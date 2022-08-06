Окупанти на Херсонщині заманюють молодь у виші та платять пенсіонерам за персональні дані, - міськрада

Російські окупанти готуються до проведення незаконного "референдуму" на контрольованій ними частині Херсонської області, для чого шукають співробітників, приміщення і залучають своїх медіапрацівників для пропаганди.

Про це повідомляє Херсонська міська рада, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас через масову відмову жителів області співпрацювати з окупантами, ті залучають на роботу фахівців з РФ.

"За розповідями місцевих жителів, окупаційна влада почала розносити пенсіонерам по 20 000 рублів. Натомість вимагають персональні дані. Так звані "виплати" приносять людям, які раніше отримували пенсію Укрпоштою". У Херсонській області окупанти рекламують вступ до захоплених вишів. Обіцяють безкоштовне навчання. Також дітей від 8 років активно запрошують в оздоровчі табори Ростова, Анапи та Криму", - йдеться в повідомленні.

Також окупанти активно перевіряють будинки і квартири, що розташовані в радіусі кілометра від місць проведення незаконного референдуму, розповіли в міськраді.