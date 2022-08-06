Жодних перемовин з Путіним, він і далі шантажуватиме світ. Слід запровадити тотальне ембарго на російський експорт, - Порошенко

Світ повинен припинити купляти російські енергоносії та запровадити тотальне ембарго на російський експорт, щоб зупинити Путіна і його шантаж.

Про це сказав Петро Порошенко в інтерв‘ю канадському телекананалу CBC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Порошенко вкотре наголосив, що не можна вірити у жодні домовленості з Путіним.

"Перше - не довіряйте Путіну. А це означає - жодних перемовин з Путіним, оскільки він розуміє лише силу. Він і далі буде шантажувати світ. Шантажуватиме Канаду. Шантажуватиме Європу",- наголосив він.

"Енергоносії для нього - це лише знаряддя та один із стовпів його нападу проти всього світу. А тому не можна погоджуватися на цю його мову шантажу", - додав Порошенко.

"Друга порада - не бійтеся Путіна. Ми значно сильніші. Правда на нашому боці. Весь світ сьогодні з нами. Разом з Росією під час засідань Генеральної Асамблеї ООН голосують лише Північна Корея, Білорусь та Еритрея. Три нації в світі. А тому нам слід забезпечити депутінізацію світу", - підкреслив п‘ятий президент України.

"Нам слід нарешті повністю зупинити "Північний потік - 1". Остаточно забути про "Північний потік - 2". Кожен цент, який світ сплачує за російський газ чи російську нафту, перетворюється на бомби та крилаті ракети проти нас, проти українців", - зазначив Порошенко.

"Ми не повинні надавати йому навіть щонайменшої можливості продовжувати це робити. А тому навпаки - санкції мають зміцнюватися, ембарго має розширюватися. Слід зупинити російський експорт, особливо той, де для цих потреб використовуються його торговельні судна", - наголосив він.

Порошенко зазначив, що лише за останні три місяці 24 мільярди доларів надійшли до російської скарбниці, і це лише за російські енергоносії.

"24 мільярди. Це занадто. Слід нарешті це зупинити", - додав він.