Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 41,9 тис. осіб, 223 літаки, 191 гелікоптер, 1 802 танки та 4 051 броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 41 900 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.08 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 41900 (+250) осіб ліквідовано,

танків - 1802 (+10) од,

бойових броньованих машин - 4051 (+19) од,

артилерійських систем - 955 (+5) од,

РСЗВ  - 260 (+0) од,

засоби ППО - 127 (+4) од,

літаків - 223 (+0) од,

гелікоптерів - 191 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 744 (+2),

крилаті ракети  - 182 (+0),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2970 (+6) од,

спеціальна техніка - 85 (+2).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донецькому напрямку українські морські піхотинці ліквідували 20 окупантів та знищили бойову бронемашину

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.

армія рф (18544) Генштаб ЗС (7158) знищення (8076) техніка (1896) втрати (4544)
ЗСУ солідно завдали втрат окупантам. Слава ЗСУ.👍👍👍
06.08.2022 09:27 Відповісти
Кстати, Крым раша тоже разбомбит под ноль, когда будет отступать(
06.08.2022 09:28 Відповісти
Якщо бомбілка не відвалиться
06.08.2022 09:37 Відповісти
06.08.2022 09:36 Відповісти
Дуже рибний день: зашкварених орків та спалениої техніки більше ніж раніше. Нажаль збитих літаків та гелікоптерів немає за добу.
06.08.2022 09:46 Відповісти
ЧЕТЕНЬКО!!!
06.08.2022 09:56 Відповісти
Противорадарные ракеты делают свое дело, теперь наша авиация включилась, вот и результат.
06.08.2022 10:07 Відповісти
Коли з Афганістану масово пішли "200-ті" - у Союзі народ почав "бурлить" Однак втрати ВСЬОГО Союзу за ДЕСЯТЬ РОКІВ склали 14, 5 тис убитими В Україні російські втрати за 5 місяців вбитими - майже 42 тис чоловік! І - "порядок"!
06.08.2022 12:42 Відповісти
Охх, как бы пупкин не решил свой ядерный вопрос ЗАЭС. Эти орки скорее всего заминировали станцию. А потом обвинят Украину в ударе. Не зря они там труться и разводят на удары по себе.
07.08.2022 09:38 Відповісти
 
 