УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8623 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 593 77

Вторгнення РФ в Україну викликало голод 40 млн осіб в Африці

голод

Вторгнення Росії в Україну призвело до того, що 40 млн осіб позбулися продовольчої безпеки. Найбільше постраждають країни Африки на південь від Сахари.

Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За її словами, в той час як енергія, зміна клімату, пандемія і конфлікти є основними причинами глобальних проблем з постачанням продовольства, "найбільш підступним джерелом" є голод, навмисно використовуваний в якості зброї війни.

"Росія систематично захоплює деякі з найпродуктивніших сільськогосподарських угідь України, псуючи поля мінами і бомбами", - сказала Томас-Грінфілд.

Читайте: Відповідальність за продовольчу кризу в світі несе Росія, - США

Москва заперечує свою причетність до продовольчої кризи і звинувачує західні санкції в уповільненні експорту продовольства і добрив.

Томас-Грінфілд в п'ятницю спростувала це твердження, замість цього заявивши, що Росія навмисно зробила кроки, щоб порушити глобальні ланцюжки поставок продовольства, звинувачуючи при цьому Захід.

"Ми не бачимо ознак того, що Росія прийме дипломатичне рішення", сказала вона.

Також читайте: Війна в Україні штовхає світ до голоду, - ООН

Сполучені Штати виділили 4,5 млрд доларів на продовольчу безпеку на саміті G7, з яких вони внесли 2,76 млрд доларів. Томас-Грінфілд додала, що США також планують виділити 150 млн доларів у вигляді нової гуманітарної допомоги Африці в очікуванні схвалення Конгресу.

Автор: 

Африка (317) голод (118) Томас-Грінфілд Лінда (51)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+54
Я покажусь бессердечным, но я даже статью не буду читать. Я просто "виражу занепокоєння" ситуацией в Африке, в то время, как в моей стране гибнут люди, борясь с ордой имперских дегенератов. Простите, больше из себя выдавить не могу.
показати весь коментар
06.08.2022 10:31 Відповісти
+46
КОЛИ БУДЕ ВІДОМО ЯКА КРАЇНА АФРИКИ ПОСТРАЖДАЄ НАЙБІЛЬШЕ ВІД ГОЛОДУ ІЗ ЗА ВІЙНИ В УКРАЇНІ - ПОВІДОМТЕ , МИ ПІДСВІТИМ ГОЛОВПОШТАМП НА ХРЕЩАТИКУ КОЛЬОРАМИ ПРАПОРУ ЦІЄЇ КРАЇНИ !!!!
показати весь коментар
06.08.2022 10:42 Відповісти
+34
ВОНИ ХОЧУТЬ ЖЕРТИ , А МИ ХОЧЕМ ЖИТИ !!!!
показати весь коментар
06.08.2022 10:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ехфект бабушки
показати весь коментар
06.08.2022 10:30 Відповісти
КОЛИ БУДЕ ВІДОМО ЯКА КРАЇНА АФРИКИ ПОСТРАЖДАЄ НАЙБІЛЬШЕ ВІД ГОЛОДУ ІЗ ЗА ВІЙНИ В УКРАЇНІ - ПОВІДОМТЕ , МИ ПІДСВІТИМ ГОЛОВПОШТАМП НА ХРЕЩАТИКУ КОЛЬОРАМИ ПРАПОРУ ЦІЄЇ КРАЇНИ !!!!
показати весь коментар
06.08.2022 10:42 Відповісти
Супер...умничка!!!
показати весь коментар
06.08.2022 10:49 Відповісти
А не занепокоєння?
показати весь коментар
06.08.2022 10:31 Відповісти
Та ні,просто стурбованність.
показати весь коментар
06.08.2022 10:34 Відповісти
ВОНИ ХОЧУТЬ ЖЕРТИ , А МИ ХОЧЕМ ЖИТИ !!!!
показати весь коментар
06.08.2022 10:43 Відповісти
жерти і плодитись
показати весь коментар
06.08.2022 10:49 Відповісти
А нехай світова спільнота замість того щоб кормити бовдурів з ООН, МОЧХ та ін. вкладе гроші в розвиток сільського господарства Африки. Бо 400мільйонів трутнів на планеті це забагато. Та місцеве населення навчиться хоч щось робити.А то тільки скиглять і просять. А європейські фермери( в тому числі і українські) повинні їх нагодувати!
показати весь коментар
06.08.2022 15:28 Відповісти
Я покажусь бессердечным, но я даже статью не буду читать. Я просто "виражу занепокоєння" ситуацией в Африке, в то время, как в моей стране гибнут люди, борясь с ордой имперских дегенератов. Простите, больше из себя выдавить не могу.
показати весь коментар
06.08.2022 10:31 Відповісти
цілком з Вами згодна...блін, там просто у людей немає бажання працювати, звикли жити на дотації й гуманітарки..ще при совдепії одвічні, я зараз називають - флешмоби - збори продуктів, іграшок, одягу, канцтоварів голодуючим дітям Африки...

