Війна в Україні вступає в нову фазу, РФ масово перекидає війська на південь, - британська розвідка

Російські сили концентруються на півдні в очікуванні контрнаступу України або в рамках підготовки до можливого наступу. Довгі колони російських військових вантажівок, танків, артилерії та іншого озброєння продовжують віддалятися від українського Донбасу і прямують на південний захід.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

"Війна Росії з Україною ось-ось вступить у нову фазу, коли найзапекліші бої перемістяться на лінію фронту протяжністю приблизно 350 км, що простягнулася на південний захід від Запоріжжя до Херсона паралельно річці Дніпро", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, є інформація про переміщення техніки з окупованих Росією Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та з материкової частини Росії через Керченський міст до Криму.

Батальйонно-тактичні групи (БТГ), що налічують від 800 до 1000 військовослужбовців, були перекинуті в Крим і майже напевно будуть використовуватися для підтримки російських військ у Херсонській області. Крім того, 2 серпня в Крим була перекинута нова БТГ, також йде передислокація БТГ зі Східного угруповання військ. Найімовірніше, найближчими днями вони будуть відправлені в Херсонську область, вважають у Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, українські сили зосереджують свої удари на мостах, складах боєприпасів і залізничних коліях, які дедалі частіше завдаються в південних областях України. Цілі включають стратегічно важливу залізничну гілку, яка пов'язує Херсон з окупованим Росією Кримом, щоб спробувати вплинути на здатність Росії поповнити запаси.

