Окупанти стягнули в район Давидового Броду 60 одиниць техніки, а в район Херсону - САУ "Піон"

Росіяни стягнули в Херсонську область артилерію та військову техніку.

Про це повідомляють на сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, протягом останньої доби росіяни зосереджують сили і засоби на Миколаївському та Криворізькому напрямках. Це сівдчить про намір росіян блокувати контрнаступ ЗСУ, вести наступальні дії.

Крім того, ворог перекидає сили та засобів через Берислав, що свідчить про намір окупантів посилити тиск на плацдарм ЗСУ на лівому березі Інгульця, зокрема, в районі Давидів Брід. Минулої доби в цьому напрямку було перекинуто мінімум 60 одиниць техніки.

Було зафіксовано концентрацію 203-мм САУ 2С7 "Піон" в районі Херсона - чисельність 8 одиниць.Також фіксувалася присутність і на правому березі цілого дивізіону – 18 одиниць САУ. Стягнення до лінію фронту САУ 2С7 "Піон" говорить про те, що противник, по-перше, намагається вийти на якийсь паритет із далекобійною артилерією ЗСУ, по-друге – що росіяни готуються знищувати укріпрайони.

+20
Он готовился. Только вот к чему? Еще и очень злился, когда его тыкали носом. Самовлюбленное, гонористое, мстительное и тупое мелкое чмо.

показати весь коментар
06.08.2022 12:42 Відповісти
+14
Предать и отдать было легко. Теперь будет тяжело все это всковырнуть. Русня, в отличие от Боневтика, не бабло на асфальте пилила, а занималась укреплением обороны оккупированной территории.
показати весь коментар
06.08.2022 12:29 Відповісти
+12
Херсон стане для рузьких домовиною, не заважайте Генштабові чекати стовідсоткового заповнення паски на правому березі. Це, мабуть, буде головне та остаточне знищення орків у цій війні, 20 тисяч полонених та купа зброї з технікою. Потім відсутність навіть декількох БТГ на лівому та деморалізація абсолютно всього їхнього війска.
показати весь коментар
06.08.2022 12:33 Відповісти
Херсонщина для них понад усьо, бо це вода на Крим.
показати весь коментар
06.08.2022 12:25 Відповісти
А ЗАЕС то електроенергія. То що їм не треба?
показати весь коментар
06.08.2022 12:28 Відповісти
Кучно собрались ! Надо ловить момент !
показати весь коментар
06.08.2022 13:06 Відповісти
За правый берег кацапы будут держаться зубами - это плацдарм для будущего захвата николаева, одессы выхода на преднестровье и захвата молдовы. Если их выпрут за днепр - о этих влажных фантазиях кацапам можно забыть, через днепр они уже никогда не перейдут.
показати весь коментар
06.08.2022 13:44 Відповісти
Якщо проаналізувати ситуацію, то прийдемо до висновку, що у всіх наших поразках винен Боневтік. Замість конкретної роботи він займався ************ і відосиками. І ось. маємо результат.
показати весь коментар
06.08.2022 12:35 Відповісти
Самалеты литят, бамбить будим.
показати весь коментар
06.08.2022 13:15 Відповісти
Літаки лєтять,будєм всіх бамбіть...
показати весь коментар
06.08.2022 13:50 Відповісти
Русня так-то пилит похлеще на порядки, поэтому им даже двадцатикратное преимущество не помогает достичь ни единой поставленной цели в Украине.
показати весь коментар
06.08.2022 12:47 Відповісти
Пилили они до "жеста доброй воли" под Киевом. Теперь они воюют по учебникам о второй мировой. Железа и мяса у них хватает. А рабское население не задает лишний раз вопросы.
показати весь коментар
06.08.2022 12:55 Відповісти
Они и под Киевом по тем же учебникам и картам воевали. Попил с этим никак не связан. Да, у нас он тоже есть, но благодаря Майдану и близко не в тех размерах, что в рашке или Украине образца 1991-2004 и 2010-2014.
показати весь коментар
06.08.2022 13:01 Відповісти
Под Киевом они лезли нахрапом, колонами по трассам без артподготовки. Сейчас ровняют все с землей, а потом лезут.
показати весь коментар
06.08.2022 13:12 Відповісти
боти подляка заспамили цей комент в
Треба розспамити!
показати весь коментар
06.08.2022 14:56 Відповісти
Дякую. Видимо правда им глаза колит
показати весь коментар
06.08.2022 22:30 Відповісти
Перекинуты под Херсон по тем мостам по которым по мнению Абдрыстовича не может проехать военная техника?
показати весь коментар
06.08.2022 12:31 Відповісти
не нагоняйте хвилю - по мостам ніхто і не їде, вони перевозять накопичене в місті до менш захищенних місць - і це для ЗСУ як додаткова вішенка, тому що якби БК залишався в Херсоні було б важче його знищити. Мости - не робочі, пароми - то так "Хівріні кури Мотрині яйця", наші за бажаемого часу в момент їх нищитимуть, зараз, розумію, це не робиться якраз для того, щоб якмога найбільша частина рузьких заповзла на правий.
показати весь коментар
06.08.2022 12:45 Відповісти
В новокаховских чатах пишут про сплошной гул колонн орков ночью через мост Каховской ГЭС. Мост поврежден, но работает и местные днем по нему проезжают на правый берег. А также колонны фиксируют в Мелитополе, Новотроицке, Новоалексеевке, Чаплынке и т.д. Видео полно в сети.
показати весь коментар
06.08.2022 13:21 Відповісти
То все так задумано.Треба набратись терпіння.
показати весь коментар
06.08.2022 13:48 Відповісти
Абдрыстович тут похоже ты, потому что по тем мостам, по которым не может проехать военная техника, ничего не перекидывали.
показати весь коментар
06.08.2022 12:49 Відповісти
Абрестович кілька днів назад дристав в інтернеті про оточення кацапів і багато іншого. А ще він розказував про наступ ВСУ на Херсон.

