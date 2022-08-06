Окупанти стягнули в район Давидового Броду 60 одиниць техніки, а в район Херсону - САУ "Піон"

Росіяни стягнули в Херсонську область артилерію та військову техніку.

Про це повідомляють на сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, протягом останньої доби росіяни зосереджують сили і засоби на Миколаївському та Криворізькому напрямках. Це сівдчить про намір росіян блокувати контрнаступ ЗСУ, вести наступальні дії.

Читайте також: Російські війська використовують територію ЗАЕС та місто Енергодар як базу відпочинку, де їх не знищуватимуть ЗСУ, - британська розвідка

Крім того, ворог перекидає сили та засобів через Берислав, що свідчить про намір окупантів посилити тиск на плацдарм ЗСУ на лівому березі Інгульця, зокрема, в районі Давидів Брід. Минулої доби в цьому напрямку було перекинуто мінімум 60 одиниць техніки.

Було зафіксовано концентрацію 203-мм САУ 2С7 "Піон" в районі Херсона - чисельність 8 одиниць.Також фіксувалася присутність і на правому березі цілого дивізіону – 18 одиниць САУ. Стягнення до лінію фронту САУ 2С7 "Піон" говорить про те, що противник, по-перше, намагається вийти на якийсь паритет із далекобійною артилерією ЗСУ, по-друге – що росіяни готуються знищувати укріпрайони.

Також читайте: ЗСУ знищили три російські командні пункти на півдні України, - Гуменюк