в нас діти самі заробляють на допомогу армії

і ми ще винуваті..ну так зберіться, дайте пєндєлєй путлєру і расєйській біомасі..

а поки - ми дуууже занепокоєні
показати весь коментар
06.08.2022 10:44 Відповісти
ТРОПІЧНИЙ КЛІМАТ - МОЖНА ЗБИРАТИ УРОЖАЙ КРУГЛИЙ РІК !!!!
показати весь коментар
06.08.2022 10:48 Відповісти
ШО ВАМ , ***** , НЕ ХВАТАЄ ?
показати весь коментар
06.08.2022 10:49 Відповісти
Мізків.
показати весь коментар
06.08.2022 14:45 Відповісти
Україна - дім українців, а ти москворота істота з цапських боліт.
показати весь коментар
06.08.2022 11:31 Відповісти
Mluvím i česky. A půjdeš do perdele). Не москворота, а руськомовна. Ах так, ще ж в мене Украінське громодянство. Ну то таке.
показати весь коментар
06.08.2022 12:09 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 10:33 Відповісти
та ті віряни в більшості навіть не знають, що ходять до церкви московського патріархату. а якщо і знають, то продовжують туди ходити, бо іншої церкви у них там немає. наприклад, Печерська Лавра належить МП і що? зелена влада і не думає нічого робити з цим. а між тим МП відкрито підтримує російську агресію. а вірянам розповідає, що нє всьо так адназначна.
показати весь коментар
06.08.2022 10:55 Відповісти
Дивний приклад ви навели. Якраз Києво-Печерській Лаврі купа альтернатив в Києві. Ніхто не змушує ходити в ту Лавру. Люди самі туди йдуть, а отже, вони свідомо підтримують УПЦ МП.

p.s. Без церков взагалі було би менше овечок. Та зараз не про це
показати весь коментар
06.08.2022 11:46 Відповісти
Овечки, - то нєвєсти Кадиркіна.

показати весь коментар
06.08.2022 15:02 Відповісти
Побільше зброї і по скоріше би виділяли, щоб Україна скоро перемогла расею і не буде продовольчої кризи.
показати весь коментар
06.08.2022 10:34 Відповісти
висловлюємо свою глибоку занепокоєність
показати весь коментар
06.08.2022 10:34 Відповісти
Африка дуже любить пукіна. Нехай...
показати весь коментар
06.08.2022 10:34 Відповісти
Хай далі строчать в фб коменти що у всьому винна америка і "расіі нада уступіть"...
показати весь коментар
06.08.2022 10:34 Відповісти
пускай едут к нам добровольцами, с голоду тут точно не помрут
показати весь коментар
06.08.2022 10:41 Відповісти
великий +.
показати весь коментар
06.08.2022 13:21 Відповісти
Пхеньян хочет дать врагу, 100000добровольцев-пусть голодающая Африка выделит 4млн.людоедов.И наедятся и тырки косоглазым дадут.
показати весь коментар
06.08.2022 14:22 Відповісти
Товаріщі Кім Ір Сен і Кім Чєн Ір планіруют всємірную корєйскую рєспубліку...

