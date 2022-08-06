У Росії керівника лабораторії з розробки гіперзвукових ракет заарештували за звинуваченням у державній зраді, - CNN
Заарештованого вченого утримують в слідчому ізоляторі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Як повідомляють російські ЗМІ, у п'ятницю за підозрою в державній зраді було заарештовано провідного російського вченого, який займався розробкою гіперзвукових ракет.
Олександр Шиплюк, директор Інституту теоретичної та прикладної механіки Сибірського відділення РАН, став третім російським вченим, якого затримали за підозрою в державній зраді. Науковий керівник інституту Василь Фомін повідомив ТАСС, що Шиплюка відправили в московський СІЗО "Лефортово".
Його затримання відбулося після арешту 27 червня головного наукового співробітника інституту Анатолія Маслова, якого підозрюють у передачі даних, що становлять державну таємницю, щодо гіперзвукових ракет.
Як повідомляється на веб-сайті інституту, Шиплюк очолює технологічну лабораторію з унікальними аеродинамічними трубами, спеціально побудованими для імітації гіперзвукових умов.
Володимир Путін минулого тижня говорив, що нові російські ракети не мають аналогів та будуть поставлені на озброєння військово-морських сил в найближчі кілька місяців.
Депортація українців з півдня має давні традиції ..
"Тайна" эта состоит в использовании в ракетах микрочипов, купленных на Алике и выломанных из скизженных парашниками в Украине стиралок и микроволновок.
Ну тепер ВПК рашкостану запрацює...
А щоб дати більшу швидкість - загрузили в літак і на ходу під час пуску дали пендель з прискоренням.
А фуйлу сказали що - аналоговнет.
Підставили фюрера.
Хай мацкалі заарештують усіх вчених
а ракети розробляти поставлять Діму рогозіна
Той зробить батуто-ракєту до звукову