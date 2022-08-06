Вночі ворог завдав ракетних ударів по Миколаєву, двоє людей отримали поранення, - Кім

Окупанти здійснили обстріл обласного центру, пошкоджено житлові будинки, є потерпілі.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім

6 серпня, близько 3:30, ворог завдав ракетних ударів по місту. Внаслідок чого важкі поранення отримали дві людини, є пошкодження житлових будівель. Детальна інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.

Вранці, 6 серпня, орієнтовно о 4:30 окупанти обстріляли території поза межами сіл Поляна, Степове, Широке, Червона Долина. Станом на 9:00 також відбуваються з певною періодичністю обстріли в Широківській громаді. Постраждалих немає.

Протягом доби окупанти обстріляли житлові квартали Корабельного району Миколаєва. Відомо про 21 пораненого, серед яких 13-річний підліток. Одна особа загинула. Пошкоджено 21 приватний будинок. У 17 з них є влучання уламків від боєприпасів у дах, вибиті вікна та понівечений фасад. Ще у 4 приватних будинках стались пожежі внаслідок обстрілу. У 5 багатоповерхівках вибиті вікна. Також пошкоджені будівлі двох приватних підприємств.

У області протягом доби зафіксовані ворожі обстріли території с. Новомиколаївка Первомайської громади. Внаслідок чого відбулося загоряння будинку та двох господарських споруд, чисельні займання сухостою на прибудинкових територіях та парковій зоні. Постраждалих немає.

Також окупанти близько 22:30 5 серпня обстріляли село Червона Долина Широківської громади. Внаслідок чого пошкоджені житлові будинки та сільгоспбудівлі в домогосподарствах. Влучання теж були по дорогах. Також вчора були обстріли біля с. Широке.

За останню добу інтенсивність обстрілів населених пунктів Березнегуватської громади, що знаходяться на лінії розмежування, збільшилась. 5 серпня, внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків на відкритій території громади відбулося загоряння сухої трави, лісосмуги та пожнивних залишків. Інформація щодо потерпілих відсутня. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

