УКР
Жодна країна НАТО не отримувала від Альянсу такої допомоги, як Україна, - посол Польщі Ціхоцький

Жодна держава Північноатлантичного альянсу не отримувала такої допомоги, яку отримує зараз від країн цього об'єднання Україна, що не є членом НАТО.

Про це в інтерв’ю польським журналістам сказав посол Польщі в Києві Бартош Ціхоцький, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Він нагадав, що з 24 лютого у форматі Рамштайн відбулося вже чотири конференції НАТО з питань координації військової підтримки України.

"Це безпрецедентно. Жодна держава НАТО ніколи не отримувала такої допомоги, як Україна, яка не входить до НАТО. Це стосується і найзаглибленішого розвідувального та супутникового забезпечення, а також навчання українських солдатів на полігонах у Великій Британії, Польщі, США та інших країнах", - зазначив він.

Дипломат застеріг, що міжнародна спільнота "не може допустити" військового чи соціально-економічного колапсу України - "потрібні й подальші зусилля, доки Україна не вистоїть проти нападу, а потім підтримка на довгі роки вперед у процесі відновлення". Якщо демократичний світ перестане підтримувати Україну, сказав Ціхоцький, це покаже іншим агресорам, "що політика зневажання міжнародного права окупається".

Ціхоцький був єдиним послом, який залишився у Києві під час великого вторгнення. За його словами, "ми у Польщі були впевнені, що українці не здадуться".

"Не у Варшаві робилися заяви, що Росії знадобиться 72 години, щоб захопити Київ", - пожурив він деяких союзників.

На запитання, чи вірить він у перемогу України у цій війні, посол відповів - "та я й не сумніваюся".

"Якщо не станеться якийсь незрозумілий поворот, який змусить Захід припинити підтримувати Україну та карати Росію санкціями, мені складно навіть придумати причину, через яку це може не статися. Україна захищатиметься. Це лише питання часу, масштабів жертв та руйнувань", - підсумував він.

Випередили.
показати весь коментар
06.08.2022 10:07 Відповісти
Невірно ставите акценти-Україна не є членом НАТО,Будапештський меморандум-вилами по воді писаний,і попри тотальну недовіру до керівництва нашої держави,просякнутого корупцією і зрадниками-допомога всеодно йде,хоч і єрмакотаторовозеленські стараються це знівелювати своїми закидонами😎
показати весь коментар
06.08.2022 12:21 Відповісти
Жодна країна НАТО немала такої війни на своїй території ніколи,людечкі ви про що???!
показати весь коментар
06.08.2022 22:51 Відповісти
Но ядерный потенциал который отдала Украина в обмен на не выполненные обязательства гарантов все равно во много раз, приближающейся чуть ли не к бесконечности, больше.
показати весь коментар
06.08.2022 10:10 Відповісти
Важко уявити:
- 73 дупоголових на чолі безуглою зеарахамією під керівництвом єрмаків.
Дурням навіть богу молитися - зась, а ядерну зброю .... ?!
Спочатку треба навчитися думати головою
показати весь коментар
06.08.2022 16:50 Відповісти
Так учитесь думать, кто вам не даёт? И что это меняет в истории?
показати весь коментар
06.08.2022 17:43 Відповісти
Якщо рашистія захопить Україну, то сім'ї українців візьмуть у заручники і через декілька років вони будуть захоплювати Європу. В США і ЄС наче це розуміють, але наче не зовсім повне у них розуміння загрози. Бо зброї і допомоги військової давали б більше, в тому числі і у боротьбі з корупцією і агентами в середині країни.
показати весь коментар
06.08.2022 10:13 Відповісти
арахамії та єрмачки з іншими адептами руSSкого міра свідомо або несвідомо частенько блокують всіляку військову та політичну допомогу.....

думай-ТЕ...

але, на жаль так хотіли 73% виборців України....
показати весь коментар
06.08.2022 10:21 Відповісти
Вони цього не хотіли, вони хотіли простих рішень, накшталт просто пєрєстать стрєлять, просто перестать болєть... Бо вони неосвічені люди, через власне небажання і бажання тих, хто хотів, щоб вони такі були - олігархів і рашистії. Ними тоді легко управляти. Цими люмпенами. Але незнання законів, не звільняє від відповідальності.
показати весь коментар
06.08.2022 10:44 Відповісти
На Грім виділяли недостатньо, бо все йшло, в першу чергу на ті проекти, де легше було контролювати гроші і на колективи, які довели свою спроможність робити зброю швидко та якісно. На КБ Луч. На Стугну, Корсар, Вільху, Нептун.
показати весь коментар
06.08.2022 11:21 Відповісти
А ти про Грім щось знаєш взагалі? Що не тільки в грошах справа. Там потрібне спеціальне шасі, яке ніде було купити. Виділили багато грошей і часу і таки розробили власне, українське шасі. Та хіба тобі це цікаво? Головне ж Порошенка обгадити
показати весь коментар
06.08.2022 11:23 Відповісти
Жодна країна НАТО не отримувала від Альянсу такої допомоги, як Україна? Невже таке міг сказати посол Польщі?
показати весь коментар
06.08.2022 10:20 Відповісти
Ну так і жодна краіна НАТО не була атакована российскою ордою.
показати весь коментар
06.08.2022 10:21 Відповісти
Тре додати, що жодна країна не обирала собі таку владу, яка сприяла б агресору так, як зезграя.
показати весь коментар
06.08.2022 10:43 Відповісти
Додон тебе в помощь.
показати весь коментар
06.08.2022 10:49 Відповісти
Доєднуйтесь до війни і теж отримаєте допомогу.
показати весь коментар
06.08.2022 10:24 Відповісти
Жодна країна не воює з кацапією, однією з найбільших армій світу.
показати весь коментар
06.08.2022 10:26 Відповісти
Якщо Україна-Русь не вистоїть, то через декілька років московія піде далі на захід.

