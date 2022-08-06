361 дитина загинула в Україні через агресію РФ, понад 702 - поранені, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 6 серпня 2022 року більш як 1063 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 361 дитина загинула та понад 702 зазнали поранень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

​​Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.



"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 371, Харківській - 197, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 58, Херсонській - 55, Запорізькій – 40", - йдеться в повідомленні.



Так, 5 серпня внаслідок обстрілу м. Миколаєва зазнав поранення 13-річний хлопчик.



Стало відомо, що 28 липня через обстріли с. Чорнобаївка Херсонської області поранено малолітнього хлопчика.



Крім того, 22 березня внаслідок обстрілів м. Ізюм Харківської області зазнав смертельних поранень 6-річний хлопчик.



Також стало відомо, що 21 червня внаслідок обстрілів с. Малі Проходи Харківської області від тілесних ушкоджень загинув 12-річний хлопчик.



Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2211 закладів освіти. З них 230 зруйновано повністю.