показати весь коментар
06.08.2022 15:12 Відповісти
Украинцев бомбами убивают а ООН за голодающих переживает. А что ООН сделало чтобы небыло войны и голода?
показати весь коментар
06.08.2022 10:44 Відповісти
стурбувалось і занепокоїлось
показати весь коментар
06.08.2022 10:46 Відповісти
А працювати вони так і далі не хочуть... Тай йух з ними
показати весь коментар
06.08.2022 10:45 Відповісти
Да мне иногда кажется, что вся эта продовольственная мафия специально их кормит, чтобы забыли что такое работа. А взамен другие магнаты получают с африканских месторождений алмазы, металлы и что у них там есть
показати весь коментар
06.08.2022 10:50 Відповісти
так працює світова бюрократія. одні бюрократи збирають гроші-внески-пожертви. другі їх розподіляють, і себе не забуваючи. звичайно ж, вони не будуть зацікавлені в тому, щоб голодуючі почали самі себе забезпечувати.
показати весь коментар
06.08.2022 10:57 Відповісти
Не совсем так,там,где алмазы и металлы,те живут хорошо.Это речь о других африканцах совсем
показати весь коментар
06.08.2022 11:44 Відповісти
Ну в Сомали, где постоянный голод, есть запасы нефти, урана, олово, ещё чего-то там много.
показати весь коментар
06.08.2022 14:01 Відповісти
З головою там хронічно погано. А без голови копалини - всього лише багнюка.
показати весь коментар
06.08.2022 14:49 Відповісти
Але про сомалійських піратів уже давно ніхто нічого не чув.
А знаєте, чому? Бо індійці (а там немає лівацьких "занепокоєних" дебілів) просто почали тупо знищувати цих піратів. Цього виявилось достатньо.
показати весь коментар
06.08.2022 15:18 Відповісти
Когда их оттуда вывезти и по хребту палкой-тогда они работают,но прошли те времена.Попрыгать вокруг идола и просить у него манны небесной куда проще
показати весь коментар
06.08.2022 11:42 Відповісти
Да насрать. Пускай Лаврова сьедят которого они постоянно облизывают и задаривают подарками а потом в ООН голосуют за Рашку
показати весь коментар
06.08.2022 10:46 Відповісти
Пускай лаврова сьедят...
показати весь коментар
06.08.2022 10:54 Відповісти
Перед приготуванням шашлика треба ублажить гостя, - тоді його м'ясо буде особливо смачним. (с)

