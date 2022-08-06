УКР
Новини
Китай не відповідає на дзвінки Пентагону, - Politico

Військове командування Китаю не відповідає на численні дзвінки від своїх американських колег цього тижня, на тлі загострення напруги через візит спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Zn.ua.

Китай ігнорує міністра оборони США Ллойда Остіна та голову Об’єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі в той час, як продовжує запускати ракети, розміщувати військові кораблі та літаки під час військових навчань біля Тайваню. Офіційні особи та експерти вважають, що мовчання Китаю є недалекоглядним і необдуманим кроком, який збільшує ризик ескалації у напруженій ситуації.

Військові лідери США прагнуть підтримувати відкриті лінії зв’язку навіть із потенційними супротивниками, такими як Китай, щоб запобігти прорахункам, які можуть перерости у повномасштабний конфлікт.

Читайте: Китай припинив військове та кліматичне співробітництво зі США

Але остання розмова Міллі зі своїм китайським колегою, начальником Об’єднаного штабу генералом Лі Цзоченом, відбулася 7 липня, повідомили в Пентагоні. Під час захищеної відеоконференції вони обговорили необхідність підтримувати відкриті лінії зв’язку, а також зниження ризику, згідно з повідомленням з офісу Міллі. Тоді як Остін особисто зустрічався з міністром оборони Китаю генералом Вей Фенге в червні в Сінгапурі.

"Міністр неодноразово наголошував на важливості відкритої комунікації з лідерами оборони Китаю, щоб ми могли уникнути будь-яких прорахунків", - повідомили в Пентагоні.

Також читайте: Китай почав навчання біля Тайваню

Раніше Китай оголосив, що припиняє певні офіційні діалоги між американськими військовими командувачами вищого рівня, включаючи регіональних командувачів, а також переговори про безпеку в морі.

Китай (4838) Пентагон (1457) США (24146)
Топ коментарі
+8
Нехай з невідомого зателефонують!
показати весь коментар
06.08.2022 12:25 Відповісти
+5
показати весь коментар
06.08.2022 12:23 Відповісти
+4
Вирішили б ситуацію з Україною, дайте нам купу зброї, росія отримає таких п*здюлей, що китай побачить та точно не рішиться піти на Тайвань.
показати весь коментар
06.08.2022 12:24 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 12:23 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 12:23 Відповісти
точно. це типовий прояв підсвідомого жіночого. в чинариків воно взяло верх над свідомим чоловічим.
показати весь коментар
06.08.2022 12:51 Відповісти
Вони мабуть всі такі. Жінки. 😁
показати весь коментар
06.08.2022 13:03 Відповісти
Як китайці, бо во інь. Чи янь? Весь час плутаю
показати весь коментар
06.08.2022 13:18 Відповісти
06.08.2022 12:24 Відповісти
06.08.2022 12:25 Відповісти
"альо! а Си - сяй?" 😂
показати весь коментар
06.08.2022 12:38 Відповісти
Китаи вбився в піря -- 2 х . міл. армія -- в случаі авралу під штик 20 млн.
показати весь коментар
06.08.2022 12:31 Відповісти
В яке пiр`я... Виведи амербiзнес з Китаю, китайцi самi себе зжеруть...Так шо китайськi горобцi палять в сторiнцi з полегшенням.
показати весь коментар
06.08.2022 12:37 Відповісти
Хіба що команда товариша Сі не надумає влаштувати "переможну спецоперацію".
показати весь коментар
06.08.2022 12:40 Відповісти
А вивід західних корпорацій із Китаю? 😂
показати весь коментар
06.08.2022 13:19 Відповісти
Морем їх не так просто переправити. Знову вийде війна на тер-ї іншої держави. Не дай Б...х ...
показати весь коментар
06.08.2022 12:39 Відповісти
Не дай Б...х ...
*******
А що означає Не дай Б...х ...? Не дай, бо ***?
Яка дивна ця китайська мова.
показати весь коментар
06.08.2022 15:51 Відповісти
Дівчинка сильно образилась і не бере трубку
показати весь коментар
06.08.2022 12:42 Відповісти
А китайцы хитро сделанные: видят , шо амеры заняты Украиной, под шумок взялись опять за свое. Блин, не ту страну амеры побаловали своим "малышом".
показати весь коментар
06.08.2022 12:46 Відповісти
А дарма-це може генерал Міллі телефонує…
показати весь коментар
06.08.2022 12:54 Відповісти
Китай почав всі ці провокації тільки через те, що там економіка на грані дефолту.
показати весь коментар
06.08.2022 12:56 Відповісти
Тим більше глупство нариватись на санкції США
показати весь коментар
06.08.2022 13:21 Відповісти
Барахлит в Америке связь в последнее время. Качество связи отворотильное. С путиным тоже трудно созвониться, эхо в телефоне, звук хлюпает, ничего не разобрать.
показати весь коментар
06.08.2022 13:44 Відповісти
абидА - страшна річ.. хунвейбіни кабая в захваті (сльози капають на клаву)
показати весь коментар
06.08.2022 14:51 Відповісти
Ну ось ідіоти проявили слабкість із рф тепер мають проблеми із Китаєм. А можна було б стратити все рф і цих проблем би не було.
показати весь коментар
06.08.2022 19:32 Відповісти
 
 