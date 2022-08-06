УКР
Новини
Ціна розриву з міжнародним порядком для РФ буде дуже високою, - Боррель

Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель прогнозує значні наслідки для РФ за протидію міжнародному порядку.

Про це він пише у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Санкції ... затискають Путіна (президент РФ Володимир Путін - ІФ) в лещатах, які поступово затягуються. Ціна розриву Росії з міжнародним порядком буде дуже високою", - написав Боррель.

Він також зазначив, що без санкцій РФ "отримала б свій пиріг і з'їла б його".

Також читайте: Санкції не призведуть до тотального колапсу в РФ, але про статус наддержави вона може забути, - Боррель

росія (67364) санкції (12594) Боррель Жозеп (1075)
вже пів року вангуєте
06.08.2022 12:49 Відповісти
06.08.2022 12:49 Відповісти
Та невже? Ще тільки буде. Про пироги якісь чеше ...Вони там взагалі адекватні на Заході?
06.08.2022 12:51 Відповісти
06.08.2022 12:51 Відповісти
Ні. Зажралися і прогнили. Інакше б ніякої війни взагалі б не було.
06.08.2022 13:18 Відповісти
06.08.2022 13:18 Відповісти
Коли вже?
06.08.2022 12:53 Відповісти
06.08.2022 12:53 Відповісти
доки вони вангують за наслідки для парасії, шарику може настати піндець..во іншопланетяни поржуть..
06.08.2022 12:54 Відповісти
06.08.2022 12:54 Відповісти
а вони ще не розірвали, Боррель? Ще досі бабло газпуку гуляє по європейським інституціям, як то ПАРЄ, ОБСЄ, інституціям Євросоюзу - Європейській Раді, Єврокомісії, Європарламенті, тощо? Так, чи ні?
06.08.2022 12:55 Відповісти
06.08.2022 12:55 Відповісти
Не нужен Параше "международный порядок" и никогда не был нужен. Страна-террорист и страна-помойка должна быть полностью уничтожена вместе со всем её населением.
06.08.2022 12:55 Відповісти
06.08.2022 12:55 Відповісти
Як казав один діяч - рашка це зайва країна.
06.08.2022 13:05 Відповісти
06.08.2022 13:05 Відповісти
Лучще оружия больше Украине дайте дебилы
06.08.2022 13:06 Відповісти
06.08.2022 13:06 Відповісти
опять пошли февральские методички
такое впечатление, что боррель полгода в запое был
06.08.2022 13:10 Відповісти
06.08.2022 13:10 Відповісти
Дед уже совсем плох. Пирог.)
06.08.2022 13:14 Відповісти
06.08.2022 13:14 Відповісти
Все вірно, але це буде потім, колись, через роки, бо Захід сам собі і на нашу біду виростив рашистського монстра, який оплутав своїми нафто-газовими лапетами всю його економічну потугу, вириватись з яких ох як не хочеться.
Проте, і пуйли стільки не живуть.
06.08.2022 13:16 Відповісти
06.08.2022 13:16 Відповісти
пи*дит как дишит...как только Украина и россия подпишут перемирья...на вторый день выстроиться очередь в Кремль мириться с ху*лом
06.08.2022 13:16 Відповісти
06.08.2022 13:16 Відповісти
Ухтытатышо Боря-Борель! Сильно пуганул. Он по Вятке народ как услыхал, давай тушонку домашнюю в погреба походные складать штабелями, консервировать спаржу, урожай на неё там, пармезан местный трут на мелко, сушат к зиме, вялят абрикосы, гречку мешками вентилируют. Не пугай народ работящий Боря-Борель, чуть жалко их провинциалов.
06.08.2022 13:57 Відповісти
06.08.2022 13:57 Відповісти
Поки що вона майже нульова для рф.
06.08.2022 19:31 Відповісти
06.08.2022 19:31 Відповісти
 
 