Окупанти хочуть через Піски обійти Авдіївку для подальшого наступу, але селище досі контролюють ЗСУ, - Кириленко

зсу

У населеному пункті Піски на Донеччині тривають запеклі бої, але він досі контролюється українськими військовими, попри заяви росіян про захоплення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи інформацію про нібито встановлення росіянами контролю над Пісками.

"Населений пункт Піски контролюються українськими збройними силами…Так, дуже гаряче у вказаному населеному пункті, але професійним командуванням вжито додаткових заходів для того, щоб плани ворога не здійснилися", - сказав він.

За словами Кириленка, також дуже гаряче і величезна кількість обстрілів на всій лінії фронту.

Таким чином ворог хоче за допомогою населеного пункту Піски обійти Авдіївку для реалізації подальшого наступу.

"Плани ворога відомі, тому додаткові заходи вживаються для його зупинення", - сказав очільник ОВА.

Він додав, що ворог нищить Авдіївку, де вже немає жодної вцілілої будівлі доволі давно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "В Пісках ситуація важка, але контрольована": Волонтери збирають кошти на автівки для ЗСУ та допомогу аеророзвідці

армія рф (18544) Донецька область (9433) Авдіївка (2342) Кириленко Павло (917)
Топ коментарі
+11
Та да, якщо кацапячу маячню слухати, то вони вже й Соледар взяли, і в Бахмут заходять.
06.08.2022 11:37 Відповісти
+10
Фронт тримається виключно на героізмі людей, за недбалість керівництва герої кожен день платять життями.
06.08.2022 11:49 Відповісти
+6
Ворогу протистоять наші військові. Тіло - це ти.
06.08.2022 11:35 Відповісти
Ворогу протистоять наші військові. Тіло - це ти.
06.08.2022 11:35 Відповісти
Це називаєця дезинформація
06.08.2022 11:35 Відповісти
Та да, якщо кацапячу маячню слухати, то вони вже й Соледар взяли, і в Бахмут заходять.
06.08.2022 11:37 Відповісти
Арєстовщіну теж слухати на варто. Ротний Шилов воює з 2014 року, за правду віддячили і зробили рядовим.
06.08.2022 11:56 Відповісти
то что нет арты под Песками - виноват Арестович? Так надо его уволить и арта появится
06.08.2022 12:12 Відповісти
Абдрістовичам потрібно закрити пащі, для початку, і гнати цей непотріб, розом ішими керівництвом консультантами завхоза ( що це за посада така, які у них павноваження, окрім канцелярських, за Законом), сцяними ганчірками. Хоча, для початку, їх мали б затримати, як мінімум, за перевищення повноважень.
06.08.2022 12:49 Відповісти
И Угледар еще в марте
06.08.2022 11:59 Відповісти
хімерами торгують по оголошеннях...
06.08.2022 12:01 Відповісти
це тому що там оборону тримає Правий Сектор ! молодці хлопці ! бийте кацапів .
06.08.2022 11:45 Відповісти
ру.гандон?!
06.08.2022 12:02 Відповісти
Фронт тримається виключно на героізмі людей, за недбалість керівництва герої кожен день платять життями.
06.08.2022 11:49 Відповісти
Редакція, а можно без "досі", "поки що", "ще відбуваються.."?
Якось дуже "найоптимістично".
І така мода по всім ЗМІ простежується.
06.08.2022 12:43 Відповісти
Уже раньше спрашивал - если писать одну "зраду" и всепропало, вам легче станет? особенно если это на железная инфа?
06.08.2022 13:42 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=*******-DYaFEoyV5qABXmufMaS5QIlW4KBkJfn6rlyXH-o6tRVK9NUCwwG43lbqF27vw_2fCYgIsHVRZcwTaVP2r9FQ1kw-vZOoLajtDKlE2kI0Yv-_Aq-y3dEBUQhi9R7GB2SdnfRwfxQswvecDLqM&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=*******-DYaFEoyV5qABXmufMaS5QIlW4KBkJfn6rlyXH-o6tRVK9NUCwwG43lbqF27vw_2fCYgIsHVRZcwTaVP2r9FQ1kw-vZOoLajtDKlE2kI0Yv-_Aq-y3dEBUQhi9R7GB2SdnfRwfxQswvecDLqM&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0hUMYHYGuECmun5i5jPfLEx1jaRFTj542QqLm23N6ivVHxndn6DXnFmB1vQ4MM6gBl?__cft__[0]=*******-DYaFEoyV5qABXmufMaS5QIlW4KBkJfn6rlyXH-o6tRVK9NUCwwG43lbqF27vw_2fCYgIsHVRZcwTaVP2r9FQ1kw-vZOoLajtDKlE2kI0Yv-_Aq-y3dEBUQhi9R7GB2SdnfRwfxQswvecDLqM&__tn__=%2CO%2CP-R 16 ч. ·

У Путлера нет ресурсов ( и, подозреваю, целей) по захвату крупных города - Харькова, Николаева, Запорожья, Кривого Рога.

Но их будут постоянно обстреливать, чтобы не допустить контрнаступления в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, пока на захваченных землях не проведут запланированные «референдумы». И не будут после этого грозить ядерным оружием.

Не исключена имитация наступления на Юге, чтобы помешать нашему контрнаступлению или переброске артиллерии на Донбасс.

Главная проблема у Путлера ещё и в том, что дата «референдумов о присоединении» приближается, а в Донецкой области нашу оборону сломить не могут.

Поэтому Кремль использует также всевозможные кулуарные механизмы давления, чтобы вынудить нашу армию отступить в Донецкой области.
06.08.2022 13:33 Відповісти
Ваши вскваки про "Абдрестовича" подозрительно совпадают в тональности с хором московских квакушек.. уж не засланый ли квазачок?
06.08.2022 15:09 Відповісти
 
 