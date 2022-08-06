Вторгнення РФ в Україну викликало голод 40 млн осіб в Африці
Вторгнення Росії в Україну призвело до того, що 40 млн осіб позбулися продовольчої безпеки. Найбільше постраждають країни Африки на південь від Сахари.
Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
За її словами, в той час як енергія, зміна клімату, пандемія і конфлікти є основними причинами глобальних проблем з постачанням продовольства, "найбільш підступним джерелом" є голод, навмисно використовуваний в якості зброї війни.
"Росія систематично захоплює деякі з найпродуктивніших сільськогосподарських угідь України, псуючи поля мінами і бомбами", - сказала Томас-Грінфілд.
Москва заперечує свою причетність до продовольчої кризи і звинувачує західні санкції в уповільненні експорту продовольства і добрив.
Томас-Грінфілд в п'ятницю спростувала це твердження, замість цього заявивши, що Росія навмисно зробила кроки, щоб порушити глобальні ланцюжки поставок продовольства, звинувачуючи при цьому Захід.
"Ми не бачимо ознак того, що Росія прийме дипломатичне рішення", сказала вона.
Сполучені Штати виділили 4,5 млрд доларів на продовольчу безпеку на саміті G7, з яких вони внесли 2,76 млрд доларів. Томас-Грінфілд додала, що США також планують виділити 150 млн доларів у вигляді нової гуманітарної допомоги Африці в очікуванні схвалення Конгресу.
в нас діти самі заробляють на допомогу армії
і ми ще винуваті..ну так зберіться, дайте пєндєлєй путлєру і расєйській біомасі..
а поки - ми дуууже занепокоєні
p.s. Без церков взагалі було би менше овечок. Та зараз не про це
А знаєте, чому? Бо індійці (а там немає лівацьких "занепокоєних" дебілів) просто почали тупо знищувати цих піратів. Цього виявилось достатньо.
- Как вы хлеб выращиваете в своей стране?
- А мы и не выращиваем. Нам его из Украины присылают.
- А если не пришлют?
- Ну... тогда голод будет, наверное.
Интересно это государство тем, что в нем была зафиксирована самая большая инфляция во все времена - 7млрд. % в год.
В те далекие времена(70-е годы), когда это государство называлось Северной Родезией, его фермеры кормили всю Центральную Африку. Очень там были подходящие условия, ни жарко, ни холодно, достаточно дождей, хорошие почвы, ровный климат. И поэтому собирали по три урожая зерновых в год.
Но произошла революция и черное большинство взяло власть в свои руки и отстранило белых фермеров от владения землей. - Сами будем править и выращивать хлеб.
Три урожая сначала превратилось в два, потом в один, потом в ничего. И тогда товарищ Роберт Мугабэ запросил помощи у Продовольственного Комитета ООН. - Мы голодаем, дайте нам немножко покушать.
Там ответили - А где же ваши урожаи?
- А это у нас переходной революционный период, а потом мы о-го-го сколько хлеба вырастим!
Ну, вот и выращивают уже 40 лет на подсосе у государств-спонсоров.
Зато революции, марксизма и национального черного самосознания навалом. Но хлеба нет.
Украину поддержать - они не хотят, а как жрать им нечего , так у Украины просят . 😡
Пусть дальше голодают, не жалко.
сколько убитыми, растерзанными, покалеченными, инвалидами? сколько голодают, стали бомжами? сколько мучаются в оккупации или в пыточных русни? сколько лишились всего (от слова всего - семьи, имущества, жилья, работы, перспективы...)
Каяться в грехах надо, панове.
Конец света не за горами, хоть орда и отхлынет, Но Суд Божий никто не отменял
Но что буде война полномасштабная, мое сознание не могло допустить...😥.
https://allbible.info/explore/sinodal/ge/6/5/#5?iframe=true&width=95%&height=95%
"5.И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время;
"6.и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем." 🙏🙏🙏
Бытие Гл.6 Ст.5,6