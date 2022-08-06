У Росії керівника лабораторії з розробки гіперзвукових ракет заарештували за звинуваченням у державній зраді, - CNN

Заарештованого вченого утримують в слідчому ізоляторі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Як повідомляють російські ЗМІ, у п'ятницю за підозрою в державній зраді було заарештовано провідного російського вченого, який займався розробкою гіперзвукових ракет.

Олександр Шиплюк, директор Інституту теоретичної та прикладної механіки Сибірського відділення РАН, став третім російським вченим, якого затримали за підозрою в державній зраді. Науковий керівник інституту Василь Фомін повідомив ТАСС, що Шиплюка відправили в московський СІЗО "Лефортово".

Його затримання відбулося після арешту 27 червня головного наукового співробітника інституту Анатолія Маслова, якого підозрюють у передачі даних, що становлять державну таємницю, щодо гіперзвукових ракет.

Як повідомляється на веб-сайті інституту, Шиплюк очолює технологічну лабораторію з унікальними аеродинамічними трубами, спеціально побудованими для імітації гіперзвукових умов.

Володимир Путін минулого тижня говорив, що нові російські ракети не мають аналогів та будуть поставлені на озброєння військово-морських сил в найближчі кілька місяців.