Південна Корея розгляне можливість розгортання додаткових систем протиракетної оборони через нові випробування ядерної зброї в КНДР

У Південній Кореї заявили, що розглянуть можливість посилення системи протиракетної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Новий уряд Південної Кореї заявив про готовність розглянути можливість розширення використання протиракетного щита THAAD, розгорнутого США, з огляду на докази щодо підготовки Північної Кореї до ядерного випробування.

Раніше попередня південнокорейська адміністрація Мун Чже Іна відмовилася від розгортання будь-яких додаткових систем протиракетної оборони США (THAAD), щоб заспокоїти Китай. Південна Корея отримала щит THAAD у 2017 році та дотримувалася політики "Три ні" - відмова від додаткового розгортання THAAD, участь у системі протиракетної оборони США та створення тристороннього військового альянсу з Вашингтоном і Токіо.

У 2021 році нова адміністрація вирішила дозволити розміщення системи THAAD для захисту від Пхеньяна. На парламентських слуханнях 25 липня міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин наголосив, що політика "Три Ні" — це не обіцянка Китаю, й не угода, а пояснення позиції країни. На його думку, важко прийняти заклик Китаю дотримуватись політики "Трьох Ні", навіть якщо це питання безпосередньо стосується нашої національної безпеки та суверенітету.

У відповідь речник Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь 27 липня заявляв, що Південна Корея має дотримуватися взятого на себе зобов’язання, незважаючи на зміну уряду.

"Опозиція Китаю розгортанню США THAAD у Південній Кореї спрямована не на Південну Корею, а на зловмисний намір США навмисно підірвати стратегічну безпеку Китаю", - наголосив Ліцзянь.