Жодних перемовин з Путіним, він і далі шантажуватиме світ. Слід запровадити тотальне ембарго на російський експорт, - Порошенко
Світ повинен припинити купляти російські енергоносії та запровадити тотальне ембарго на російський експорт, щоб зупинити Путіна і його шантаж.
Про це сказав Петро Порошенко в інтерв‘ю канадському телекананалу CBC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".
Порошенко вкотре наголосив, що не можна вірити у жодні домовленості з Путіним.
"Перше - не довіряйте Путіну. А це означає - жодних перемовин з Путіним, оскільки він розуміє лише силу. Він і далі буде шантажувати світ. Шантажуватиме Канаду. Шантажуватиме Європу",- наголосив він.
"Енергоносії для нього - це лише знаряддя та один із стовпів його нападу проти всього світу. А тому не можна погоджуватися на цю його мову шантажу", - додав Порошенко.
"Друга порада - не бійтеся Путіна. Ми значно сильніші. Правда на нашому боці. Весь світ сьогодні з нами. Разом з Росією під час засідань Генеральної Асамблеї ООН голосують лише Північна Корея, Білорусь та Еритрея. Три нації в світі. А тому нам слід забезпечити депутінізацію світу", - підкреслив п‘ятий президент України.
"Нам слід нарешті повністю зупинити "Північний потік - 1". Остаточно забути про "Північний потік - 2". Кожен цент, який світ сплачує за російський газ чи російську нафту, перетворюється на бомби та крилаті ракети проти нас, проти українців", - зазначив Порошенко.
"Ми не повинні надавати йому навіть щонайменшої можливості продовжувати це робити. А тому навпаки - санкції мають зміцнюватися, ембарго має розширюватися. Слід зупинити російський експорт, особливо той, де для цих потреб використовуються його торговельні судна", - наголосив він.
Порошенко зазначив, що лише за останні три місяці 24 мільярди доларів надійшли до російської скарбниці, і це лише за російські енергоносії.
"24 мільярди. Це занадто. Слід нарешті це зупинити", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він виконує - роль медведчука на переговорах в Мінську ,, очевидно це знову була - обов'язкова умова ***** , для початку переговорів .
Наше ж бидло ( агрохімія ) , мабуть взяло непогане бабло за просування наративу про важливість ************ холопа - для переговорів , і тому зараз виступає перед Заходом в ролі такого собі - адвоката Абрамовича ( грошей ***** тобто ) . .
https://youtu.be/xOJaAgWHQ6g?t=457 https://youtu.be/xOJaAgWHQ6g?t=457
Ти ніхто , нуль і ще намагаєшся комусь щось втюхати про людину ,
яка навпинно допомагає нашій арміі ?
Згинь , потворо 😡
Треба розспамити!
Порошенко за п'ять років все зробив для того , щоби сьогодні у нас
була потужна армія , а твоя потвора зелена , за три роки баклуші
Ху@ єм вибивала , замість того , щоби ми мали чим воювати !
Значно цікавіші "подарунки для ЗСУ", які Порох регулярно привозить зі своїх міжнародних відряджень...
https://rus.lb.ua/file/person/1744_poroshenko_aleksey_petrovich_.html
Тому і відміну страхівок для танкеріа, які перевозять кацапську евфту, заморозили, щоб різко не вскочила ціна.
Саудити чомусь не хочуть різко піднімати видобуток, мотивуючи це відсутністю виробничих і логістичних потужностей.
Зріджений газ США, навіть попри кризу навколо Тайваня, і далі прямує в Китай, бо там його купують весь не торгуючись.
Значить треба вирішувати цю проблему якимись іншими способами.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid09D3HN4XmTTtqjXgoc8ZzKuYhxaFy1Kp8wHftpKWZtRdLzvhRSbDfp7iAoHVsCxEWl?__cft__[0]=AZX7GK_jdqMy_gCJ9_7tngE2fTmPdxq3qt3KsNEDBehcLJ_gKzYvVlFkn3IIq5nLrsI8k80nVOUHSmx2PUQyblkXrikh9QTjC2T_4vtFs80dRvj8oL8A3GS4v1oUJ-gnylj475KJuKQ5I4JptZS5c8Pi&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Если внимательно изучать биографию Путлера, психологию его поведения, то можно сделать четкий вывод: окончательное «за» во всех его принятых решениях играют «договорняки».
