Окупанти стягнули в район Давидового Броду 60 одиниць техніки, а в район Херсону - САУ "Піон"
Росіяни стягнули в Херсонську область артилерію та військову техніку.
Про це повідомляють на сторінці Управління стратегічних комунікацій ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, протягом останньої доби росіяни зосереджують сили і засоби на Миколаївському та Криворізькому напрямках. Це сівдчить про намір росіян блокувати контрнаступ ЗСУ, вести наступальні дії.
Крім того, ворог перекидає сили та засобів через Берислав, що свідчить про намір окупантів посилити тиск на плацдарм ЗСУ на лівому березі Інгульця, зокрема, в районі Давидів Брід. Минулої доби в цьому напрямку було перекинуто мінімум 60 одиниць техніки.
Було зафіксовано концентрацію 203-мм САУ 2С7 "Піон" в районі Херсона - чисельність 8 одиниць.Також фіксувалася присутність і на правому березі цілого дивізіону – 18 одиниць САУ. Стягнення до лінію фронту САУ 2С7 "Піон" говорить про те, що противник, по-перше, намагається вийти на якийсь паритет із далекобійною артилерією ЗСУ, по-друге – що росіяни готуються знищувати укріпрайони.
У результаті контрнаступу ЗСУ російську армію відкинуто вглубь Херсонщини від адмінкордонів у 46 населених пунктах. Перекидання російських військ з інших напрямків проводяться з ціллю підсилення понесших численні втрати угруповань ворога на Півдні.
Значительная часть этих военных прибыла туда в последнее время. 10 тысяч из них находятся на западном берегу Днепра, юго-восточнее Николаева. Предполагают, что Россия может готовить наступление, чтобы окружить город.