Тепер він уже про інше киздить. Де воно оточення ? Де він цей наш наступ на півдні ? Оказується що зараз там скоріш за все будуть кацапи наступати.

Вірити Абрестовичу і таким експертам як він - це себе не поважати.
показати весь коментар
06.08.2022 12:57 Відповісти
Як жеж "оказується" ви вже задовбали своїм обдристовичем...

У результаті контрнаступу ЗСУ російську армію відкинуто вглубь Херсонщини від адмінкордонів у 46 населених пунктах. Перекидання російських військ з інших напрямків проводяться з ціллю підсилення понесших численні втрати угруповань ворога на Півдні.
показати весь коментар
06.08.2022 13:05 Відповісти
ВСУ едут на "референдум" в Херсонской области - https://t.me/hueviyherson/23398 https://t.me/hueviyherson/23398 .
показати весь коментар
06.08.2022 13:09 Відповісти
Стратег? Почему до сих пор не в ГШ? Там очень ждут именно ваших советов
показати весь коментар
06.08.2022 12:44 Відповісти
Та и без твоих кукуреков как-то двигаются, 46 населенных пунктов Херсонщины освободили уже.
показати весь коментар
06.08.2022 12:51 Відповісти
а может гражданским пора брать в руки кирпич или камень и ********* захватчика где попало а не ждать смерти молча ?? где ты увидел зелин лимон солдат , твой сын тоже в этом лимоне или ты сам среди них ???
показати весь коментар
06.08.2022 13:02 Відповісти
А що ти бачила у Северодонецьку, ботяра? Наші звідти відійшли із мінімальними втратами.
показати весь коментар
06.08.2022 13:07 Відповісти
60 едениц Е.бать,под Киевом были колонны по 1.5 тыс.Мочите гнид ХЛОПЦЫ!!!
показати весь коментар
06.08.2022 12:53 Відповісти
Забудьте шо було під Києвом взагалі.Тому що тоді вони лізли в сліпу і колонами впевнені в своїй перемозі.Наразі вони так не роблять
показати весь коментар
07.08.2022 16:10 Відповісти
Самалеты литят, бамбить будим.
показати весь коментар
06.08.2022 13:10 Відповісти
18 САУ? Нє смєшитє наши хаймарси!
показати весь коментар
06.08.2022 13:35 Відповісти
На контрнаступ це не вплине,правда ж містер Аристович?
показати весь коментар
06.08.2022 13:43 Відповісти
так, а наводчику сообщили?
показати весь коментар
06.08.2022 13:46 Відповісти
Якби Боневтік менше патякав про контрнаступ наших військ на Херсон ,
то було би більше користі для наших воїнів !!

показати весь коментар
06.08.2022 14:51 Відповісти
"The Times" пишет, что Россия стянула 25-тысячную ударную группировку на юг Украины, чтобы попытаться оцепить Николаев.

Значительная часть этих военных прибыла туда в последнее время. 10 тысяч из них находятся на западном берегу Днепра, юго-восточнее Николаева. Предполагают, что Россия может готовить наступление, чтобы окружить город.

Цю інфу знайшов https://t.me/BerezaJuice/18271 солдат Борислав Береза , знаходячись в госпіталі
показати весь коментар
06.08.2022 15:00 Відповісти
https://t.me/berezoview/18383 Тарас Березовець повідомляє про перегрупування орків по кількості БТГ: "Харків: з10 стало 10-12; Ізюм: з 30 стало 17-20; Донбас: з 32 стало 13-15; Запоріжжя: з 11 стало 17; Херсонська обл: з 17-ти стало 49.
показати весь коментар
06.08.2022 15:49 Відповісти
Розвідка бачить химерси мовчать .Потрібно бити не тільки по складах а і по такому скупчунню техніки.
показати весь коментар
07.08.2022 16:08 Відповісти
 
 