 09:08 Відповісти
Один ублюдок вже гниє в землі, рижий ще проїдає разом з пінчуком вкрадені в людей мільярди і у влади до них ніяких претензій.
06.08.2022 09:09 Відповісти
А какие претензии должны к ним быть у зебилья? Вы сами избираете периодически просрусскую власть. Претензии только к себе должны быть. Как говорится. За дурною головою рукам нема покою.
06.08.2022 09:17 Відповісти
Не "прорусскую" (кадирка чи бурят, хіба русскіє?), а проросійську, прокацапську, промосковську. В 1993 влада було комуняцька, не люстрована, а не прокацапська.
06.08.2022 11:05 Відповісти
Такі під@ри як ти й голосують за малороську шваль, такі вибирали кучму і януковича, такі завжди перекладають відповідальність зі злочинців на жертв, тому вали на свої мокшанські болота і вий там.
06.08.2022 11:31 Відповісти
Слышь ты, лишнехромосомный, пи...ра в зеркале увидишь, сын шл...хи подзаборной.
Я никогда за эту шваль не голосовал, в отличии от таких как ты. Так что утрись по тихому и хавай что выбрал.
06.08.2022 13:04 Відповісти
Порохосос *************, ніхто її не обирав цієї влади. Порівняй явку з 2014, дільниці були пусті.
Коли промацковські олігархи виставляють на вибір лише прокацапське лайно, як електорат може обрати демократичну владу?
06.08.2022 16:13 Відповісти
Представляю этот "безопасный мир". Когда ЯО только у всяких изгоев, типа Раисси и КНДР.
06.08.2022 09:15 Відповісти
ЯО КНДР, це ЯО Китаю. Як показує історія, корумповані диктатури можуть тільки перерозподілювати ресурси, але не можуть створювати умов для самостійного інклюзивного розвитку економічних інституцій. Тому рано чи піздно Китай звільниться від коммі-непотрібу, або згине. Поточні процеси у китайській економіці на це вже натякають, Китай бачить цей тупік і тому починає брязкати зброєю: стандартний крок диктатур для відволікання уваги населення від внутрішніх проблем. Рашка йде тим самим шляхом, тільки трохи попереду Китая.
показати весь коментар
Чего? Что там намекает? Что Китай за 20 лет догнал США по ВВП намекает? Они как раз имеют все шансы на успех. Там 2/3 населения готова работать за еду. В Европе и США таких нет. А коммуняки там весьма условно. Их в экономике минимум. Потому ничем глобально этот строй от амеровского с его 2 партиями не отличается. По большому счету.
показати весь коментар
Это удел жителей банановых диктатур, хвалиться ввп, но забывать, что это ввп делится на 4х большее количество клювов. В Китае начались серьезные проблемы в экономике, именно потому, что коммуняки максимально вмешиваются в экономику и вливают дотации туда, куда требует партия, а не туда, куда нужно для развития китайского рынка. Сейчас идёт массовый отток капитала из Китая:

Официальные данные показывают, что в феврале иностранные инвесторы сбросили китайские государственные облигации более чем на $30 млрд, поставив исторический рекорд.
Отток капитала из Китая такого масштаба и интенсивности, как сейчас - беспрецедентен. Особенно учитывая то, что мы не видим подобного оттока с остальных развивающихся рынков. Время оттока - набиравшего обороты с начала российского вторжения в Украину - может означать, что иностранные инвесторы начали смотреть на Китай в новом свете, однако делать какие-то окончательные выводы еще рано», - пишет главный экономист ИМФ Робин Брукс.



За підсумками торгів 14 березня індекс Hang Seng China Enterprises, який відстежує динаміку акцій китайських компаній, знизився на 7,74%, досягнувши на момент 6 513,84 пунктів. Це падіння стало найсильнішим внутрішньоденним обвалом для паперів китайських компаній із листопада 2008 року.

Індекс Hang Sang Tech, до складу якого входять 30 найбільших технологічних компаній Китаю, впав на 11,87%.



У Китаї проводять екстрені засідання уряду. Вони намагаються знайти вихід із ситуації. Глибина фінансової кризи, розмір "мильної бульбашки", яку вони надули в результаті іпотеки, у сотню, якщо не в тисячу, разів перевищує той, який був у нас з вами. Пам'ятаєте 2008 рік?.. У нас були відлуння світової кризи, коли банки почали обвалюватися внаслідок "іпотечної бульбашки" - пороздавали гроші, не враховуючи платоспроможність, тож відсоток неповернення кредитів перевищив 8%. Банки впали", - зазначив експерт.

