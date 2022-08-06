В Україні внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено близько 135 тисяч будівель та споруд, - заступниця міністра Козловська

У цих спорудах найбільше пошкоджені вікна та двері.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська, передає Цензор.НЕТ.

Відбулося друге засідання Оперативного штабу із забезпечення будівельними матеріалами під головуванням заступниці Міністра розвитку громад та територій України Наталії Козловської. Під час засідання представники уряду та військових адміністрацій обговорили актуальні питання виробництва віконної промисловості, а також потреби громад у таких виробах.

Читайте також: Сума збитків внаслідок ракетного удару по Вінниці становить понад 240 млн гривень, - Моргунов

"За попередніми оцінками наразі в Україні пошкоджено близько 135 тисяч будівель та споруд. У 99% об’єктів, що підлягають першочерговому відновленню, найбільше зазнали пошкоджень саме віконні конструкції. Відтак забезпечення громад такими виробами наразі є вкрай актуальним завданням. Адже зовсім скоро стартує опалювальний сезон і нам потрібно якомога швидше відновити житлові будинки, соціальну та критичну інфраструктури", — наголосила Козловська.