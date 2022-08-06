УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9154 відвідувача онлайн
Новини
13 559 47

У Росії керівника лабораторії з розробки гіперзвукових ракет заарештували за звинуваченням у державній зраді, - CNN

ракета,рф,ракети

Заарештованого вченого утримують в слідчому ізоляторі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Як повідомляють російські ЗМІ, у п'ятницю за підозрою в державній зраді було заарештовано провідного російського вченого, який займався розробкою гіперзвукових ракет.

Читайте також: Кремль наказав регіонам формувати "добровольчі батальйони" для війни в Україні, - ISW

Олександр Шиплюк, директор Інституту теоретичної та прикладної механіки Сибірського відділення РАН, став третім російським вченим, якого затримали за підозрою в державній зраді. Науковий керівник інституту Василь Фомін повідомив ТАСС, що Шиплюка відправили в московський СІЗО "Лефортово".

Його затримання відбулося після арешту 27 червня головного наукового співробітника інституту Анатолія Маслова, якого підозрюють у передачі даних, що становлять державну таємницю, щодо гіперзвукових ракет.

Також читайте: Щоб очорнити Україну, Кремль вдається до теми антисемітизму, - Держдеп США

Як повідомляється на веб-сайті інституту, Шиплюк очолює технологічну лабораторію з унікальними аеродинамічними трубами, спеціально побудованими для імітації гіперзвукових умов.

Володимир Путін минулого тижня говорив, що нові російські ракети не мають аналогів та будуть поставлені на озброєння військово-морських сил в найближчі кілька місяців.

кремль (534) наука (365) ракети (4153) росія (67364) Воєнна доктрина (7) державна зрада (1762) розробка ядерної зброї (9)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
"...якого підозрюють у передачі даних, що становлять державну таємницю, щодо гіперзвукових ракет."
"Тайна" эта состоит в использовании в ракетах микрочипов, купленных на Алике и выломанных из скизженных парашниками в Украине стиралок и микроволновок.
показати весь коментар
06.08.2022 12:44 Відповісти
+21
Скорее всего выяснилось что ракеты существуют только в мультфильмах
показати весь коментар
06.08.2022 12:46 Відповісти
+18
В шарагу!
показати весь коментар
06.08.2022 12:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В шарагу!
показати весь коментар
06.08.2022 12:43 Відповісти
Хай за миску баланди працює. Нічого обтяжувати російский бюджет
показати весь коментар
06.08.2022 12:47 Відповісти
Судячи з хвамілії - спіймали нашого Штірліца
показати весь коментар
06.08.2022 12:43 Відповісти
Без асимільованих українців імперія б ніколи не відбулася. Ще одне ім'я з того ж Новосибірська: Гурій Марчук (прізвище, характерне для Волині): https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%93%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
показати весь коментар
06.08.2022 12:57 Відповісти
І для керівництва СБУ...
показати весь коментар
06.08.2022 13:01 Відповісти
"Місце народження - село Петрохерсонець Оренбурзької області'

Депортація українців з півдня має давні традиції ..
показати весь коментар
06.08.2022 17:23 Відповісти
Якщо ви праві -то це провал!.
показати весь коментар
06.08.2022 14:52 Відповісти
Украл и не поделился?
показати весь коментар
06.08.2022 12:43 Відповісти
"...якого підозрюють у передачі даних, що становлять державну таємницю, щодо гіперзвукових ракет."
"Тайна" эта состоит в использовании в ракетах микрочипов, купленных на Алике и выломанных из скизженных парашниками в Украине стиралок и микроволновок.
показати весь коментар
06.08.2022 12:44 Відповісти
Кацапи нормальний автомобіль не можуть зробити, а тут ракети у яких немає АНАЛ огів))

