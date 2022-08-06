361 дитина загинула в Україні через агресію РФ, понад 702 - поранені, - Офіс генпрокурора
Станом на ранок 6 серпня 2022 року більш як 1063 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 361 дитина загинула та понад 702 зазнали поранень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 371, Харківській - 197, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 58, Херсонській - 55, Запорізькій – 40", - йдеться в повідомленні.
Так, 5 серпня внаслідок обстрілу м. Миколаєва зазнав поранення 13-річний хлопчик.
Стало відомо, що 28 липня через обстріли с. Чорнобаївка Херсонської області поранено малолітнього хлопчика.
Крім того, 22 березня внаслідок обстрілів м. Ізюм Харківської області зазнав смертельних поранень 6-річний хлопчик.
Також стало відомо, що 21 червня внаслідок обстрілів с. Малі Проходи Харківської області від тілесних ушкоджень загинув 12-річний хлопчик.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2211 закладів освіти. З них 230 зруйновано повністю.
Одужання пораненим.