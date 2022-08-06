УКР
Жодних перемовин з Путіним, він і далі шантажуватиме світ. Слід запровадити тотальне ембарго на російський експорт, - Порошенко

Світ повинен припинити купляти російські енергоносії та запровадити тотальне ембарго на російський експорт, щоб зупинити Путіна і його шантаж.

Про це сказав Петро Порошенко в інтерв‘ю канадському телекананалу CBC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської солідарності".

Порошенко вкотре наголосив, що не можна вірити у жодні домовленості з Путіним.

"Перше - не довіряйте Путіну. А це означає - жодних перемовин з Путіним, оскільки він розуміє лише силу. Він і далі буде шантажувати світ. Шантажуватиме Канаду. Шантажуватиме Європу",- наголосив він.

"Енергоносії для нього - це лише знаряддя та один із стовпів його нападу проти всього світу. А тому не можна погоджуватися на цю його мову шантажу", - додав Порошенко.

"Друга порада - не бійтеся Путіна. Ми значно сильніші. Правда на нашому боці. Весь світ сьогодні з нами. Разом з Росією під час засідань Генеральної Асамблеї ООН голосують лише Північна Корея, Білорусь та Еритрея. Три нації в світі. А тому нам слід забезпечити депутінізацію світу", - підкреслив п‘ятий президент України.

"Нам слід нарешті повністю зупинити "Північний потік - 1". Остаточно забути про "Північний потік - 2". Кожен цент, який світ сплачує за російський газ чи російську нафту, перетворюється на бомби та крилаті ракети проти нас, проти українців", - зазначив Порошенко.

Читайте також: Найкоротший шлях до миру - західна блокада російського експорту та постачання Україні зброї, - Порошенко

"Ми не повинні надавати йому навіть щонайменшої можливості продовжувати це робити. А тому навпаки - санкції мають зміцнюватися, ембарго має розширюватися. Слід зупинити російський експорт, особливо той, де для цих потреб використовуються його торговельні судна", - наголосив він.

Порошенко зазначив, що лише за останні три місяці 24 мільярди доларів надійшли до російської скарбниці, і це лише за російські енергоносії.

"24 мільярди. Це занадто. Слід нарешті це зупинити", - додав він.

Топ коментарі
+43
Все вопросы к предателю Боневтику. До 2019 там была эшелонированная оборона.

показати весь коментар
06.08.2022 13:25 Відповісти
+33
Йому ***** на твою віру,мавпа зелена,жуй асфальт.
показати весь коментар
06.08.2022 13:20 Відповісти
+32
показати весь коментар
06.08.2022 13:27 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жодних перемовин з Путіним )) .
показати весь коментар
06.08.2022 13:14 Відповісти
Про що зараз арахамія домовляється в Стамбулі з путінським абрамовичем, таємниця? Які ще міни будуть знімати?
показати весь коментар
06.08.2022 13:46 Відповісти
Абрамович - ніхто , він лише - гаманець ***** . З ним не домовляються , бо він ніколи нічого не вирішував і не вирішує ,, він звичайний холоп на службі у барина ,, а на перемовинах сидить просто для того шоб бути на виду і мусолити всім очі .. Його присутність там , створює ілюзію його важливості для перемовин ,, мета його " сидіння для галочки " тут проста зняття з нього ( з грошей ***** тобто ) західних санкцій .
Він виконує - роль медведчука на переговорах в Мінську ,, очевидно це знову була - обов'язкова умова ***** , для початку переговорів .
Наше ж бидло ( агрохімія ) , мабуть взяло непогане бабло за просування наративу про важливість ************ холопа - для переговорів , і тому зараз виступає перед Заходом в ролі такого собі - адвоката Абрамовича ( грошей ***** тобто ) . .
показати весь коментар
07.08.2022 09:47 Відповісти
Юрий Швец -- Сдача азовцев. Заявление Красного креста. Aug 5, 2022
https://youtu.be/xOJaAgWHQ6g?t=457 https://youtu.be/xOJaAgWHQ6g?t=457

