Україна не порушує домовленості, вся зброя від США йде на фронт, - радник Залужного Райс
Радник головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, ветеран армії США Ден Райс заявив, що Україна спрямовує на фронт усю зброю від США і не порушує домовленостей із Вашингтоном.
Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Райса, з досвіду роботи з українськими військовими стало зрозуміло, що ЗСУ чітко налаштовані знищувати російських окупантів.
Він заявив, що Україна є одним із головних союзників США і висловив упевненість, що передана військова допомога Вашингтона не буде перенаправлена в якесь інше місце.
"У мене немає жодних побоювань, що українське керівництво порушить будь-яку угоду", - заявив Райс.
Також радник Залужного наголосив, що у Вашингтоні довіряють українському військово-політичному керівництву, а також підтримують українських воїнів та український народ.
Голова щоб розуміти та пам'ятати, а не в неї їсти.
А так від неї суцільний "підрахуй".
ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ 2022, 17:31
Щоб шукати зброю в Сирії або Мексиці не потрібно їхати в Україну.
Це ж елементарно. Таварисч.
Нє, хай ще поживе, бо керує він гарно!