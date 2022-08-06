УКР
Війна в Україні вступає в нову фазу, РФ масово перекидає війська на південь, - британська розвідка

Російські сили концентруються на півдні в очікуванні контрнаступу України або в рамках підготовки до можливого наступу. Довгі колони російських військових вантажівок, танків, артилерії та іншого озброєння продовжують віддалятися від українського Донбасу і прямують на південний захід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Війна Росії з Україною ось-ось вступить у нову фазу, коли найзапекліші бої перемістяться на лінію фронту протяжністю приблизно 350 км, що простягнулася на південний захід від Запоріжжя до Херсона паралельно річці Дніпро", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, є інформація про переміщення техніки з окупованих Росією Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та з материкової частини Росії через Керченський міст до Криму.

Батальйонно-тактичні групи (БТГ), що налічують від 800 до 1000 військовослужбовців, були перекинуті в Крим і майже напевно будуть використовуватися для підтримки російських військ у Херсонській області. Крім того, 2 серпня в Крим була перекинута нова БТГ, також йде передислокація БТГ зі Східного угруповання військ. Найімовірніше, найближчими днями вони будуть відправлені в Херсонську область, вважають у Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, українські сили зосереджують свої удари на мостах, складах боєприпасів і залізничних коліях, які дедалі частіше завдаються в південних областях України. Цілі включають стратегічно важливу залізничну гілку, яка пов'язує Херсон з окупованим Росією Кримом, щоб спробувати вплинути на здатність Росії поповнити запаси.

Читайте: Російські війська використовують територію ЗАЕС та місто Енергодар як базу відпочинку, де їх не знищуватимуть ЗСУ, - британська розвідка

тепер потрібно дати нову методичку Люсі Аристовичу щоб він Фейгіну пару днів розказував що ЗСУ хоче наступати на Донецьк,нехай кацапи мечуться
06.08.2022 10:04 Відповісти
Де нас більше чекають місцеві мешканці? На Півдні чи у донецьку?
06.08.2022 10:37 Відповісти
віддалятися від українського Донбасу і прямують на південний захід. - е шанс звільнити Лисичанск і Северодонецк так як там ослабне
06.08.2022 10:06 Відповісти
тепер потрібно дати нову методичку Люсі Аристовичу щоб він Фейгіну пару днів розказував що ЗСУ хоче наступати на Донецьк,нехай кацапи мечуться
06.08.2022 10:04 Відповісти
А может так и было задумано. Посмотрим.
06.08.2022 10:12 Відповісти
Які зусілля, які жертви. І це завдяки здачи зеленими зрадниками півдня України в перші години війни.
06.08.2022 11:10 Відповісти
Ага, хай бігають туди-сюди. "Мені нравиця, як воно горить, як люди суєтяцця..." (с)
06.08.2022 12:11 Відповісти
😄
06.08.2022 13:27 Відповісти
Мост уничтожить !!! Все части в крыму должны быть разбиты в ноль ракетами .... Они там как пчелы в улье
06.08.2022 13:13 Відповісти
Тоже об этом подумал )))
06.08.2022 13:23 Відповісти
віддалятися від українського Донбасу і прямують на південний захід. - е шанс звільнити Лисичанск і Северодонецк так як там ослабне
06.08.2022 10:06 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
06.08.2022 10:24 Відповісти
Нічого їм не промиє мізки. Тому що їх, мізків, там просто нема.
Добровольці пруть *асвабадим нашу землю от фашистов".
Втрати вони не рахують. Жив "дабраволец" десь в деревне, крав та бухав.
Що він є що його нема. Якщо нема - то ще й краще, менше шкоди принесе.
06.08.2022 10:36 Відповісти
Россияк так запропагандировали,что умереть за пу считается большой честью..Потери их не образумят,а ихние родственники и дальше будут потирать ладони и радеть в предверии похоронного вознаграждения
06.08.2022 12:29 Відповісти
Пора звільняти Донецьк. Чи орді вже не потрібні ці промакшанські анклави? Хочуть пробити все таки коридор з Криму до Придністров'я?
06.08.2022 10:26 Відповісти
Де нас більше чекають місцеві мешканці? На Півдні чи у донецьку?
06.08.2022 10:37 Відповісти
Какаяразнiца?
06.08.2022 11:45 Відповісти
В нас є вибір? Та й звільняти ми будемо землі від орди а не "населеніе".
06.08.2022 12:35 Відповісти
А мы им как дадим, как дадим! Как контрнаступим как контрнаступим! Как расскажем с телевизора, как расскажем! Ну, и мост еще один поцарапаем... Переправ ведь не видим и паромы - невидимки... Давайте "эксперды" телевизионные, киздите больше, киздите сильнее!
06.08.2022 11:54 Відповісти
Якщо вдасться перерізати логістичні маршрути постачання зброї та *********** всім цім колонам наступить піздєц.
06.08.2022 12:34 Відповісти
 
 