показати весь коментар
06.08.2022 14:20 Відповісти
Саме так - з терористами перемовин не ведуть.
показати весь коментар
06.08.2022 13:14 Відповісти
Повірю порошенку тільки у випадку, коли він піде на фронт рядовим. Реально на фронт в штурмовий батальон.
показати весь коментар
06.08.2022 13:15 Відповісти
А ты кто, фельдмаршал? С каких фронтов эфир засоряешь?
показати весь коментар
06.08.2022 13:18 Відповісти
Йому ***** на твою віру,мавпа зелена,жуй асфальт.
показати весь коментар
06.08.2022 13:20 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 13:27 Відповісти
З окопу пишеш? Ти де? Під Бахмутом?
показати весь коментар
06.08.2022 13:45 Відповісти
під Єрмаком або під Подоляком
показати весь коментар
06.08.2022 21:09 Відповісти
Кого вообще волнует, поверишь ты или нет?
показати весь коментар
06.08.2022 13:48 Відповісти
а зеленсколму бункерному ты веришь падло?
показати весь коментар
06.08.2022 14:00 Відповісти
Ім'я - ти кончене чмо , кому цікаве твоє ставлення до Порошенка ?

Ти ніхто , нуль і ще намагаєшся комусь щось втюхати про людину ,
яка навпинно допомагає нашій арміі ?

Згинь , потворо 😡
показати весь коментар
06.08.2022 15:00 Відповісти
А ти сядеш з ним поряд в окопі? Треба ж якось це контролювать? Тоді я повірю, що ти не "подоляченя продажне"! У нас так прапорщика ротний учив Той теж "чесав язиком", що ротному добре сидіть у бліндажі і солдат посилать під обстріл Так Григорович, коли почався обстріл скомандував прапору взять санітарну сумку і короба з патронами А сам ухопив ПК І погнали на "опорник" Так прапор був після бою "мовчазний і "шовковий" (коли штани виправ!)
показати весь коментар
06.08.2022 15:17 Відповісти
похмелися, кволе
показати весь коментар
06.08.2022 18:22 Відповісти
Як же тоді клоун зазирне йому вглаз?
показати весь коментар
06.08.2022 13:16 Відповісти
Ембарго ввели на вугіля -це Німеччина. Зменшуть закупівлю газу на 15 % але треба розуміти що так швидко неможливо все запровадити коли роками були залежні. Росія буде втрачати европейські ринки.
показати весь коментар
06.08.2022 13:18 Відповісти
Міни зняв, азов продав це не Німеччина.
показати весь коментар
06.08.2022 13:48 Відповісти
З кацапам тільки так https://m.youtube.com/watch?v=dTZ6pqG6I2s&t=8s
показати весь коментар
06.08.2022 13:19 Відповісти
Пізд*ти не мішки тягать ось і весь Порошенко. Треба, але цього немає. А ось відповісти чому на перешійку не було укріпрайонів з ДВТ і ДЗВТ, чому не побудовано виробництва снарядів, Україна експортувала більше танків дло Пакістану і Індонезії при ньому то нє. Питання не на часі
показати весь коментар
06.08.2022 13:20 Відповісти
Все вопросы к предателю Боневтику. До 2019 там была эшелонированная оборона.

показати весь коментар
06.08.2022 13:25 Відповісти
Зеля зрадник і у його друга папа в ФСБ. Це знає весь світ.
показати весь коментар
06.08.2022 13:49 Відповісти
Ті,що бігли голосувати за зелене кодло, тепер в основній масі і страждають. Причини та наслідки. Але нажаль і адекватні під роздачу попали.🤷
показати весь коментар
06.08.2022 14:04 Відповісти
боти подляка заспамили комент в
Треба розспамити!
показати весь коментар
06.08.2022 14:58 Відповісти
То чого ж ти тут , кацап , розпи@ дівся ?

Порошенко за п'ять років все зробив для того , щоби сьогодні у нас
була потужна армія , а твоя потвора зелена , за три роки баклуші
Ху@ єм вибивала , замість того , щоби ми мали чим воювати !
показати весь коментар
06.08.2022 15:07 Відповісти
Взагалі-то тут Порох нічого нового не сказав. Про необхідність санкцій на лаптєстан, про цілковиту на 100% заборону касапського експорту на зовнішні (для рф) ринки і про необхідність підтримки України як фінансової так і озброєнням він говорить у кожному інтерв'ю для західних ЗМІ.

