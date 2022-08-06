За минулу добу задокументовано 15 фактів руйнувань житла та інших об'єктів через ворожі обстріли на Харківщині, - поліція

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали Харків і низку населених пунктів області, серед яких Чугуїв, Мосьпанове, Андріївка, Калинове, Шевелівка, Барвінкове, Дергачі, Золочів, Шелудківка, повідомляє відділ області комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області

"Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 15 фактів руйнувань житла та інших об'єктів на території регіону в результаті обстрілів і пожеж... Пошкоджень зазнали приватні будинки, гараж, господарські споруди", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти завдали ракетного удару по об’єкту інфраструктури в Індустріальному районі Харкова, - Синєгубов