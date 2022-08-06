Зранку окупанти обстріляли із мінометів та артилерії Білопільську громаду на Сумщині. Зафіксовано близько 40 прильотів, - Живицький. ФОТОрепортаж
Учора, 5 серпня, близько 10 вечора росіяни вели мінометний вогонь по Середино-Будській громаді на Сумщині, зафіксовано 11 прильотів.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"А сьогоднішній ранок почався з обстрілів у Білопільській громаді. Чотири рази, з пів на шостої ранку, ворог відкривав вогонь по різних територіях громади. Загалом - близько 40 прильотів із мінометів та артилерії. За попередніми даними є руйнування домогосподарств у цивільних людей, подробиці згодом", - зауважив Живицький.
