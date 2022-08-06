Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 41,9 тис. осіб, 223 літаки, 191 гелікоптер, 1 802 танки та 4 051 броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 6 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 41 900 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.08 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 41900 (+250) осіб ліквідовано,
танків - 1802 (+10) од,
бойових броньованих машин - 4051 (+19) од,
артилерійських систем - 955 (+5) од,
РСЗВ - 260 (+0) од,
засоби ППО - 127 (+4) од,
літаків - 223 (+0) од,
гелікоптерів - 191 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 744 (+2),
крилаті ракети - 182 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2970 (+6) од,
спеціальна техніка - 85 (+2).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.