Значно цікавіші "подарунки для ЗСУ", які Порох регулярно привозить зі своїх міжнародних відряджень...
показати весь коментар
06.08.2022 13:21 Відповісти
когда украинские политики требуют от германии полное эмбарго они почему то не предлагают в замен то чем будут обогреваться зимой те же немцы или сколько рабочих мест потеряет Германия из-за отсутствия газа и на сколько упадет ее ВВП .. а ведь они сейчас кормят украинцев полностью
показати весь коментар
06.08.2022 14:04 Відповісти
А синів він не хоче до повної перемоги повернути до України? Дуже просто п#здіти сидячи десь на вілі за пів світу.
показати весь коментар
06.08.2022 13:26 Відповісти
А вони всі такі. Свої родини і дітей вивезли за кордон. Тей же Данлов. І самі геройствують, знаючи точно, що ні вони, ні діти воювати не будуть. и
показати весь коментар
06.08.2022 13:39 Відповісти
Летом 2014 года сын президента Украины Петра Порошенко добровольно отправился воевать в зону АТО, где командовал артиллерийским подразделением.
https://rus.lb.ua/file/person/1744_poroshenko_aleksey_petrovich_.html
показати весь коментар
06.08.2022 13:55 Відповісти
Щоб реалізувати ці заклики потрібна стабільна альтернатива нафті і газу пітьми.
Тому і відміну страхівок для танкеріа, які перевозять кацапську евфту, заморозили, щоб різко не вскочила ціна.
Саудити чомусь не хочуть різко піднімати видобуток, мотивуючи це відсутністю виробничих і логістичних потужностей.
Зріджений газ США, навіть попри кризу навколо Тайваня, і далі прямує в Китай, бо там його купують весь не торгуючись.
Значить треба вирішувати цю проблему якимись іншими способами.
показати весь коментар
06.08.2022 13:29 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZX7GK_jdqMy_gCJ9_7tngE2fTmPdxq3qt3KsNEDBehcLJ_gKzYvVlFkn3IIq5nLrsI8k80nVOUHSmx2PUQyblkXrikh9QTjC2T_4vtFs80dRvj8oL8A3GS4v1oUJ-gnylj475KJuKQ5I4JptZS5c8Pi&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZX7GK_jdqMy_gCJ9_7tngE2fTmPdxq3qt3KsNEDBehcLJ_gKzYvVlFkn3IIq5nLrsI8k80nVOUHSmx2PUQyblkXrikh9QTjC2T_4vtFs80dRvj8oL8A3GS4v1oUJ-gnylj475KJuKQ5I4JptZS5c8Pi&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid09D3HN4XmTTtqjXgoc8ZzKuYhxaFy1Kp8wHftpKWZtRdLzvhRSbDfp7iAoHVsCxEWl?__cft__[0]=AZX7GK_jdqMy_gCJ9_7tngE2fTmPdxq3qt3KsNEDBehcLJ_gKzYvVlFkn3IIq5nLrsI8k80nVOUHSmx2PUQyblkXrikh9QTjC2T_4vtFs80dRvj8oL8A3GS4v1oUJ-gnylj475KJuKQ5I4JptZS5c8Pi&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Если внимательно изучать биографию Путлера, психологию его поведения, то можно сделать четкий вывод: окончательное «за» во всех его принятых решениях играют «договорняки».

Так было в Чечне, где коррупционным путём была куплена лояльность «верхушки».

Так было во время Майдана, когда сценарий был заранее согласован с американцами.

Так было во время сдачи Крыма, Донецка и Луганска в 2014 году.

Так было и в феврале 2022 года, когда была чёткая уверенность, что из Крыма и из Белоруссии будет спокойный проход, а наших военных на Юге практически не окажется. Ну, а американцы не дадут необходимого оружия для защиты.