показати весь коментар
06.08.2022 13:02 Відповісти
Він від крив страшенну тайну, що ніяких гіпєрпупєр ракет не існує, а є лише мультіки для замилювання очей плєшівому.
показати весь коментар
06.08.2022 13:03 Відповісти
Створюють нові шарашки!Все в ссср!Верньом всьо взад!
показати весь коментар
06.08.2022 12:44 Відповісти
Тобто коли почали збивати гіперзвукові ракети Путін зрозумів що витрачає великі кошти а половину тих ракет збивають і йому надто дорого обходиться війна.
показати весь коментар
06.08.2022 12:45 Відповісти
Скорее всего выяснилось что ракеты существуют только в мультфильмах
показати весь коментар
06.08.2022 12:46 Відповісти
"Аналогов нет" оказалось "анало говнетом". Не фурычат как рисовали в мультике.
показати весь коментар
06.08.2022 12:48 Відповісти
Фігня! Гітлер теж не одного свого винахідника після 44-го в Маутхаузен відправив Теж "за зраду рейху"!
показати весь коментар
06.08.2022 12:48 Відповісти
аружіє "возмєздія" ..один до одного з Адіка..навіть в дрібницях---бункер..молода коханка..любив собак
показати весь коментар
06.08.2022 12:52 Відповісти
вот мелочь а приятно
показати весь коментар
06.08.2022 12:49 Відповісти
не розумію??? який Володимир?..може Владімір правильно писати?Алєксандр...шо за ..йпрст
показати весь коментар
06.08.2022 12:51 Відповісти
Скорее его арестовали не за шпионаж,а просто его кастрюли нихуя не гиперзвуковые.То,что росия ударила по Яворивскому полигону кинжалом,мы только от росии и слышали,других доказательсв нет.Слава ЗСУ и росийской корупции.
показати весь коментар
06.08.2022 12:54 Відповісти
Вони дійсно ним вдарилибАле це ракета від імкандера, причеплена на МІГ-31.
показати весь коментар
06.08.2022 13:06 Відповісти
Вдарили після того, як Арахамія з Подоляком по всім каналам розповіли про міжнародний центр на Яворівському.
показати весь коментар
06.08.2022 13:09 Відповісти
тю, тоже таємницю знайшли. та гіперзвук для параші та її вчоних це хіба не вчорашній день? хай випустять плюшевого айфончика, коли тверезіший буде, й той розкаже про гіперсвітлові парашні ракети які вже мінімум 22 роки бороздять простори мухосранська.
показати весь коментар
06.08.2022 12:56 Відповісти
Гіперзвукових ракет в москалів немає. Ракета від іскандера, причеплена на МІГ-31, це не гіперзвукова ракета.
показати весь коментар
06.08.2022 13:02 Відповісти
Мда... Гиперзвук уже не тот.
показати весь коментар
06.08.2022 13:03 Відповісти
Не той тепер Миргород, Хорол річка не та...
показати весь коментар
06.08.2022 13:07 Відповісти
У рашистов ноль логики. Сажать то надо было сотрудников СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМа!
показати весь коментар
06.08.2022 13:04 Відповісти
В них ще є ракети циркон,цн також брехня, від москалів.
показати весь коментар
06.08.2022 13:05 Відповісти
О-о, вже почали комплектувати штати "шарашок"!!!
Ну тепер ВПК рашкостану запрацює...
показати весь коментар
06.08.2022 13:05 Відповісти
А їх, може з нього новий Корольов вийде. Дитяча колонія, шарашка - достатньо типовий шлях для "видатного радянського вченого".
показати весь коментар
06.08.2022 14:46 Відповісти
Розказав що перекрасили ракету х101 та написали на ній - гіперзвукова.
А щоб дати більшу швидкість - загрузили в літак і на ходу під час пуску дали пендель з прискоренням.
А фуйлу сказали що - аналоговнет.
Підставили фюрера.
показати весь коментар
06.08.2022 13:11 Відповісти
Каверзне питання викладачів авіаційних військових училищ: "Що буде, якщо з літака, який рухається з швидкістю 3Маха , вистрелить з гармати, швидкість снаряда якої приблизно 1000 км/год?"
показати весь коментар
06.08.2022 13:35 Відповісти
Рядышком полетят, да?
показати весь коментар
06.08.2022 15:58 Відповісти
А я промовчу! Думай-те! Ми "ламали голову" - от і ви "поламайте"! Я ж сказав - "каверзне"! Підкажу: там дія кількох сил! Перша - швидкість суб"єкту стрільби Інша -швидкість руху снаряда випущеного "суб"єктом" Наче повинні ці швидкості підсилювать і прискорювать одна одну Але коли "суб"єкт пуску летить втричі швидше ніж снаряд який ним запускається - питання!!! Тут у нас "спеців" по аеродинаміці та балістиці повно - хай вирішують! А я "поспостерігаю"!
показати весь коментар
06.08.2022 16:48 Відповісти
Теперь получается супер-пупер-гипер звуковые ракеты оркостана накрылись медным тазом?
показати весь коментар
06.08.2022 13:16 Відповісти
Ні в якому разі. "Нєзамєнімих нєт". Там вже хтось із замів носом землю риє, не дочекається, коли вже його "вмєсто етой бєздарі паставят". Він же, скоріш за все, і донос накатав.
показати весь коментар
06.08.2022 14:56 Відповісти
"Пан Коцький" "землю носом риє" - спалився на "прокремлівщині" а зараз корчить з себе "патріота"? "Українці - люди не злопам"ятні! Однак коли їх образять - злі! І пам"ять мають хорошу!"
показати весь коментар
06.08.2022 16:54 Відповісти
Буде тепер працювати за миска-рис. А попереджали ж, втікати з оркостану всім в кого є голова.
показати весь коментар
06.08.2022 13:32 Відповісти
бендеровець у третьму коліні
показати весь коментар
06.08.2022 13:42 Відповісти
Американцы давно забили на тему гиперзвуковых ракет по причине.Но в болотах нашелся умник,который всех ******,том числе и науку физику Гиперзвук в мультиках неплохо и на большой высоте.А вот в плотном слое атмосферы беда,не выдержует ракета температур.
показати весь коментар
06.08.2022 13:45 Відповісти
Шиплюк-українське прізвище..
Хай мацкалі заарештують усіх вчених
а ракети розробляти поставлять Діму рогозіна
Той зробить батуто-ракєту до звукову
показати весь коментар
06.08.2022 13:51 Відповісти
Скорее всего, наобещал много, а выполнил ничего. Так, что идет дорогой Вавилова.
показати весь коментар
06.08.2022 13:55 Відповісти
Вавілов зробив достатньо в царині "продажной дєвкі імпєріалізма". За що і був знищений.
показати весь коментар
06.08.2022 15:16 Відповісти
Back in the USSR! "Пєрєдайтє таваріщу Сталіну, проізошла чудовіщная ошибка!..."
показати весь коментар
06.08.2022 14:32 Відповісти
1937
показати весь коментар
06.08.2022 14:40 Відповісти
берёзки, шарашки.. все як заповідав велікий кормчий
показати весь коментар
06.08.2022 14:59 Відповісти
Так работает система. Она создана, она развивается, она выходит из под контроля здравого смысла. Всегда так было. Там уже кучу супер-интелектуалов в лефортово запаковали. Есть смерти. Не сочувствую. Даже ничего не ворухнулось - сами, если и не выбирали, то с вашего попустительства образовался такой расклад - кушайте, не обляпайтесь...
показати весь коментар
06.08.2022 15:49 Відповісти
 
 