Окупанти завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Індустріальному районі Харкова, - Синєгубов

Окупанти знову завдали ударів по Харкову. Ракети випустили із сусіднього Бєлгорода. Вчергове під прицілом - виключно цивільна інфраструктура.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, близько 1 години ночі вдарили по Слобідському району Харкова, горіла покрівля одноповерхової нежитлової будівлі.

"Зафіксували влучання ракет на території об’єкту інфраструктури в Індустріальному районі. Через кілька хвилин окупанти вдарили ракетою по населеному пункту Харківського району. У прилеглих нежитлових приміщеннях, біля яких упав снаряд, вибило вікна. Жертв та постраждалих немає", - інформує очільник регіону.

"За даними військових, кілька ракет "не захотіли" покидати рідний Бєлгород, і підірвалися на території РФ", - розповідає Синєгубов.

"Не видаючи військову таємницю: сьогодні на Харківщині не долетіли "за призначенням" немало "подарунків" від росіян. За що вкотре дякуємо нашим ЗСУ!", - додає він.

Синєгубов також інформує, що в області протягом доби росіяни завдавали багаторазових ударів по Золочівській громаді, є пошкодження приватних домоволодінь та господарчих споруд.

Крім того, окупанти протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський, Ізюмський райони.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби по області зазнали поранень від обстрілів та госпіталізовані 2 людей: 41-річний чоловік та жінка 37 років в Ізюмському районі. Їхній стан - середній", - інформує очільник регіону.

Він також нагадує, що бої на Харківщині тривають: загарбники продовжуть вести розвідку та намагаються атакувати позиції наших захисників.

"Тримаємося на всіх напрямках", - резюмує Синєгубов.