Там, где сценарии ломаются и выходят их русла «договорняков», Путлер теряется. И опять пытается использовать все связи и возможности для новых «договорняков», чтобы ему отдали все без боя. Пример - «зерновая сделка».
показати весь коментар
06.08.2022 13:31 Відповісти
Звідкіля вас таких довпойопів беруть?
показати весь коментар
06.08.2022 13:34 Відповісти
Зачем выкладывать здесь разглагольствования ватных фриков?
показати весь коментар
06.08.2022 14:00 Відповісти
Дивно, тебе бісить порошенко, який вже три роки як не у владі, при цьому повністю влаштовує рашистські колаборанти, які під час війни знищують державу зсередини: ze, татаров, дєрьмак, хламідія, трухін та ін.
показати весь коментар
06.08.2022 13:37 Відповісти
То що ти тут - на ЦН , робиш .? .
Тобі не подобаються новини Цензора , то в тебе вибір ,, можна почитати новини на Г+Г , або можна подивитись черговий ЗЕ-відосік .
Тебе що , хтось змушує читати саме новини про Порошенка ??
показати весь коментар
06.08.2022 13:48 Відповісти
"Вакханалія Супрун". Ze-п*здюк ще говорив про "доктор смерть". Це ви в цього дебіла набралися?!
показати весь коментар
06.08.2022 13:49 Відповісти
Стугна, Богдана, Фурія, Верба, Нептун - асфальт, асфальт, асфальт... Армія, мова, віра - велике крадівництво, нада пєрєстать стрєлять, шашликі на майскіє... При Пороху Марік і Лиман відбили - при Зєльцмані не тільки це втратили а й весь Південь з Херсоном. Але, не звертай уваги на факти. Піши ісчо...
показати весь коментар
06.08.2022 13:50 Відповісти
«Наша пісня гарна й нова, починаймо її знов» )))
показати весь коментар
06.08.2022 13:54 Відповісти
JPMorgan: По словам JPMorgan, России удалось перенаправить свой экспорт нефти из Европы без особых хлопот. Аналитики банка заявили, что ожидают роста добычи в России в третьем квартале по сравнению с прошлым годом

JPMorgan ожидает, что добыча нефти в России в третьем квартале составит 9,95 млн баррелей в день, что выше 9,76 млн баррелей в день, добытых в том же квартале годом ранее.