Так было в Чечне, где коррупционным путём была куплена лояльность «верхушки».
Так было во время Майдана, когда сценарий был заранее согласован с американцами.
Так было во время сдачи Крыма, Донецка и Луганска в 2014 году.
Так было и в феврале 2022 года, когда была чёткая уверенность, что из Крыма и из Белоруссии будет спокойный проход, а наших военных на Юге практически не окажется. Ну, а американцы не дадут необходимого оружия для защиты.
Там, где сценарии ломаются и выходят их русла «договорняков», Путлер теряется. И опять пытается использовать все связи и возможности для новых «договорняков», чтобы ему отдали все без боя. Пример - «зерновая сделка».
Тобі не подобаються новини Цензора , то в тебе вибір ,, можна почитати новини на Г+Г , або можна подивитись черговий ЗЕ-відосік .
Тебе що , хтось змушує читати саме новини про Порошенка ??
JPMorgan ожидает, что добыча нефти в России в третьем квартале составит 9,95 млн баррелей в день, что выше 9,76 млн баррелей в день, добытых в том же квартале годом ранее.
Доходы России от нефти и газа помогли правительству РФ поддержать местную валюту, рубль, ослабив некоторое давление на экономику.
сдали, если бы хоть пару копеек дали. Не люди и не звери, так помесь. Гадливо просто.
Порошенко помогает стране финансово, добывает, где может оружие, используя старые связи.
Уже за это ему низкий поклон. Жаль, что все его старания во время его президенства для Армии,
превратила в пыль нынешная влада, которая не занимается благотворительностью из своих денег, Боже упаси, только бесплатные видосики, призывы и нехилая зарплата для всех своих благонадёжных друзей. Только хватательный инстинкт, как у одноклеточных! Даже о путине ничего оскорбительного, ведь может пригодиться! Такого позора ещё Украина не знала!
«Для нас принципово важливо, щоб ми зберегли проукраїнську і антипутінську коаліцію, яка була закладена під час зустрічі на базі в Німеччині в Рамштайні і яка вже має свої результати», - зазначив п'ятий Президент.
«Я маю величезний досвід співпраці з президентом Ердоганом протягом п'яти років моєї президентської каденції. Результатом цієї співпраці було рішення президента Туреччини про постачання нам унікальних безпілотних літальних апаратів «Bayraktar», які відіграли величезну роль в перші місяці російської агресії, знищуючи колони наступаючих танків, бронетехніки, ***********, логістики», - нагадав Порошенко.
Він також зазначив, що результатом співпраці з Ердоганом стало невизнання анексії Криму і підтримка суверенітету України, підтримка кримських татар, які складають основу корінних народів Криму.
«Результатом нашої співпраці з Туреччиною також було закриття Босфору для проходу російських воєнних кораблів, бо якщо б цього не було, небезпека російського десанту на Одеську і Миколаївську область була би значно вищою», - констатує Петро Порошенко.
«Зараз ця робота має бути продовжена, і я буду підставляти плече Зеленському скрізь, де він буде цього потребувати, щоб зробити Україну сильнішою. Безумовно, я розраховую на те, що Україна забезпечить тверду позицію нашого друга і партнера Ердогана на переговорах з тими, з ким він вважає за потрібне, в тому числі і з ******. Можливо, вони забезпечать безпеку щодо експорту українського виробництва, і це має бути не лише зерно», - наголошує Порошенко.
«Я не розумію, з якого переляку сьогодні росія може перевіряти, перешкоджати, впливати, перетворюючи торгівлю, енергетику, економіку на інструменти своєї зброї. Ми ні в якому разі не можемо сприймати мову шантажу, яку використовує *****. Якщо він не зніме чорноморську блокаду портів України, то ми безумовно маємо запровадити додаткові санкції щодо зупинки кораблів, які вивозять російський експорт, аж допоки не буде знята блокада українських портів», - вважає Петро Порошенко.