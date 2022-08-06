Окупанти хочуть через Піски обійти Авдіївку для подальшого наступу, але селище досі контролюють ЗСУ, - Кириленко
У населеному пункті Піски на Донеччині тривають запеклі бої, але він досі контролюється українськими військовими, попри заяви росіян про захоплення.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи інформацію про нібито встановлення росіянами контролю над Пісками.
"Населений пункт Піски контролюються українськими збройними силами…Так, дуже гаряче у вказаному населеному пункті, але професійним командуванням вжито додаткових заходів для того, щоб плани ворога не здійснилися", - сказав він.
За словами Кириленка, також дуже гаряче і величезна кількість обстрілів на всій лінії фронту.
Таким чином ворог хоче за допомогою населеного пункту Піски обійти Авдіївку для реалізації подальшого наступу.
"Плани ворога відомі, тому додаткові заходи вживаються для його зупинення", - сказав очільник ОВА.
Він додав, що ворог нищить Авдіївку, де вже немає жодної вцілілої будівлі доволі давно.
керівництвомконсультантами завхоза ( що це за посада така, які у них павноваження, окрім канцелярських, за Законом), сцяними ганчірками. Хоча, для початку, їх мали б затримати, як мінімум, за перевищення повноважень.
Якось дуже "найоптимістично".
І така мода по всім ЗМІ простежується.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0hUMYHYGuECmun5i5jPfLEx1jaRFTj542QqLm23N6ivVHxndn6DXnFmB1vQ4MM6gBl?__cft__[0]=*******-DYaFEoyV5qABXmufMaS5QIlW4KBkJfn6rlyXH-o6tRVK9NUCwwG43lbqF27vw_2fCYgIsHVRZcwTaVP2r9FQ1kw-vZOoLajtDKlE2kI0Yv-_Aq-y3dEBUQhi9R7GB2SdnfRwfxQswvecDLqM&__tn__=%2CO%2CP-R 16 ч. ·
У Путлера нет ресурсов ( и, подозреваю, целей) по захвату крупных города - Харькова, Николаева, Запорожья, Кривого Рога.
Но их будут постоянно обстреливать, чтобы не допустить контрнаступления в Харьковской, Херсонской и Запорожской областях, пока на захваченных землях не проведут запланированные «референдумы». И не будут после этого грозить ядерным оружием.
Не исключена имитация наступления на Юге, чтобы помешать нашему контрнаступлению или переброске артиллерии на Донбасс.
Главная проблема у Путлера ещё и в том, что дата «референдумов о присоединении» приближается, а в Донецкой области нашу оборону сломить не могут.
Поэтому Кремль использует также всевозможные кулуарные механизмы давления, чтобы вынудить нашу армию отступить в Донецкой области.