Доходы России от нефти и газа помогли правительству РФ поддержать местную валюту, рубль, ослабив некоторое давление на экономику.
показати весь коментар
06.08.2022 13:44 Відповісти
Жодних тотальних ембарго. Це призведе до ескалації
показати весь коментар
06.08.2022 13:54 Відповісти
ты идиот - это приведет только к экономическому кризису
показати весь коментар
06.08.2022 14:06 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 13:58 Відповісти
якщо тобі нічого не говорить, що з тих пір минуло 8 років, і 24/.02.22 розпочалась третя світова; якщо тобі пофіг те, що змінились обставини і появились нові - то можеш задаватись цими проблемами. Але це краще робити, вивчаючи курс ******** історії.
показати весь коментар
06.08.2022 14:34 Відповісти
20/02.14р. Чи ти маєш іншу версію?
показати весь коментар
06.08.2022 14:50 Відповісти
Не зв"язуйся ти з ним! Відразу "бий в рило"! Це - "форумна хвойда", що вже років з п"ять торгує тут своєю клавіатурою, "ніки міняючи! То "голубим" "********", то "червоносраким" А зараз - "зеленим" У нього тут головне завдання - "срач розводить"
показати весь коментар
06.08.2022 14:55 Відповісти
дякую за турботу. Прослідкую. У всяк випадку, такий логін в моєму кондуїті відсутній. Не знаю, в який розділ занести.
показати весь коментар
06.08.2022 15:01 Відповісти
Та мені здається, що це справжній "пригожинець" Бо у нього нема якихось чітко визначених політичних поглядів Єдине незмінне - паталогічна ненависть до Порошенка Це у нього в коментарях "червоною ниткою" проходить!
показати весь коментар
06.08.2022 15:05 Відповісти
Я ще пошукаю свої старі записи - може знайду його старий "нік" Але він під ним писав років чотири-п"ять тому, а потім щез А у проміжку сильно яскраво не "відсвічував" - тільки зараз "проявився" знову
показати весь коментар
06.08.2022 15:08 Відповісти
ти правий. То натуральний бот. На форумі - заради срачу. Сере ні про що, аби лиш викликати реакцію. До речі, не один він такий. Вчора/позавчора мав "приємність спілкування" з таким же ботом . Справді, з ними не можна звязуватись; тільки "одразу в рило", тобто - в спам.
показати весь коментар
06.08.2022 15:57 Відповісти
Тобі це пише "політична повія" яка з 2015 року поливала брудом людину яка будувала армію і озброєння України Роби висновок !
показати весь коментар
06.08.2022 17:45 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 14:15 Відповісти
Знову видно брехливу подлякову методичку у виконанні щойнозаряженого бота. В спам.
показати весь коментар
06.08.2022 14:35 Відповісти
Отдельное обращение к ничтожествам зелёного разлива, подолякам, татаровым, ермакам и к остальному черноротому дерьму, От вас и ваших продажных ботов смердит на весь мир, прямо канализацией тянет; отмыли бы хотя бы руки от денег на крови. Думаю, что вы и мамашу свою бы
сдали, если бы хоть пару копеек дали. Не люди и не звери, так помесь. Гадливо просто.
Порошенко помогает стране финансово, добывает, где может оружие, используя старые связи.
Уже за это ему низкий поклон. Жаль, что все его старания во время его президенства для Армии,
превратила в пыль нынешная влада, которая не занимается благотворительностью из своих денег, Боже упаси, только бесплатные видосики, призывы и нехилая зарплата для всех своих благонадёжных друзей. Только хватательный инстинкт, как у одноклеточных! Даже о путине ничего оскорбительного, ведь может пригодиться! Такого позора ещё Украина не знала!
показати весь коментар
06.08.2022 17:06 Відповісти
показати весь коментар
06.08.2022 18:15 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2022/08/07/poroshenko-dlya-nas-prynczypovo-vazhlyvo-zberegty-*************-i-antyputinsku-koalicziyu-yaka-bula-zakladena-v-ramshtajni-i-vzhe-maye-svoyi-rezultaty/ Петро Порошенко в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що жодного компромісу з путіним не може бути, оскільки його мета - знищення України. Відповідаючи на запитання щодо переговорів лідера Туреччини Ердогана з ******, Порошенко зазначив: «зараз роль медіатора майже нездійсненна, тому що неможливо шукати компроміс, коли путін хоче вбити нас, а ми хочемо жити . Ну де тут шукати компроміс? ***** прийшов захопити всю Україну для того, щоб проводити війну проти всього демократичного світу. Бо це війна не проти України. Це війна проти нас усіх».
«Для нас принципово важливо, щоб ми зберегли проукраїнську і антипутінську коаліцію, яка була закладена під час зустрічі на базі в Німеччині в Рамштайні і яка вже має свої результати», - зазначив п'ятий Президент.
«Я маю величезний досвід співпраці з президентом Ердоганом протягом п'яти років моєї президентської каденції. Результатом цієї співпраці було рішення президента Туреччини про постачання нам унікальних безпілотних літальних апаратів «Bayraktar», які відіграли величезну роль в перші місяці російської агресії, знищуючи колони наступаючих танків, бронетехніки, ***********, логістики», - нагадав Порошенко.
Він також зазначив, що результатом співпраці з Ердоганом стало невизнання анексії Криму і підтримка суверенітету України, підтримка кримських татар, які складають основу корінних народів Криму.
«Результатом нашої співпраці з Туреччиною також було закриття Босфору для проходу російських воєнних кораблів, бо якщо б цього не було, небезпека російського десанту на Одеську і Миколаївську область була би значно вищою», - констатує Петро Порошенко.
«Зараз ця робота має бути продовжена, і я буду підставляти плече Зеленському скрізь, де він буде цього потребувати, щоб зробити Україну сильнішою. Безумовно, я розраховую на те, що Україна забезпечить тверду позицію нашого друга і партнера Ердогана на переговорах з тими, з ким він вважає за потрібне, в тому числі і з ******. Можливо, вони забезпечать безпеку щодо експорту українського виробництва, і це має бути не лише зерно», - наголошує Порошенко.
«Я не розумію, з якого переляку сьогодні росія може перевіряти, перешкоджати, впливати, перетворюючи торгівлю, енергетику, економіку на інструменти своєї зброї. Ми ні в якому разі не можемо сприймати мову шантажу, яку використовує *****. Якщо він не зніме чорноморську блокаду портів України, то ми безумовно маємо запровадити додаткові санкції щодо зупинки кораблів, які вивозять російський експорт, аж допоки не буде знята блокада українських портів», - вважає Петро Порошенко.
показати весь коментар
07.08.2022 11:34 Відповісти
 
 