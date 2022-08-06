Вторгнення РФ в Україну викликало голод 40 млн осіб в Африці

Вторгнення Росії в Україну призвело до того, що 40 млн осіб позбулися продовольчої безпеки. Найбільше постраждають країни Африки на південь від Сахари.

Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За її словами, в той час як енергія, зміна клімату, пандемія і конфлікти є основними причинами глобальних проблем з постачанням продовольства, "найбільш підступним джерелом" є голод, навмисно використовуваний в якості зброї війни.

"Росія систематично захоплює деякі з найпродуктивніших сільськогосподарських угідь України, псуючи поля мінами і бомбами", - сказала Томас-Грінфілд.

Москва заперечує свою причетність до продовольчої кризи і звинувачує західні санкції в уповільненні експорту продовольства і добрив.

Томас-Грінфілд в п'ятницю спростувала це твердження, замість цього заявивши, що Росія навмисно зробила кроки, щоб порушити глобальні ланцюжки поставок продовольства, звинувачуючи при цьому Захід.

"Ми не бачимо ознак того, що Росія прийме дипломатичне рішення", сказала вона.

Сполучені Штати виділили 4,5 млрд доларів на продовольчу безпеку на саміті G7, з яких вони внесли 2,76 млрд доларів. Томас-Грінфілд додала, що США також планують виділити 150 млн доларів у вигляді нової гуманітарної допомоги Африці в очікуванні схвалення Конгресу.