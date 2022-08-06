Жодна країна НАТО не отримувала від Альянсу такої допомоги, як Україна, - посол Польщі Ціхоцький
Жодна держава Північноатлантичного альянсу не отримувала такої допомоги, яку отримує зараз від країн цього об'єднання Україна, що не є членом НАТО.
Про це в інтерв’ю польським журналістам сказав посол Польщі в Києві Бартош Ціхоцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Він нагадав, що з 24 лютого у форматі Рамштайн відбулося вже чотири конференції НАТО з питань координації військової підтримки України.
"Це безпрецедентно. Жодна держава НАТО ніколи не отримувала такої допомоги, як Україна, яка не входить до НАТО. Це стосується і найзаглибленішого розвідувального та супутникового забезпечення, а також навчання українських солдатів на полігонах у Великій Британії, Польщі, США та інших країнах", - зазначив він.
Дипломат застеріг, що міжнародна спільнота "не може допустити" військового чи соціально-економічного колапсу України - "потрібні й подальші зусилля, доки Україна не вистоїть проти нападу, а потім підтримка на довгі роки вперед у процесі відновлення". Якщо демократичний світ перестане підтримувати Україну, сказав Ціхоцький, це покаже іншим агресорам, "що політика зневажання міжнародного права окупається".
Ціхоцький був єдиним послом, який залишився у Києві під час великого вторгнення. За його словами, "ми у Польщі були впевнені, що українці не здадуться".
"Не у Варшаві робилися заяви, що Росії знадобиться 72 години, щоб захопити Київ", - пожурив він деяких союзників.
На запитання, чи вірить він у перемогу України у цій війні, посол відповів - "та я й не сумніваюся".
"Якщо не станеться якийсь незрозумілий поворот, який змусить Захід припинити підтримувати Україну та карати Росію санкціями, мені складно навіть придумати причину, через яку це може не статися. Україна захищатиметься. Це лише питання часу, масштабів жертв та руйнувань", - підсумував він.
- 73 дупоголових на чолі безуглою зеарахамією під керівництвом єрмаків.
Дурням навіть богу молитися - зась, а ядерну зброю .... ?!
Спочатку треба навчитися думати головою
думай-ТЕ...
але, на жаль так хотіли 73% виборців України....
Подивіться на карту Євразії. Територія московії незрівнянно більше ніж територія остальної Європи і на карті московія насіла над цією Європою.
Московити напевне дивляться на цю карту і думають, що для правильної карти (карта набагато краще б виглядала) коли б вся Європа до Атлантики була їхньою. А ті хто там живуть неправомірно цьому заважають.
1. ЕС та США ведуь себе не як партнери, роздмухуючи паніку вигаданим нападом на Україну;
2. НАТО - слабка та непотрібна організація;
3. ООН та та Червоний хрест - теж пагані;
4. Amnesty - брехуни
З цього виходить, що тільки саме зе та 73 дупоголових гарні, сміливі, порядні...
Навіщо гадити друзям?! Зрозумілі дії безуглих арахамій та єрмакових зе!!! але, Українці, навіщо Ви підтявкуєте шавкам?