Окупанти хочуть через Піски обійти Авдіївку для подальшого наступу, але селище досі контролюють ЗСУ, - Кириленко

У населеному пункті Піски на Донеччині тривають запеклі бої, але він досі контролюється українськими військовими, попри заяви росіян про захоплення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи інформацію про нібито встановлення росіянами контролю над Пісками.

"Населений пункт Піски контролюються українськими збройними силами…Так, дуже гаряче у вказаному населеному пункті, але професійним командуванням вжито додаткових заходів для того, щоб плани ворога не здійснилися", - сказав він.

За словами Кириленка, також дуже гаряче і величезна кількість обстрілів на всій лінії фронту.

Таким чином ворог хоче за допомогою населеного пункту Піски обійти Авдіївку для реалізації подальшого наступу.

"Плани ворога відомі, тому додаткові заходи вживаються для його зупинення", - сказав очільник ОВА.

Він додав, що ворог нищить Авдіївку, де вже немає жодної вцілілої будівлі доволі давно.

