УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8561 відвідувач онлайн
Новини Війна
1 820 3

Окупанти завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Індустріальному районі Харкова, - Синєгубов

прокуратура,харків

Окупанти знову завдали ударів по Харкову. Ракети випустили із сусіднього Бєлгорода. Вчергове під прицілом - виключно цивільна інфраструктура.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, близько 1 години ночі вдарили по Слобідському району Харкова, горіла покрівля одноповерхової нежитлової будівлі.

"Зафіксували влучання ракет на території об’єкту інфраструктури в Індустріальному районі. Через кілька хвилин окупанти вдарили ракетою по населеному пункту Харківського району. У прилеглих нежитлових приміщеннях, біля яких упав снаряд, вибило вікна. Жертв та постраждалих немає", - інформує очільник регіону.

"За даними військових, кілька ракет "не захотіли" покидати рідний Бєлгород, і підірвалися на території РФ", - розповідає Синєгубов.

"Не видаючи військову таємницю: сьогодні на Харківщині не долетіли "за призначенням" немало "подарунків" від росіян. За що вкотре дякуємо нашим ЗСУ!", - додає він.

Синєгубов також інформує, що в області протягом доби росіяни завдавали багаторазових ударів по Золочівській громаді, є пошкодження приватних домоволодінь та господарчих споруд.

Також читайте: Росіяни обстріляли Харків: попередньо прилетіло до Слобідського району, - мер Терехов

Крім того, окупанти протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський, Ізюмський райони.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби по області зазнали поранень від обстрілів та госпіталізовані 2 людей: 41-річний чоловік та жінка 37 років в Ізюмському районі. Їхній стан - середній", - інформує очільник регіону.

Він також нагадує, що бої на Харківщині тривають: загарбники продовжуть вести розвідку та намагаються атакувати позиції наших захисників.

"Тримаємося на всіх напрямках", - резюмує Синєгубов.

Автор: 

обстріл (30503) ракети (4153) Харків (5858) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (862) Бєлгород (517)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Верховне нахвалялось бити у відповідь. Подивимось.
показати весь коментар
06.08.2022 09:18 Відповісти
Сказочник Синегубов.
показати весь коментар
06.08.2022 09:27 Відповісти
Очень радует не вылет--- одно хреново, прилет. Пора отвечать--- пусть будет что будет. Ведь все равно придется. У войны всякой только два варианта ее прекратить. Или победа, или поражение. Мы упрямо ищем третий выход, зная что его нет. Пора решать. Дотянем до зимы так, проклянем все в своей жизни. Ведь тоже это знаем.
показати весь коментар
06.08.2022 12:55 Відповісти
 
 