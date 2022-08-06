УКР
Україна не порушує домовленості, вся зброя від США йде на фронт, - радник Залужного Райс

Радник головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, ветеран армії США Ден Райс заявив, що Україна спрямовує на фронт усю зброю від США і не порушує домовленостей із Вашингтоном.

Про це він сказав в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Райса, з досвіду роботи з українськими військовими стало зрозуміло, що ЗСУ чітко налаштовані знищувати російських окупантів.

Він заявив, що Україна є одним із головних союзників США і висловив упевненість, що передана військова допомога Вашингтона не буде перенаправлена в якесь інше місце.

"У мене немає жодних побоювань, що українське керівництво порушить будь-яку угоду", - заявив Райс.

Росія зараз не може протистояти західній зброї в Україні. Ракети ATACMS стануть для армії РФ непосильним тягарем, - радник Залужного Райс

Також радник Залужного наголосив, що у Вашингтоні довіряють українському військово-політичному керівництву, а також підтримують українських воїнів та український народ.

 

Ще потрібно розібратися, яким чином протитанкові гранатомети NLAW від Бориса Джонсонюка не були напередодні москальского нападу направлені до війська, а зберігалися на Яворівському полігоні та покарати винних
https://t.me/Sharpreview/16167 Олег Шарп, блогер : "За поки офіційно не підтвердженою інформацією CNBS, Білий Дім зняв більшість обмежень на постачання Україні засобів ППО та ракет дальністю 300 км. Cool!"
"Також радник Залужного наголосив, що у Вашингтоні довіряють українському військово-політичному керівництву " - А я, хоч і маленька людина, так зовсім не довіряю, як згадаю Чонгар, Ірпень та Бучу. Як би українці не самоорганізувалися на середньому та нижчому рівнях, триндець був би Україні.
Ще потрібно розібратися, яким чином протитанкові гранатомети NLAW від Бориса Джонсонюка не були напередодні москальского нападу направлені до війська, а зберігалися на Яворівському полігоні та покарати винних
В чем разбираться?Ответ простой-Ермак и его компания.Это же очевидные вещи.Зеля,как шестерка не в счет
Конституцією України не передбачена передача повноважень президента чи якоїсь їх частини іншим особам, навіть якщо це рішення президента.
А з яких пір "влада" дотримується Конституції?
Так чого ж ви вибираєте таку владу?
Все для оборони бункера президента!
"Також радник Залужного наголосив, що у Вашингтоні довіряють українському військово-політичному керівництву " - А я, хоч і маленька людина, так зовсім не довіряю, як згадаю Чонгар, Ірпень та Бучу. Як би українці не самоорганізувалися на середньому та нижчому рівнях, триндець був би Україні.
А що на це відповість "таварисч" Спартц? Приїхала б порахувала.
Спартс от як раз і приїжджала та дивилися своїми очима що коїться. Чому NLAW зберігалися у Яворі, а не були у війську?
Спартц снова призвала к надзору за поставками оружия Украине, чтобы не "искать его в Сирии или Мексике"

ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮЛЯ 2022, 17:31

Щоб шукати зброю в Сирії або Мексиці не потрібно їхати в Україну.
Це ж елементарно. Таварисч.
https://t.me/Sharpreview/16167 Олег Шарп, блогер : "За поки офіційно не підтвердженою інформацією CNBS, Білий Дім зняв більшість обмежень на постачання Україні засобів ППО та ракет дальністю 300 км. Cool!"
Чому нема радника США біля гундосого?
ти що, хочеш, щоб дідьо Джо раніше сроку дуба врізав?
Нє, хай ще поживе, бо керує він гарно!
