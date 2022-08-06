3 425 15
Ціна розриву з міжнародним порядком для РФ буде дуже високою, - Боррель
Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прогнозує значні наслідки для РФ за протидію міжнародному порядку.
Про це він пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Санкції ... затискають Путіна (президент РФ Володимир Путін - ІФ) в лещатах, які поступово затягуються. Ціна розриву Росії з міжнародним порядком буде дуже високою", - написав Боррель.
Він також зазначив, що без санкцій РФ "отримала б свій пиріг і з'їла б його".
такое впечатление, что боррель полгода в запое был
Проте, і пуйли стільки не живуть.