Подивіться на карту Євразії. Територія московії незрівнянно більше ніж територія остальної Європи і на карті московія насіла над цією Європою.

Московити напевне дивляться на цю карту і думають, що для правильної карти (карта набагато краще б виглядала) коли б вся Європа до Атлантики була їхньою. А ті хто там живуть неправомірно цьому заважають.
показати весь коментар
06.08.2022 10:41 Відповісти
они так и говорят. "Единая россия от владивостока до лиссабона". Дебильная европа думает что это они так шутят и отмахиваются. Дегенераты
показати весь коментар
06.08.2022 15:03 Відповісти
Як багаторазово казав найвеличніший:
1. ЕС та США ведуь себе не як партнери, роздмухуючи паніку вигаданим нападом на Україну;
2. НАТО - слабка та непотрібна організація;
3. ООН та та Червоний хрест - теж пагані;
4. Amnesty - брехуни
З цього виходить, що тільки саме зе та 73 дупоголових гарні, сміливі, порядні...
Навіщо гадити друзям?! Зрозумілі дії безуглих арахамій та єрмакових зе!!! але, Українці, навіщо Ви підтявкуєте шавкам?
показати весь коментар
06.08.2022 10:52 Відповісти
Не перегинай. Третій і особливо четвертий пункти - свята правда. Тобто, ніякі вони нам не друзі. Друзями завжди було НАТО.
показати весь коментар
06.08.2022 11:27 Відповісти
жодну країну нато не обманули так як Україну, забравши ядерну зброю та набрехавши про гарантії безпеки та територіальної цілісності
показати весь коментар
06.08.2022 10:53 Відповісти
А що,яка небуть країна НАТО вела повномасштабну війну з кацапією?
показати весь коментар
06.08.2022 10:57 Відповісти
"Жодна держава НАТО ніколи не отримувала такої допомоги, як Україна, яка не входить до НАТО" - Жодна країна так не роззброювалася так, як це робила Україна, на вимоги США та НАТО. Ще й цьому активно допомагала українська влада, маючи з цього неаби який гешефт.
показати весь коментар
06.08.2022 11:00 Відповісти
Якби ми 8 років після Майдану клепали зброю,то,можливо,не було б такої плачевної ситуаціїї...Але,незважаючи ні на що,ми переможемо орків.Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
06.08.2022 11:07 Відповісти
спасибі за розумні слова
показати весь коментар
06.08.2022 16:54 Відповісти
а Польща хіба не бажає на своїй землі орків?
показати весь коментар
06.08.2022 11:15 Відповісти
Всі ракети, які готовили козломорді для НАТО(крім ядерних), полетіли в Україну.
показати весь коментар
06.08.2022 11:26 Відповісти
Брехня, а Афганістан?
показати весь коментар
06.08.2022 11:31 Відповісти
Ну не помогайте...Через две недели будут у вас,тырить унитазы,и пить чешское пиво....
показати весь коментар
06.08.2022 11:45 Відповісти
Дуже дивна заява. За цей рахунок країни НАТО зараз оновлюють свое озброєння.
показати весь коментар
06.08.2022 11:54 Відповісти
НАТО никогда не давала Украине ЯО, тоже звучит, можно каждый день постить такие новости
показати весь коментар
06.08.2022 12:05 Відповісти
А пан посол не подумав , де були б зараз орки , якби не Україна ? А те , що одна країна НАТО допомогла кацапам вивезти ядерну(і не тільки) зброю протягом 14(!!!) днів з України до россії нічого ? Польщі та Польскому народу величезна подяка та низький уклін за спасіння Українських біженців - справжній Братський Народ ! А таких послів нехай Польща відзиває - меле що попало , як придурок мельник в Німеччині ніс маячню . А може не придурок , а на кацапів працював ?
показати весь коментар
06.08.2022 12:19 Відповісти
Эта помощь не нам а себе, если нашу армию присоединят к *********, потом казахов, вся эта навала снесет любую европейскую армию....
показати весь коментар
06.08.2022 12:32 Відповісти
жодна країна НАТО, не билася за Альянс, як Україна
показати весь коментар
06.08.2022 12:52 Відповісти
дурное и манипулятивное заявление. Что он хотел скзать этим маразмом?
показати весь коментар
06.08.2022 15:05 Відповісти
 
 