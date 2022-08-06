Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 41,9 тис. осіб, 223 літаки, 191 гелікоптер, 1 802 танки та 4 051 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 41 900 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.08 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 41900 (+250) осіб ліквідовано,

танків - 1802 (+10) од,

бойових броньованих машин - 4051 (+19) од,

артилерійських систем - 955 (+5) од,

РСЗВ - 260 (+0) од,

засоби ППО - 127 (+4) од,

літаків - 223 (+0) од,

гелікоптерів - 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 744 (+2),

крилаті ракети - 182 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2970 (+6) од,

спеціальна техніка - 85 (+2).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донецькому напрямку українські морські піхотинці ліквідували 20 окупантів та знищили бойову бронемашину

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.