показати весь коментар
06.08.2022 15:27 Відповісти
Они специально, что ли, приучают африканцев к зависимости от поставок еды? Как то же жила та Африка до эпохи глобализации и гуманизации? Жили в тех же погодных условиях и не вымирали. А теперь прямо беда бедой... А если таки война выйдет на уровень третий мировой, то что, Африка полностью от голода поляжет?
показати весь коментар
06.08.2022 10:47 Відповісти
У негра спрашивают:
- Как вы хлеб выращиваете в своей стране?
- А мы и не выращиваем. Нам его из Украины присылают.
- А если не пришлют?
- Ну... тогда голод будет, наверное.
показати весь коментар
06.08.2022 15:34 Відповісти
ДЕ "глибока занепокоєність" від агента Гутереша...від ООН, від Amnesty International....??!!
показати весь коментар
06.08.2022 10:52 Відповісти
Газ у х..ла подорожал в десять раз,а зерно нет.наверно когда немцу не на что будет "раму" намазать будут думать что дороже.
показати весь коментар
06.08.2022 10:52 Відповісти
Нехай йдуть помаленьку пішки в Європу(до німців) - там приймуть і нагодують.
показати весь коментар
06.08.2022 10:58 Відповісти
Есть в Африке такое государство - Зибабвэ, которым почти 40 лет правил Роберт Мугабэ, большой друг и идеологический соратник россии.
Интересно это государство тем, что в нем была зафиксирована самая большая инфляция во все времена - 7млрд. % в год.
В те далекие времена(70-е годы), когда это государство называлось Северной Родезией, его фермеры кормили всю Центральную Африку. Очень там были подходящие условия, ни жарко, ни холодно, достаточно дождей, хорошие почвы, ровный климат. И поэтому собирали по три урожая зерновых в год.
Но произошла революция и черное большинство взяло власть в свои руки и отстранило белых фермеров от владения землей. - Сами будем править и выращивать хлеб.
Три урожая сначала превратилось в два, потом в один, потом в ничего. И тогда товарищ Роберт Мугабэ запросил помощи у Продовольственного Комитета ООН. - Мы голодаем, дайте нам немножко покушать.
Там ответили - А где же ваши урожаи?
- А это у нас переходной революционный период, а потом мы о-го-го сколько хлеба вырастим!
Ну, вот и выращивают уже 40 лет на подсосе у государств-спонсоров.
Зато революции, марксизма и национального черного самосознания навалом. Но хлеба нет.
показати весь коментар
06.08.2022 10:59 Відповісти
Тільки ось революція не сама собою зробилася, а була спровокована економічними санкціями тодішніх толерастів штибу Картера, і вторгненняям комуністичних чорних банд з Мозамбіку.
показати весь коментар
06.08.2022 14:54 Відповісти
Они в ООН голосовали за ***** , вот пусть он их и кормит !
Украину поддержать - они не хотят, а как жрать им нечего , так у Украины просят . 😡
Пусть дальше голодают, не жалко.
показати весь коментар
06.08.2022 11:01 Відповісти
а самой Украине вроде бы как и ничо ...да???
сколько убитыми, растерзанными, покалеченными, инвалидами? сколько голодают, стали бомжами? сколько мучаются в оккупации или в пыточных русни? сколько лишились всего (от слова всего - семьи, имущества, жилья, работы, перспективы...)
показати весь коментар
06.08.2022 11:04 Відповісти
Якщо чесно,то мені абслютно пох... що там взагалі робиться в африці.
показати весь коментар
06.08.2022 11:05 Відповісти
Можем поставлять в Африку мороженых орков. Им все равно что жрать как и за кого голосовать в ООН. ВСе равно Рашка не хочет своих дохляков забирать. Зачем мясу пропадать
показати весь коментар
06.08.2022 11:09 Відповісти
морожені орки в пакетиках..
показати весь коментар
06.08.2022 11:11 Відповісти
як голодні? Бокасса не голодував
показати весь коментар
06.08.2022 11:10 Відповісти
Ну якось так. Є Україна і Африка, на всому земному шарі, всі згинули від атомноі бомби. І ми мусім африку годувати, бо вони нещасні не пристосовані працювати. Ледарі ще ті, я їх бачила в Ізраїлі, забилаб тою самою лопатою. Такі паскуди, і то всюди такі.
показати весь коментар
06.08.2022 11:10 Відповісти
пох пох пох
показати весь коментар
06.08.2022 11:10 Відповісти
Ось навмисне подивилась статистику зовнішньої торгівлі центральних країн Африки. Імпорт товарів в основному йде з Франції, Китаю, Індії.
показати весь коментар
06.08.2022 11:11 Відповісти
Це ті з G20, що відмовились признавати кацапів посіпаками тероризму?! На те скажу: - Скільки вовка не годуй, а всеодно в слона яйця більші!
показати весь коментар
06.08.2022 11:14 Відповісти
Наша нація єдина у занепокоєнні за долею мавп і метеликів у африці
показати весь коментар
06.08.2022 11:20 Відповісти
Турист з Європи питає африканця - а що ви їсте? Та як що а он кокосів скільки росте! А як ви їх зриваєте вони ж високо? А ми чекаємо коли подує вітер і кокси впадуть на землю. Ну добре а якщо вітру немає? Ну тоді ми голодаємо!
показати весь коментар
06.08.2022 11:31 Відповісти
я АЗАБОЧЄН
показати весь коментар
06.08.2022 11:32 Відповісти
В Африці дохріна совєтського озброєння.Нехай його віддадуть нам і йдуть воювати з москалями,а не влаштовувати там різанину одне з одним.
показати весь коментар
06.08.2022 11:47 Відповісти
Та якось насрать. Мене хвилює, скільки українців постраждало через кацапських тварюк. Там Лавров бігає, хай його їдять.
показати весь коментар
06.08.2022 12:08 Відповісти
Так пусть африканцы едут в Украину воевать против рашки-если кушать хотят. Украина в форсмажоре и не обязанна выполнять контракты на поставку пшеницы пока рашка не уйдет с нашей земли
показати весь коментар
06.08.2022 12:28 Відповісти
Так посадіть ці 40 млн голодних африканців на кораблі і перевезіть іх на росію.
показати весь коментар
06.08.2022 12:31 Відповісти
40 мільйонів нових кацапів? Ну уж нєт!

показати весь коментар
06.08.2022 15:38 Відповісти
мор, меч и голод в Библии идут вместе, когда Господь гневается.
Каяться в грехах надо, панове.
Конец света не за горами, хоть орда и отхлынет, Но Суд Божий никто не отменял
показати весь коментар
06.08.2022 13:35 Відповісти
Конєц свєта, блєать!

показати весь коментар
06.08.2022 15:39 Відповісти
Нам было дано испытание Ковидом....Люди так ничего и не поняли и продолжали жить как жили-грешить...Я сыну тогда сазала, что народ не покаялся и не образумился-нас ждет еще более страшное...
Но что буде война полномасштабная, мое сознание не могло допустить...😥.

https://allbible.info/explore/sinodal/ge/6/5/#5?iframe=true&width=95%&height=95%

"5.И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время;
"6.и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем." 🙏🙏🙏
Бытие Гл.6 Ст.5,6
показати весь коментар
06.08.2022 18:32 Відповісти
І що далі? Щоб їх накормити,ми повинні йти на поступки оркостану?
показати весь коментар
06.08.2022 13:47 Відповісти
 
 