За його словами, розмір "китайської мильної бульбашки" в іпотеці становить 8 трлн доларів. Для китайської економіки це може стати катастрофою.

. Пам'ятаєте 2008 рік?.. У нас були відлуння світової кризи, коли банки почали обвалюватися внаслідок "іпотечної бульбашки" - пороздавали гроші, не враховуючи платоспроможність, тож відсоток неповернення кредитів перевищив 8%. Банки впали", - зазначив експерт.

За його словами, розмір "китайської мильної бульбашки" в іпотеці становить 8 трлн доларів. Для китайської економіки це може стати катастрофою.
06.08.2022 10:01 Відповісти
Ты забываешь другое, экономист мамкин. Что и 40 лет назад у них было в 4 раза больше клювов. И даже больше. Только вот доля китайского ВВП с 1980 года в мировом выросла в 11 раз, а амерского - упала.
Массовый отток? 30 лярдов? Во-первых в феврале все было немного иначе, там массово останавливали доставки, дальше отток прекратился. Просто сейчас еще по ситуации с Тайванем немного будет оттока. Но суть не в этом.
Как бы ты не прыгал на двери, по всем прогнозам, экономика Китая через 50 лет будет больше экономики США и ЕС вместе взятой. И уже на душу населения отставание будет не 4 раза, а скажем 2. И это при том, повторюсь, что у Китая 2/3 населения живут на 300 баксов месяц.
06.08.2022 13:10 Відповісти
Ты никак не поймешь, что наличие лишних клювов, готовых работать за еду это не минус Китая, а плюс. Это огромные резервы.
06.08.2022 13:18 Відповісти
Никаких шансов на успех без поклонов технологиям США/ЕС и торговле с ними у них нет. Но даже в случае нормальных отношений во внешней торговле, остаются огромные вызревшие ипотечный и банковский кризисы, которые Китай прямо сейчас не знает как решить, и которые могут катастрофично сказаться на экономике Китая (собственно, уже сказываются, просто не понятно еще, сумеет Китай что-то изменить или с той же интенсивностью и сдуется, как начал в этом году...
показати весь коментар
Я может тебе открою Америку, но сейчас вообще грядет мировая рецессия. Причем на года 3-4. Как только начинается кризис в мире Китай вытянет его лучше, чем страны ЕС и США. Почему? Да ровно потому же. Там готовы работать за еду, а в США и ЕС не готовы.
Конечно США, на длинной дистанции, теоретически могут попытаться перенести производства в другие страны. Но это триллионы долларов и лет 15-20. Бизнес к этому просто не готов. Китай их устраивает. Что будет в той же Индии, Вьетнаме или еще где большой вопрос.
показати весь коментар
З іншого боку наявність яо розвязує руки негідникам і штовхає на безглуздя. Якби у рахи не було яо то не нападала на Украіну чи інші держави, боячись поразки. Яо для них як останній козир в поганій грі чи страхівка від краху.
показати весь коментар
"...робиться акцент на прихильності США ядерній модернізації задля безпечного, надійного та ефективного ядерного стримування." Это о бомбах В61-12. Очень полезная вещь для Куйла и почти экологически чистая. Сегодня, кстати, годовщина Хиросимы. Пора бы повторить по Москве.
показати весь коментар
Я б і в 1991 році порвав стосунки з росіянами і подав заявку на вступ у НАТО... Але тоді так думало лише відстоків 10% людей... Плюс я тоді був неповнолітній як і більшість ******** прихильників НАТО.
показати весь коментар
А чего далеко ходить. В 2013 году за вступление в НАТО Украины было 15% населения. Раиссу дружественной страной считало 85% населения. Все проблемы наше общество создало себе само, по большому счету.
показати весь коментар
Единственное препятствие это ядерные державы.
показати весь коментар
Ніхто і ніколи вже від ядерної зброї не відмовиться,в тому числі і США.Ядерна зброя це гарантія безпеки,ну або тисячі балістичних і крилатих ракет.
показати весь коментар
А тим часом агресор обстіляв ЗАЕС із артилерії. Ситуація критична.
https://biz.censor.net/news/3358866/okupanty_dvichi_obstrilyaly_zaporizku_aes_vidklyucheno_odyn_z_energoblokiv_energoatom#comment_78931088
показати весь коментар
Створили собі на голову. А володіють цим всякі вилупки. А далі його лише більше. Ну то і буде скоро повний тарарах, скільки можно. Бути людиною вже не звучить гордо.
показати весь коментар
