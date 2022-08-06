Україна не порушує домовленості, вся зброя від США йде на фронт, - радник Залужного Райс

Радник головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, ветеран армії США Ден Райс заявив, що Україна спрямовує на фронт усю зброю від США і не порушує домовленостей із Вашингтоном.

За словами Райса, з досвіду роботи з українськими військовими стало зрозуміло, що ЗСУ чітко налаштовані знищувати російських окупантів.

Він заявив, що Україна є одним із головних союзників США і висловив упевненість, що передана військова допомога Вашингтона не буде перенаправлена в якесь інше місце.

"У мене немає жодних побоювань, що українське керівництво порушить будь-яку угоду", - заявив Райс.

Також радник Залужного наголосив, що у Вашингтоні довіряють українському військово-політичному керівництву, а також підтримують українських воїнів та український народ.